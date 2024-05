Adelante rechaza ahora el hotel de Puerto América

El proyecto hotelero de Puerto América ha quedado en agua de borrajas. La marcha de los inversores, cansados de esperar a que las administraciones den vía libre al objetivo de construir un hotel de 5 estrellas en Cádiz, hace que este objetivo que se persigue desde hace años (desde el año 2000, ha recordado este jueves el concejal José Manuel Cossi) ha vuelto a la casilla de salida. Sin proyecto, no hay pronunciamiento posible del consejo de ministros y, por tanto, no hay certeza hotelera alguna.

Por si todo este escenario no fuera incierto de por sí, no invitara a ser ciertamente pesimista respecto al futuro de Puerto América (por más que el PSOE pretenda pasar de puntillas por este fiasco diciendo que no será difícil encontrar un nuevo inversor), Adelante Izquierda Gaditana ha incorporado una nueva clave. Durante el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz que se está celebrando este jueves, AIG ha rechazado el proyecto hotelero del edificio Ciudad del Mar, planteando nuevos usos o, al menos, la exploración de otras posibilidades para ese esqueleto de hormigón medio construido en 1992.

Ha sido la concejala Lola Cazalilla la que ha lanzado este planteamiento durante el Pleno. "La ciudadanía pide hoy en día medidas para frenar el turismo masivo, necesita que se blinde el acceso a la vivienda, que se controle el acceso de los turistas a la ciudad. Por eso es fundamental equilibrar el número de plazas hoteleras con la capacidad real que tiene Cádiz", ha argumentado la edil, que en base a esto ha propuesto "que se trabajen y estudien nuevas y mejores oportunidades para el edificio, más adaptadas a las realidades de usos múltiples que se aleje del modelo de propiedad privada y hotel de lujo". O dicho de otro modo, que el momento actual es "una oportunidad de replantear otro uso para el Ciudad del Mar".

Con esta reflexión, o planteamiento, lleva ahora Adelante su rechazo al turismo al proyecto hotelero que llegó a trabajar y tramitar cuando estuvo en el gobierno de la ciudad de Cádiz, hasta hace ahora un año. Un hotel de la máxima categoría que tendría 250 habitaciones y generaría 130 empleos directos para ser "motor de la puesta en marcha de la integración puerto-ciudad", tal y como ha recordado Cossi.

Las dudas hoteleras del PSOE

Vinculado con este rechazo al proyecto de hotel en el edificio Ciudad del Mar, el PSOE ha mostrado también sus dudas respecto a la expansión hotelera que tiene marcada en su hoja de ruta la ciudad, y a los proyectos que podrían sumarse.

En este sentido, ha recordado el concejal José Ramón Ortega los proyectos ya previstos en el Pirulí, en la sede de Telefónica en la calle Ancha, en la tribuna del Estadio, en la estación de tren o en las antiguas instalaciones deportivas anexas a Valcárcel. Y a todos ellos ha sumado el posible hotel del Campo de las Balas, la posibilidad también de implantar un hotel en Valcárcel "a poco que nos descuidemos", o de que la subasta prevista en el edificio de Náutica derive en un proyecto hotelero también.

"A ver si en lugar de cinturón universitario vamos a tener un cinturón hotelero", ha concluido Ortega, remarcando esa idea de que la ciudad pudiera quedar en los próximos años plagada de hoteles, que ampliarían considerablemente la oferta turística de la ciudad.