Malestar entre los taxistas: “20 millones para la flota de autobuses y nosotros tenemos que comprar los coches híbridos"

Los taxistas de Cádiz no están satisfechos con la nueva ordenanza reguladora del servicio en la capital gaditana, aprobada inicialmente por hace tan sólo unos días en el Pleno de abril. Aunque salió adelante por unanimidad y sin debate y pese a que el Gobierno local proclama la participación del sector en su elaboración y el consenso conseguido, los conductores se quejan que algunas de sus demandas importantes han caído en saco roto.

Pero sobre todo lamentan algunas exigencias que suponen una alta inversión económica sin ningún tipo de ayuda pública: Mientras que el Ayuntamiento anuncia una inversión de nada menos que 20 millones de euros en la renovación de la flota de autobuses, a los taxistas se les exige que cambien sus vehículos por otros híbridos antes de 2030. Todo esto en el contexto de una subida de un 40% de los precios del carburante que les ha obligado incluso a tener que cerrar la gasolinera de la que disponían. Rafael Reyes, presidente de Radio-Taxi, la asociación mayoritaria en el sector explica esta situación a Diario de Cádiz.

“Aunque el concejal haya dicho que la ordenanza ha sido fruto de un consenso con la asociaciones, nosotros puntualizamos algunas diferencias, que son muy claras y esenciales para la supervivencia del servicio: Se nos exigen una serie de requisitos con los que a día de hoy no cumplen todos los taxistas, como es la obligatoriedad de estar en una emisora de taxi y que todos los vehículos tengan un sistema de geolocalización. En Radio-Taxi eso lo tenemos desde hace bastantes años, porque es un sistema moderno que se utiliza en toda Andalucía, pero hay compañeros que no lo tienen. Lo que le hicimos entender al concejal [Martín Vila] es que eso lleva un costo. Estamos pagando 15 euros mensuales por cada coche y cerca de 3.000 para el mantenimiento de ese sistema. No sabemos hasta qué punto el Ayuntamiento puede exigir esos requisitos cuando no aporta nada”.

“Igualmente estuvimos hablando de los eurotaxis [los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida] Se nos exige que aumentemos la flota, quieren tenerlos controlados para que den un mejor servicio, pero los compañeros que se han hecho cargo de ellos los han comprado ellos y nadie les ha ayudado a nada”.

“En la ordenanza también se establece la obligatoriedad de que en 2030 todos los coches sean híbridos e igualmente argumentamos lo mismo: nos están obligando a comprar una serie de vehículos que tienen un coste muy elevado -aunque ya hay bastantes compañeros que los han comprado- cuando ellos no aportan nada. Y cuando hemos visto que a la empresa concesionaria de los autobuses urbanos le va a inyectar el Ayuntamiento 20 millones de dinero público en cuatro años para modernizar y aumentar la flota de un servicio que, según ellos, es deficitario, pero lo subvencionan, creemos que hay un agravio comparativo, porque a nosotros nos ayudan en nada”.

"Pagamos 10.000 euros anuales al Ayuntamiento"

“El Ayuntamiento nunca ha apostado por el taxi. ¿A nosotros nadie nos ayuda?. Lo único público que tenemos es una nave municipal que prácticamente es una ruina: nos pusieron el techo porque se llovía mucho, pero por allí no va nadie a limpiar ni a pintar... Y pagamos por ella 800 euros mensuales. El taxi le aporta al Ayuntamiento casi 10.000 euros al año y ellos no nos aportan nada... Por eso pedimos que el Ayuntamiento cumpla con los artículos de la ordenanza con los que tiene que cumplir. Por ejemplo, la ordenanza dice que la concesión tiene que ser rentable. Y ellos son los que tienen que velar por eso, porque, en definitiva, es una concesión municipal. Pero unas veces somos una concesión municipal y otras veces somos empresa privada, como si la concesionaria de los autobuses no lo fuera... Al final el concejal de lo único de lo que nos informa es de que en las disposiciones transitorias de la ordenanza se especificará que cuando llegue el momento, el Ayuntamiento ayudará al gremio, pero eso yo no me lo creo, porque hasta ahora, nunca se ha ayudado. Esa es otra disputa que hemos tenido... Al final la ordenanza se ha aprobado por unanimidad, porque prácticamente es un copia y pega del Reglamente Andaluz del Taxi, pero hay puntos que no los vemos, con los que no estamos de acuerdo”.

“Hay compañeros que no quieren tener emisora, hay otra asociación, que es Cádiz-Taxi, que no tiene sistema de geolocalización y sus socios que no están dispuestos a ponerla porque, al final, les va a costar el dinero. Habrá que seguir hablándolo, porque la subida de los carburantes supone que nos está costando un 40% más nuestro trabajo, y eso lo está costeando el taxista. Tenemos una gasolinera propia que de momento la tenemos cerrada porque no podemos hacer frente a esta subida ni a los descuentos que se hacen en otras gasolineras. Y eso nos va a llevar a que los taxistas van a tener que pagar más dinero para pagar la asociación. Y, sinceramente, nos estamos planteando reducir gastos de la asociación y entre ellos nos planteamos quitar el turno de noche, que es el que estadísticamente menos número de llamadas tiene. Y nos ahorraríamos un trabajador. Y la persona que quiera un taxi de noche tendrá que ir a la calle a buscarlo o tendrá que utilizar la aplicación Pide Taxi”.

"No a una ayuda para identificar los vehículos"

“En la próxima asamblea voy a tener que plantear una subida de la cuota de 50 euros, que ya pagamos 100, y lo que no puedo es decirle siempre a los taxistas que tienen que pagar cada vez más... Estamos muy cansados ya de esta situación y necesitamos que el Ayuntamiento haga algo por nosotros... Hablamos de un convenio de colaboración que nos propuso Martín Vila para poder solicitar lo que necesitemos año a año. Lo primero que le pedimos fue la identificación de todos nuestros taxis mediante un logotipo oficial que debería tener el Ayuntamiento. Le dimos una solución, que era una banda del color del pendón de Cádiz y el escudo, y una pegatina con las tarifas, que también es obligatorio tenerla. Presentamos un presupuesto de unos 2.000 o 2.500 euros y nos dijo que no hay dinero, ni para eso ni para nada...”

“Entendemos que es difícil, pero necesitamos que el Ayuntamiento dedique una partida presupuestaria para ayudar al sector del taxi. Pero no creo que lo vayan a hacer... El año pasado tuvimos en la asociación 30.000 euros de pérdidas, que pudimos subsanar con el poquito beneficio que sacábamos de la gasolinera, porque somos una asociación sin ánimo de lucro. Ahora mismo pagamos los socios 100 euros mensuales y tenemos una plantilla de ocho trabajadores. Calculo que como poco necesitaríamos entre 10.000 y 15.000 anuales, aunque nosotros aportásemos el resto. No es nada comparado con lo que van a invertir el servicio público del autobús urbano, que es deficitario, y sin embargo, lo están subvencionando porque tienen que tenerlo... Igual no quieren tener un servicio público de taxi, pero tengo que recordar que por las noches, quienes siempre estamos disponibles somos los taxistas, y en Carnavales, y en Semana Santa... y a nadie se le ocurre ampliar el servicio de autobuses hasta las tres o las cuatro de la mañana... nos quedamos nosotros solos dando ese servicio al ciudadano...”

“En la próxima asamblea informaremos de cuál es la situación económica, porque, para colmo, hemos tenido que contratar a dos trabajadores para cubrir dos bajas. Los socios tendrán que hacer frente a estos gastos a partir de mayo...”