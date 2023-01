Bongonda y su mejor partido con el Cádiz CF

El gran protagonista del triunfo del Cádiz CF sobre el Mallorca fue Théo Bongonda, que además de anotar el primer gol, estuvo a gran altura el tiempo que permaneció en el césped.

"Hace mucho tiempo que nos merecemos algo así y esta victoria nos da un gran empuje y mucha alegría. He podido ayudar con el gol y con otras jugadas que beneficiaban al equipo. Estoy contento porque estuve en el momento adecuado para hacer ese gol".

Bongonda destacaba lo que supone el triunfo a efectos clasificatorios. "El equipo sale del descenso y aunque hace tiempo que veníamos jugando bien, la realidad es que no éramos capaces de ganar y eso siempre genera preocupación. Lo de hoy ha sido un día maravilloso para todos".

Y miraba a lo que está por llegar con cierta ambición. "Ahora no podemos perder fuera y yo confío mucho en este equipo para que seamos capaces de lograrlo. Hay que hacerlo por la afición, que ha sufrido mucho pero todos tenemos claro que cuando se cree, todo se puede conseguir. Y hay que creer".

Su estilo de juego. "He hablado mucho con el entrenador sobre mi estilo de juego, pero estoy aquí, tengo que trabajar y esto me puede ayudar en lo personal. Con humildad también intento ayudar defensivamente, una faceta que no es mi principal cualidad".

Estado físico. "Me siento bien, pero es verdad que me conozco muy bien y soy un jugador que necesito tener continuidad. Físicamente me cuesta hacer el esfuerzo cuando me ponen después de no haber jugado. Esto es una competición y cada día compito conmigo mismo y con los compañeros por un puesto. Seguiremos trabajando".