Desde la Asociación Radio Taxi de Cádiz queremos agradecer al Ayuntamiento de Cádiz el trato recibido durante estos años, y en especial al concejal de Movilidad.

Queremos mostrar nuestro agradecimiento porque durante sus 8 años de mandato ha logrado otorgar a Cádiz el título de la ciudad con la tarifa de taxi mas barata de toda España: nada mas y nada menos que una subida de un 1% (3 céntimos).

Gracias por cada uno de los cambios de ubicación y eliminación de nuestras paradas de taxi (Catedral, Mora, Diputación, Mercado Central, etcétera). El estar en un punto estratégico de captación de clientes está sobrevalorado. Siempre es mucho mejor que te posicionen en un sitio tranquilo con poca visibilidad o con difícil acceso a la misma.

Qué afortunados somos en nuestro sector que aún con la carencia económica de la ciudad tenemos presupuesto para que nos arreglen las paradas. Tanta dedicación hemos visto que aplaudimos que nos desplacen hacia afuera de la acera, al mismo filo de la avenida, la parada del Canary, la de la actual Plaza Ana Orantes, manteniendo el semáforo en medio de ella como recuerdo. ¿Qué más da no poder seguir girando a la izquierda para recoger pasajeros en los hoteles, bares y domicilio, etcétera, y tener que dar la vuelta a la manzana para hacerlo, con la conseiguiente demora en responder sal servicio?.

Gracias, Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz, por darnos el trabajo hecho en relación a la circulación de la ciudad en fechas señaladas. Tampoco es que 224 taxistas, estando 24 horas al día trabajando por nuestras calles y 365 días del año en movimiento por la ciudad, podamos aportar conocimientos e ideas para que el tráfico funcione mejor. Siendo un total acierto la peatonalización radical de nuestra bonita ciudad, total, donde se ponga un banco, que se quite una persona mayor con movilidad reducida. Tenemos que tener en cuenta que en nuestra ciudad la mayoría de personas son jóvenes y no tienen problemas para desplazarse a coger un taxi.De igual forma queremos dar las gracias por el pivote colocado en la calle Veedor. Sin él no hubiera sido posible enseñarle detalladamente al cliente nuestro bonito casco histórico antes de acceder a la circunvalación. Qué más da que al cliente le cueste un poco más la carrera y tarde más en llegar a su destino. O también por la calle Marianista Cubillo, que es de sentido común que se cierre las 24 horas del día y los 365 días del año. Ante todo, seguridad para nuestros estudiantes, no vaya ser que a alguno le dé por ir un sábado a las 22:00 para coger apuntes y ocurra una desgracia.

También agradecer la no realización de un examen municipal de taxi antes del verano para dar a los gaditanos la oportunidad de trabajar como conductores en nuestros vehículos y, de paso, prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Total, ya tenemos una convocatoria al año; ¿para qué una más?, no vaya ser que nos parezcamos a los taxistas de Málaga, que hacen una al mes (qué derroche de energía y dinero) No es menos de agradecer, la disposición en pleno municipal de este Ayuntamiento, con el voto favorable de propuestas como la de la eliminación del pago de alquiler de la nave de radio-taxi o una subvención para paliar las perdidas que ocasiona la centralita en el turno de noche, propuestas de las cuales seguimos pendientes de que las hagan efectivas, ya que la documentación pertinente se envió hace solo unos seis meses.

También, cómo no dar las gracias por que en la aprobación de la actual ordenanza municipal, de las seis alegaciones que indicamos, ninguna fuera posible. Seguramente no tendrían mucho sentido, por lo que entendemos que todas se desestimaran. Pero, bueno, bien es verdad que todo eso se hizo desde el consenso con el sector, como suele ser habitual, cada vez que nos hemos reunido.

Y por último, muchisímas gracias, sobre todo, por reducirnos el plazo máximo para la venta de nuestra licencias de dos años a uno para que podamos disfrutar cuanto antes de nuestra merecida jubilación.

Con ironía gaditana, decepción y pena se despide el sector del taxi.