El Pleno aprueba tres contratos para "cuidar a Cádiz como se merece"

Cádiz/Este 22 de mayo es un "día feliz" para el equipo de Gobierno del Ayutamiento de Cádiz. Lo es para José Carlos Teruel, lo es para Loli Pavón y lo es para Pablo Otero, los concejales responsables de la elaboración de los contratos de Mantenimiento Urbano, Parques y Jardines y Ayuda a Domicilio, tres servicios municipales "esenciales" que se han aprobado -no sin ciertas reticencias por parte de la oposición- en el pleno extraordinario celebrado en esta jornada. Tres contatos "para cuidar a Cádiz como se merece", que ha dicho el responsable de Mantenimiento Urbano, "para cuidar a los gaditanos como se merecen", que ha sumado la edil de Hacienda y Contratación, Maite González. También "feliz", claro.

Felices y orgullosos por el "esfuerzo y trabajo" de "técnicos" y responsables políticos de cada delegación que han conseguido aumentar la inversión de 7,9 millones de euros d el gobierno anterior a 15,5 millones de euros, que es la cantidad que resulta ahora de la suma de los presupuestos de estos tres servicios municipales. Recordemos, y así se ha aprobado en Pleno, Mantenimiento Urbano -adjudicado a Conacon Sando por dos años con posibilidad de prorrogar otros dos más- pasa de 1,3 millones de euros a 2,7; Parques y Jardines -del que se encargará la UTE formada por Ingeniería y Diseños Técnicos e Ituval- aumenta de 2,4 millones de euros a 3,6; y Ayuda a Domicilio -para la cuestionada en el Pleno empresa Óbolo- atesora la mayor inversión con 9,35 millones de euros anuales para un servicio anteriormente dotado con 3,9 millones de euros y que la oposición pide municipalizar ante las actuales posibilidades económicas.

Pero una "mayor dotación económica no implica mejoras laborales para los trabajadores" ni "una mayor eficacia en los servicios", que vendrían a convenir David de la Cruz (Adelante Izquierda Gaditan) y Óscar Torres (PSOE) que no ocultaron las reservas de sus partidos, "no a la literatura de los pliegos, que el papel lo aguanta todo, sino a su cumplimiento", que apuntaría Torres, "y al trabajo de fiscalización del Ayuntamiento de ese cumplimiento", que vendría a sumar De la Cruz. Sospechas que, en buena parte, se han materializado en los votos a la adjudicación de los pliegos. En Mantenimiento Urbano se hace el "acto de fe" y se aprueba por unanimidad, mientras que en los contratos Parques y Jardines y en Ayuda a Domicilio, cuyos trabajadores vienen de sendos Serclas donde han alcanzado mejoras laborales con empresas que ya no estarán al mando de los servicios, la oposición decide abstenerse.

"Los trabajadores nos han hecho llegar su inquietud porque las mejoras conseguidas no están en recogidas en ninguna parte de estos pliegos", ha trasladado el portavoz de AIG ("tampoco lo estaban en los vuestros", le contestaría después el alcalde de la ciudad), alineado con su compañero Demetrio Quirós que ha llamado la atención sobre la nota aclaratoria vinculada al pliego de Mantenimiento Urbano "que viene a decir que los acuerdos que se adoptan en un Sercla no se tienen que meter en un pliego". "Esperamos que no tengan un otoño calentito... Esperamos no tener San Juan de Dios como un hervidero, no de turistas de los cruceros, sino de trabajadores en protesta", ha avisado a los ediles del equipo de Gobierno el portavoz del partido socialista.

En este sentido, José Carlos Teruel se ha mostrado tranquilo y confiado ya que ya ha "hablado con los representantes sindicales de los trabajadores" y "con las empresas" que, ha asegurado, "se han compretido a respetar los acuerdos y todas las garantías de mejora". Además, ha respondido, "desde el Ayuntamiento vamos a estar vigilantes en la fiscalización de estos contratos, porque esa preocupación que tienen ustedes también la tenemos nosotros porque lo que queremos es que los trabajadores estén contentos y que no pasen las penurias que han pasado en los últimos 8 años", ha lanzado.

