El puerto de Cádiz ve ya la luz al final de túnel

24 horas después de que se hiciera pública la noticia de que la empresa promotora que se iba a hacer cargo de la construcción de un hotel de cinco estrellas en Puerto América se marchaba con el proyecto debajo del brazo, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) vuelve a dar muestra de que el proyecto del nuevo puerto de Cádiz del este siglo XXI está en cocina y que, a pesar de todo, está vivo.

La propia presidenta de la APBC, Teófila Martínez, no buscaba excusas y reconocía que era lamentable lo que había ocurrido con el hotel de Puerto América, a la vez que anunciaba que iba a poner toda la carne en el asador para que finalmente allí, en ese edificio abandonado que ahora sólo sirve para cobijo de pandillas y grafiteros, se levante finalmente un hotel que se convertirá sí o sí en el símbolo del proceso de integración puerto-ciudad en el que ya está inmerso el Muelle de Cádiz.

Es evidente que este proceso podrá tener algún hito de transición y alguna obra que, de momento, se hace esperar, pero nada podrá ser una realidad hasta que no se consiga el ansiado traslado de los contenedores desde el Muelle Reina Sofía hasta le nueva terminal de contenedores que quedará en manos de una empresa tan solvente e internacional como Boluda de la mano de la marca Concasa.

Pero se sabe que nada de esto será posible, y Boluda lo dice a boca llena, hasta que el tren no llegue hasta la mismísima terminal de carga, aunque siga en activo la terminal ferroviaria de Jerez y ya esté en funcionamiento el trazado ferroviario de La Cabezuela, que ya está al caer. Y a eso le suma otro ingrediente vital como es que, por fin, finalice la obra del túnel que llevará directamente a los camiones y resto de vehículos hasta este nuevo Muelle que Cádiz le ha ganado al mar mediante rellenos.

El túnel maldito del puerto de Cádiz

Pero el túnel guarda tras de sí no una maldición pero un latigazo de mala suerte porque la empresa que se iba a hacer cargo de su construcción se encontró con una serie de problemas y cometió una serie de errores que llevó a que la construcción de este túnel no sólo se demorara en el tiempo sino que su coste se multiplicara a lo bestia, algo que nada bien le caía a los gestores del puerto de Cádiz.

Pero este mismo miércoles, la APBC ha adjudicado a la empresa Ferrovial Construcción, S.A. la segunda fase del acceso en túnel a la Nueva Terminal de Contenedores por un importe de 20,4 millones de euros.

El túnel no estará 2026

Este proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses, permitirá finalizar el (falso) túnel (construido mediante la técnica cut and cover), que discurre en todo su trazado bajo los terrenos de Navantia, y que quedó inconcluso por problemas en la construcción de la primera fase.

Se garantiza, de esta forma, la conectividad terrestre de la nueva terminal de contenedores, culminándose un proceso que se inicia en mayo de 2019 y en el que la APBC ha desarrollado distintas actuaciones destinadas a recuperar el túnel, reparando la principal vía de agua y secundarias que lo mantenían inundado, vaciándolo y estabilizando finalmente las partes de la estructura que presentaban riesgo de deterioro.

Para decidir la alternativa de reparación del túnel definitiva se han realizado durante meses múltiples inspecciones y ensayos, que finalmente han determinado las características técnicas del proyecto a ejecutar.

Las estructuras pendientes de ejecutar son un 3 % de las pantallas, un 12% de la losa superior (dintel), un 31 % de la losa inferior (solera) y el 17% de la excavación interior.

Las obras incluyen, además de la pavimentación interior, las instalaciones del túnel, las obras viarias en superficie para adaptarse a las infraestructuras de Navantia, la resolución de las patologías provocadas por los defectos de construcción de la primera fase y la inundación y otras actuaciones auxiliares necesarias.

Teófila Martínez recuerda que el vial que conectará la nueva terminal de contenedores con la avenida de Astilleros discurre en gran parte bajo los terrenos de Navantia en un «falso túnel». Se trata de una vía de 1,2 kilómetros de longitud total, con 870 metros en túnel , cuya ejecución se adjudicó en noviembre de 2014 y se rescindió debido a distintos problemas en la ejecución con la constructora (Vías y Construcciones) en junio de 2017, un mes después de que se inundara por completo.

Asimismo, la presidenta afirma que en el momento en el que se rescinde el contrato las obras sumaban un importe de certificación de 15,8 millones de euros, el 73 por ciento de la adjudicación .

Los estudios, que no han podido realizarse hasta que no se ha conseguido desecar el túnel a finales del pasado año, determinan que existen problemas derivados de defectos constructivos no visibles, agravados por la inundación, que comprometen la durabilidad de los materiales y que afectan a su funcionalidad.

A este importe habría que añadir el coste de terminar la obra en sí, que no se concluyó al rescindirse el contrato en junio de 2017 por múltiples problemas, siendo el más grave de todos la mencionada inundación de la parte del túnel ejecutada, debido a defectos en la realización de las pantallas. Se estima que las obras pendientes de realizar podrían superar los 17 millones de euros.