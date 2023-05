Los taxistas de Cádiz reprochan al Ayuntamiento de Kichi el trato recibido durante ocho años

Especialmente difíciles han sido durante las dos últimas legislaturas las relaciones del equipo de Gobierno local saliente de José María González, Kichi, con el sector del taxi, con su concejal de Movilidad, Martín Vila a la cabeza. Tanto es así, que la Asociación Radio Taxi, mayoritaria en la ciudad, ha difundido un irónico mensaje de agradecimiento al Ayuntamiento de Cádiz, y en especial, a Martín Vila, en el que les reprochan todas las medidas y cambios que, a su juicio, han perjudicado la prestación de este servicio durante los últimos ocho años.

La despedida de los taxistas al Ayuntamiento de Cádiz, que reproducimos íntegramente, arranca con un 'agradecimiento' a la práctica congelación de las tarifas "porque durante sus ocho años de mandato han logrado otorgar a Cádiz el título de la ciudad con la tarifa de taxi mas barata de toda España nada mas y nada menos que una subida de un 1% (3 céntimos)".

En el escrito hay críticas a la eliminación de paradas y al cambio de su ubicación a lugares con menor visibilidad y accesibilidad; a la planificación del servicio, sin contar con ellos, durante las fiestas; y a la "acertada peatonalización radical" de la ciudad, con supresión del tráfico en algunas calles del centro.

También 'dan las gracias' los taxistas al Ayuntamiento por no haber añadido un examen más para el acceso a la la licencia municipal de conducción y por no haberles eximido del alquiler de la nave municipal que acoge la sede de Radio Taxi y por no haber facilitado ayudas ante las pérdidas que ocasiona la centralita en el turno de noche.

Por último, hacen también mención expresa a la nueva ordenanza municipal del taxi, a cuyas alegaciones presentadas por el coelctivo no se atendió ninguna, y al hecho de que se haya reducido a un año el plazo máximo para vender una licencia.