En cuanto a su propia responsabilidad, el nuevo pliego de Mantenimiento Urbano que viene a sustituir al caduco desde 2022, el teniente de alcalde ha especificado que la nueva concesionaria ha ofrecido "una mayor agilidad de comunicación con la ciudadanía", introduce el apartado "de mantenimiento preventivo, además del correctivo" y "mayor dotación personal y medios". En este sentido. Teruel asegura que se pasa 12 a 30 personas "trabajando para la ciudad" y que incluso habrá "3 parejas fijas en los barrios a disposición de las asociaciones de vecinos que les trasladarán el estado de sus barios".

Por su parte, Loli Pavón ha explicado que el nuevo contrato de Parques y Jardines supone "más inversión en personal, pues se pasa de 54 a 60 trabajadores; un servicio más eficiente ya que se introducen perfiles especializados como el de técnico arborista o auxiliar de jardinería, entre otros; refuerzo para el finde de semana y, en verano, para las tardes, y un retén de guardia para responder a alertas meteorológicas; más inversión en formación y maquinaria de pequeña y gran envergadura; aumento de presupuesto para pequeñas obras (de 30.000 a 60.0000 euros) y se introduce, que no estaba, la sustitución de alcorques; retén guardia para responder a alertas meteorologicas".

Y la Ayuda a Domicilio protagonizó el debate con toque a Pablo Otero

La propuesta de adjudicar el Servicio de Ayuda a Domicilio a la empresa Óbolo por valor de 9,35 millones de euros anuales ha encendido el debate del pleno extraordinario de este jueves 22 de mayo. Así, lo que no se ha hecho en el pasado y lo que no se hará en el futuro, es decir, la municipalización del servicio, se ha convertido en arma arrojadiza, mientras las trabajadoras presentes en el salón de Plenos volcaban sus miedos en los carteles que portaban avisando de los incumplimientos de la empresa a la que se le acaba de adjudicar el servicio con el personal de este mismo cometido en los ayuntamientos de El Puerto, Benalmádena y Palma del Río, entre otras localidades.

A Carlos Paradas no les ha pasado por alto, como tampoco (ni al edil de AIG, ni a Óscar Torres) que "de estos 9 millones de euros, 2 millones se los embolsa la empresa" en diferentes conceptos. "Y hablamos de una empresa que se presentó al anterior pliego y luego se retiró porque no pillaba los suficiente, ¿a qué viene retirarse y presentarse otra vez, entonces?", ha puesto en duda Paradas, al igual que el socialista que dudaba del destino de esas partidas: "a ver adónde va ese dinero..."

Dudas que en boca del edil de AIG encontraron el camino para posarse sobre el concejal Pablo Otero en quien no confía Paradas para hacer valer delante de la nueva empresa los compromisos de mejoras laborales alcanzados por las trabajadoras de Ayuda a Domicilio a través de la lucha sindical: "Esta semana el responsable de Servicios Sociales, que es el responsable de este pliego, en su parte privada, en una empresa privada, ha realizado un despido improcedente que ha tenido que ser echado para atrás por parte de sindicatos. Si esa es la actitud, si ese es el talante que ustedes tienen junto con las notas aclaratorias de que lo que se negocia en un Sercla aquí no vale, ¿qué garantías van a tener las trabajadoras de ayuda a Domicilio?"

Reflexión que ha encendido al alcalde que en este foro sí ha querido defender a su edil de Asuntos Sociales a través de su función pública "porque ha sido capaz de hacer un servicio municipal que ustedes no han sido capaces de hacer". "Lo que sí saben hacer es aprovechar para ir a lo personal, es su manera de hacer política, ir a lo personal, y luego vendrán los escraches, eso, se lo reconozco, lo saben hacer ustedes muy bien", se ha rebelado el primer edil.

Además, Bruno García sigue sin comprender que "si querían la municipalización del servicio, por qué no lo hicieron en 8 años", ni "el ejercicio de cinismo" del PSOE que llevaba la petición a Pleno "y les podían haber obligado al depender de ustedes" el Gobierno municipal de entonces. "Pero hoy es un día positivo para la ciudad, y nuestro compromiso con ella es absoluto", ha querido concluir el alcalde.