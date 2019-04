El rector de la Universidad de Cádiz en los últimos ocho años, Eduardo González Mazo, ha hecho balance de su mandato ahora que ya están convocadas las elecciones para sucederle en el puesto.González Mazo puso muchos datos encima de la mesa para definir un período que ha sido muy “intenso”. En el haber de la gestión en cuanto a la infraestructuras está por ejemplo la rehabilitación del colegio mayor Beato Diego, la del Olivillo para un Centro de Transferencia Empresarial y la del Hospital Real o el impulso del proyecto de Valcárcel entre otras cosas en el campus de Cádiz. Pero también ha llegado una Escuela Superior de Ingeniería para el de Puerto Real o la pasarela peatonal para la misma; para Jerez llegó un edificio de investigación en Ciencias Sociales y en Algeciras el inicio de la nueva Biblioteca Campus.

Ocho años después de llegar deja una Universidad de Cádiz con una comunidad formada por 25.000 personas y cuatro campus que reúnen entre los cuatro 29 grados, 16 dobles grados y 27 másteres.

Pero más allá de la infraestructuras, ha habido un elemento que ha venido a darle una personalidad propia a la UCA y es el Campus de Excelencia Internacional del Mar Cei.Mar. Según Eduardo González Mazo, “se ha posicionado claramente como la universidad del mar, siendo el único campus de excelencia que ha recibido la calificación de excelencia internacional global por una comisión evaluadora, luego hoy por hoy, en España, solo hay un campus marino que tiene esta calificación”.

Hay datos que también enorgullecen al todavía rector, como por ejemplo que la Universidad de Cádiz ha aparecido en varios epígrafes dentro del Ranking de Shanghai que mide a todas las universidades del mundo. Por ejemplo, en el área de Oceanografía y en el de Educación Física y Deportiva aparecen esa clasificación entre los puestos 151 y 200. Un poco más abajo pero también dentro de esta lista también asoman la cabeza en Ingeniería Química, en Matemáticas y en Ciencia e Ingeniería Ambiental.

Uno de los aspectos que ha destacado González Mazo en su comparecencia ante los medios es que el II Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz y que marca los distintos objetivos de la gestión se ha cumplido en un 83%.

El rector enseñó toda clase de gráficos que tenían un denominador común y es el período de crisis que se vivió entre el año 2012, un año después de llegar a la UCA, y el 2014. González Mazo relató que en 2012 se pusieron medidas urgentes para controlar el gasto. Esto se vio claramente en el presupuesto de la institución académica. En el año 2011 estaba en 152 millones y tan solo tres años después bajó hasta los 127 millones. Sin embargo, ahí se tocó suelo y poco a poco se ha ido incrementando hasta llegar a los 165,1 millones de euros que tiene en este 2019.

Uno de los aspectos positivos que ha resaltado González Mazo es que pese a la disminución que tuvo el presupuesto en momentos de crisis, el gasto en personal prácticamente se mantuvo estable y sólo bajó por la imposibilidad de aplicar la tasa de reposición para la jubilaciones y las bajas que se iban produciendo en la institución. Ahora mismo el gasto de personal está situado en los 101,4 millones de euros por los 88,9 del año en el que llegó a la Universidad de Cádiz.

En este apartado de personal también destacó una figura que se ha potenciado mucho en la UCA durante estos años y es la de profesor ayudante doctor, después de que durante algunos años no se permitiera y sólo se pudiera afrontar a través de los sustitutos interinos.

Eduardo González también puso encima de la mesa el que se haya aprobado una RPT (Relación de Puestos de Trabajo) “después de 15 o 20 años sin hacerse”, aunque reconoció que por problemas ajenos a la propia Universidad no va todo lo rápido que le gustaría.

En el aspecto de alumnado de nuevo ingreso, las cifras se han mantenido muy estables a lo largo de todos estos años hasta quedarse ahora en los 5.766 estudiantes. Sin embargo, aquí el rector advirtió que “hemos aumentado con respecto a otras universidades”, de manera que en la actualidad es la cuarta de Andalucía por detrás de las tres gigantes de Granada, Sevilla y Málaga.

El nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía se ha mostrado proclive a unir grados o eliminar aquellas carreras donde el número de alumnos sea insuficiente. González Mazo reivindicó que “la Universidad debe tener un compromiso con todas las áreas del conocimiento y no debe de pensar solo en números”. No obstante, con los datos que ofreció ayer martes en la rueda de prensa tiene muy claro que la Universidad de Cádiz es “eficiente”: “No tenemos miedo, en la UCA no hay titulaciones con las aulas vacías hoy en día”. Este dato fue respaldado con la Vicerrectora de Alumnado, Concha Valero, que destacó que “ocupamos el 96% de la oferta”.

También se ha disparado la financiación en infraestructura científica, el número de patentes ya se incrementa a más de 200, y se ha aumentado la cantidad de contratos de investigación: en 2011 se hicieron 13 y el pasado año 49.

Cabe recordar que las elecciones ya se han convocado y de momento han anunciado su presencia en los comicios Francisco Piniella, que hoy registrará su candidatura, Casimiro Mantell y Miguel Ángel Pendón. La primera vuelta de las elecciones en la UCA serán el 9 de mayo, mientras que los dos que hayan conseguido más votos se volverán a ver las caras en una segunda vuelta el 21 de mayo.