El PSOE de Cádiz cuestiona ahora el nuevo hotel de Puerto América

Nunca llueve a gusto de todos. Cuando la noticia se centra en la recuperación del proyecto hotelero en Puerto América, que acumula años (cuanto menos) de retraso y que se creyó perdido en su momento, el PSOE de Cádiz pone en duda que esa finalidad sea la mejor opción para el edificio que nunca terminó de construirse y que lleva desde los años 90 del siglo pasado tener uso alguno.

Ha sido el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, quien ha puesto en duda que lo mejor para Puerto América sea construir el hotel de 5 estrellas que lleva años previsto y que ya ha visto cómo una empresa termina tirando la toalla por el retraso del Gobierno central en la tramitación. De este modo, Torres cuestiona el proyecto "cuando estamos viendo que Cádiz está inmersa en una burbuja hotelera".

Esta reticencia del PSOE gaditano puede crear serias dudas respecto al proyecto, teniendo en cuenta que la administración que tiene que dar el siguiente paso es el Gobierno central, quien tiene que autorizar el uso hotelero en ese edificio. Un Gobierno central en manos precisamente del PSOE, lo que puede provocar nuevos retrasos o problemas para que la apuesta de la empresa sevillana Alianza Serendipia llegue a buen puerto, nunca mejor dicho.

Estas dudas o rechazos al proyecto hotelero de Puerto América ya fueron lanzadas por el otro grupo municipal de la oposición, Adelante Izquierda Gaditana, que una vez dejó el gobierno de la ciudad mostró su contrariedad a la construcción de un nuevo hotel, planteando la entonces concejala Lola Cazalilla "que se trabajen y estudien nuevas y mejores oportunidades para el edificio, más adaptadas a las realidades de usos múltiples que se aleje del modelo de propiedad privada y hotel de lujo".

Tareas municipales

En cualquier caso, si finalmente prospera el proyecto previsto en Puerto América, ha querido recordar al alcalde Óscar Torres que el Ayuntamiento tiene por delante varias tareas que asumir. Un recordatorio que llega en respuesta a las exigencias que Bruno García lanzaba el martes al Gobierno central para que el hotel no sufra más retrasos e inconvenientes.

"En sus exigencias al Gobierno central a Bruno García se le ha olvidado que él mismo se comprometió a dotar al entorno de Puerto América de servicios públicos básicos, como son el transporte y la limpieza”, ha recordado el portavoz socialista haciendo mención al pleno del Ayuntamiento de Cádiz celebrado en octubre de 2023. “El alcalde no tiene problema en salir en prensa pidiendo aquello que le dicta Teófila Martínez desde la Autoridad Portuaria, pero se le olvida cumplir con aquello que se aprobó hace ya un año y medio gracias a una iniciativa socialista”, añade Óscar Torres.

Además de esa actuación en el entorno, ha recordado también Torres el acuerdo municipal para instar a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, órgano perteneciente a la Junta de Andalucía, "a que subsanase las deficiencias de Puerto América relativas a los accesos, limpieza, vigilancia, servicio de varadero y grúa, así como otros aspectos fundamentales que preocupan a los usuarios del espacio". “Esta tarea también se le ha olvidado a Bruno García”, ha apostillado Óscar Torres.

En esta línea, ahonda el portavoz en el papel de Bruno García hacia la Junta de Andalucía, demostrando “que no es capaz de pedirle nada a Moreno Bonilla". "No pide mejoras a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, al igual que no pide el nuevo hospital, no exige nada para la Ciudad de la Justicia, abandona el proyecto de Valcárcel o ve cómo la Junta hace caja vendiendo el suelo de Náutica; pero le preocupa que no se vaya a hacer un hotel más en la ciudad, en un lugar que además, se encuentra desatendido por parte del Ayuntamiento”, concluye Óscar Torres.