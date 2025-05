El PSOE de Cádiz hace balance de los dos años de la elección de Bruno García como alcalde

"Ha dicho que no ha venido a estar, y es cierto: ni está ni se le espera". Así de tajante se ha mostrado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, a la hora de hacer balance de los dos años de la elección de Bruno García como alcalde de Cádiz. Un tiempo en el que según ha denunciado Torres la prioridad del alcalde "ha sido ser un militante disciplinado de su partido y no un alcalde ambicioso para la ciudad que gobierna, que no es la suya".

"Dos años de bandazos", ha calificado también Óscar Torres, que ha desgranado toda una serie de puntos y aspectos que vienen a demostrar que Bruno García "no tiene programa, y quien no sabe dónde va, cualquier camino le vale".

Ha empezado el portavoz por el cambio de nombre del Estadio, "que dijo que no era prioridad y lleva un año tramitando un expediente administrativo del que no sabe cómo salir". "También criticó el cambio de nombres y al poco de llegar cambió 13 calles en un proceso que fue un mamarracho", ha seguido diciendo. Lo mismo que ha recordado con los estacionamientos regulados, donde el PP fue muy crítico en la oposición "y ahora tiene toda la ciudad pintada de colores, hasta las zonas que no lo han pedido" y con procesos encomendados a las asociaciones de vecinos que también pone en duda el PSOE.

"Criticaron la subida de la luz y duplican el recibo del agua", al mismo tiempo que defendían los caminos escolares seguros "y han abierto al tráfico Veedor" con lo que supone para la comunidad del colegio Carlos III.

"En dos años ha dado más dinero a los bancos que a vivienda o a Asuntos Sociales", ha advertido también Óscar Torres, que en el balance ha sido crítico con el pliego de transporte, "que llevan dos años para decidir si vale o no la estructura de costes" y también con el pliego de Ayuda a Domicilio recientemente adjudicado, asegurando que el 25% del montante (8 millones de euros al año) "es para la empresa y no para el servicio", comparando el coste del servicio por hora (20,50 euros) con el de San Fernando, donde el Ayuntamiento lo municipalizó (15,40 euros); es decir, "que Cádiz le está regalando 2 millones de euros al año a la empresa por no municipalizar el servicio", denuncia el portavoz.

Siguiendo con el crítico repaso a los dos primeros años de mandato de Bruno García, el líder del PSOE municipal ha insistido en que la ciudad "está más sucia que nunca", advirtiendo que el contrato de limpieza que acaba de cumplir dos años "puede perfectamente ser modificado, pero no están haciendo nada". El mismo problema observa Torres en las instalaciones deportivas, poniendo el acento especialmente en el Portillo, "que aún ni se han licitado las obras". Tampoco se han cumplido los plazos que el PSOE le achaca al alcalde, "que dijo que el Teatro del Parque estaría en el verano de 2024 y ni estuvo ese verano ni lo va a estar en este".

Ha preguntado Óscar Torres por los proyectos vinculados al préstamo de 27 millones de euros conseguido a finales del pasado año. Como ha insistido también en tener el informe de cuánto costó y de dónde salieron todos los gastos del Cádiz Fenicia que lleva pidiendo el PSOE desde septiembre de 2024.

En definitiva, percibe el portavoz socialista una "falta de motivación" en la persona de Bruno García. "Tanto, que ni siquiera se compromete a dar un paso adelante y confirmar que será candidato en 2027", ha concluido respecto a esas dudas que ha dejado el alcalde respecto a su papel en las municipales de 2027.

Sin apoyo de la Junta de Andalucía

Capítulo aparte ha tenido en el balance del PSOE la relación de la Junta de Andalucía con Cádiz estos dos años de gobierno del PP en el Ayuntamiento. Lo ha hecho Óscar Torres desgranando los distintos proyectos que sigue teniendo pendiente la comunidad autónoma en la ciudad, como el nuevo hospital, "que dos años después de que denunciáramos que no existía plan funcional, sigue sin aparecer".

Ha comparado Torres la situación del hospital de Cádiz con el de Málaga, que recientemente ha visto incrementada su financiación hasta los más de 600 millones de euros, o de las inversiones de 115 millones de euros para el estadio de La Cartuja en Sevilla y de 90 millones de euros para La Rosaleda en Málaga. "Hay dinero para Málaga y Sevilla pero no hay dinero para Cádiz", ha concluido.

De hecho, critica Torres que la única intención de la Junta con Cádiz es "hacer caja", recordando la operación que quiere desarrollar en Náutica vendiendo el suelo como ya hiciera con Tiempo Libre o con el solar para viviendas de Loreto, o como plantea hacer también en el solar de Tolosa Latour. Siguiendo con esta política económica empleada en la ciudad, rechaza también el portavoz socialista que el proyecto de Ciudad de la Justicia se haga con participación privada "mientras sí hay 20 millones de euros para el Palacio de la Justicia de Granada o 70 millones de euros para adquirir en Sevilla el terreno de Palmas Altas" donde se ha construido la Ciudad de la Justicia.

Este repaso al vínculo Bruno García-Junta de Andalucía lo ha terminado con Valcárcel, "donde Bruno defiende el recorte de un gran proyecto en el que la Junta va a pasar de poner 60 millones a 3, y donde en lugar de Educación y sus más de 3.000 alumnos posiblemente pueda venir Farmacia allá por 2028", a la espera ahora de que la Junta, precisamente, autorice ese nuevo grado que pretende impartir la UCA. "Valcárcel será un edificio de grandes despachos con vistas al mar, pero muy poca vida universitaria", ha rematado Torres.