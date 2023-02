Los taxis de Cádiz amenazan con un paro en Carnaval

No pueden más. En el vaso de los taxistas no cabe ni una gota. Dicen sentirse "pisoteados" por el Ayuntamiento de Cádiz y están ya planificando una huelga que afectaría a toda la semana de Carnaval a no ser que este miércoles, día en el que tendrán un cara a cara con responsables municipales, quede un compromiso por escrito que evite la huelga.

Lo tienen claro, "si tenemos que dejar la calle sin un sólo taxi, así se hará". Así de taxativo se muestra Juan José Moguel, presidente de los asalariados del taxi (los chóferes que no tienen licencia municipal y que trabajan para otro taxista) que afirma que "nos tienen arrinconados, lacrados y pisoteados como cucarachas".

En días pasados le hicieron llegar al Ayuntamiento un escrito firmado por los representantes de todos los colectivos que representan a todos el gremio de taxistas de la capital en cuyo encabezamiento dicen que "pese a los intentos de dar solución a problemas latentes de nuestro sector, nos sentimos ignoraos por este Ayuntamiento y, en concreto, por la consejería de movilidad". Los taxistas echan de menos algún "gesto palpable". Y así lo hacen constar en el escrito que afirman que han hecho llegar ya al Ayuntamiento y que, de nuevo, pondrán sobre la mesa en el encuentro programado para este miércoles que viene.

El primer punto de este escrito hace alusión a la cuestión tarifaria, ya que recuerdan que sus tarifas son "prácticamente las mismas desde el año 2014".

Así, recuerdan en este documento que de las tarifas urbanas depende, en un 80% el salario de "nuestros taxistas", de manera que no niegan que esos salarios están "congelados" desde 2014" pese al alza del nivel de vida de nuestra sociedad, por lo que son más de 300 familias, entre autónomos y asalariados, las que dependen de la aprobación de las mismas para su economía doméstica".

Otro de los puntos que constan en el escrito es el que hace alusión a la cesión del local para Radiotaxi desde donde se realiza la atención telefónica. Al parecer, esta cesión ya fue aprobada en pleno municipal pero "desde Fomento se le echa la culpa a movilidad y viceversa", algo que consideran "incomprensible" ya que esta situación ha provocado que la nave que ocupan en la actualidad carezca de limpieza en las zonas comunes y que, incluso, lleven un año sin luz en las instalaciones, y son los propios asociados los que se encargan de limpiar y la propia Radiotaxi ha tenido que colocar un foco en el piso de arriba para que los trabajadores puedan acceder a la nave de noche "sin pasar miedo".

El tercer punto del escrito hace alusión a que en el pleno municipal también quedó aprobada una ayuda para el sector "para paliar el déficit que supone el servicio en tramos como la nocturnidad". Los taxistas reclaman información sobre cómo poder encauzar la solicitud de estas ayudas, "pero concertar una cita con el concejal es prácticamente imposible. Entendemos que su trabajo no es sólo el taxi, pero en algún momento sería lógico que nos situara en su lista de prioridades".

Uno de los puntos más importantes del escrito es aquel en el que denuncian acoso por parte de la Policía Local. Afirman desde Radiotaxi y desde el colectivo de asalariados del taxi que no es normal que se haya realizado una campaña de control al taxi por parte de los agentes. "Entendemos que el control es necesario para dar un servicio de calidad a nuestra ciudad", pero afirman que han detectado casos que rozan el acoso. José Luis Vicente, presidente de Radiotaxi, recuerda que hay una compañera que dejó el coche estacionado en la parada, con la luz verde encendida, para ir a comprarse una empanada, momento en el que los policías locales aprovecharon para ponerle una multa, obteniendo de ellos sólo "una respuesta soberbia y sin opción a excusarse", según aparece en el escrito remitido al Ayuntamiento.

Otra cuestión que ha colmado la paciencia de este gremio de Cádiz es la de la modificación de las paradas de taxi o algunas señalizaciones y cambios de sentido en la ciudad que están perjudicando seriamente a la labor diaria de los taxistas y al propio cliente.

Así, el presidente de Radiotaxi, asociación que representa a la mayoría de los taxistas de la capital no duda que "no nos valen ya los buenos gestos", por lo que dependiendo del resultado de la reunión del miércoles y si finalmente el colectivo aprueba este paro, la semana de Carnaval que se inicia este fin puede que sea imposible coger un taxi en Cádiz, algo que podría perjudicar seriamente al desarrollo de la fiesta así como a la imagen de Cádiz de cara a los turistas que nos visitan durante estos días.

"No queremos llegar a ese extremo porque lo consideramos penoso, pero es que ya parece que no tenemos voz ni voto, a lo que se suma este acoso policial brutal".

"Nuestra intención es hacerlo todos por las buenas y que finalmente alcancemos un acuerdo para evitar este paro. Y si no es así, nos tendremos que poner en serio. Pediríamos un permiso a la Subdelegación del Gobierno y si tenemos que dejar la ciudad sin taxis incluso por la noche pues la dejaríamos".

José Luis Vicente critica que "el Ayuntamiento parece que no se ha enterado de que somos un servicio público municipal igual que los autobuses urbanos o el servicio de limpieza. Pero la diferencia es que los autobuses reciben una ayuda de tres millones de euros al año y a nosotros no paran de meternos obligaciones e imposiciones y no nos dan ni un euro de ayuda".

El presidente de Radiotaxi no deja de reconocer que el paro llegaría en un mal momento para ellos, ya que el Carnaval les deja siempre una recaudación importante, ya que son días de mucho trabajo, "pero ha llegado el momento de ponernos serios con todas las consecuencias y esperamos que el Ayuntamiento sepa comportarse en la reunión del miércoles y todo esto que estamos hablando quede en el olvido y el servicio de taxi, durante el Carnaval, pueda ser el habitual".