Bruno García, alcalde de Cádiz: "Yo no he venido a estar, he venido a hacer cosas"

Hace dos años por estas fechas apuraba los últimos días de campaña, enfrentándose a un reto tan complicado como el que logró: pasar de 6 a 14 concejales, ganar las elecciones por mayoría absoluta y recuperar la Alcaldía que el PP entregó a José María González y Adelante en 2015. Dos años después, en pleno ecuador de su mandato, Bruno García León repasa el camino recorrido y avanza lo que queda por hacer, al menos hasta 2027.

Pregunta.–La primera pregunta es obligada. ¿Qué balance hace el alcalde en el ecuador de su mandato?

Respuesta.–Hemos progresado, que era lo que queríamos. Hemos ido dando pasos sólidos hacia lo que queremos: que pasados cuatro años haya un cambio nítido en la ciudad, sobre todo en la gestión y con una manera más diversa de gobernar; gobernar para todos, dejando atrás lo que, de hecho, la gente manifestó hace dos años que no quería.

P.–Los tiempos son los que parecen no acompañar nunca a la gestión y a la evolución de las administraciones. ¿Cuándo cree que el Ayuntamiento podrá estar funcionando al 100%?

R.–Hemos planteado el mandato en su totalidad, en cuatro años. Y en base a ello tenemos una secuencia con un punto de partida el primer año, 2023, que sirvió para visualizar y entender cómo estaba la situación del Ayuntamiento. El siguiente año, 2024, sirvió para poner los pasos administrativos para que la ciudad dejara atrás esa mala gestión. Y en 2025 y 2026 vamos a ver los primeros pasos claros de ese cambio de gestión. Se está viendo ya, de hecho, en este 2025, se va a ver muy claro en el segundo semestre del año y en 2026 va a ser muy evidente.

R.En medio de todo esto es clave la plantilla del Ayuntamiento, donde también había una gran deficiencia de personal que estamos solucionando; en este año vamos a incorporar a 55 nuevos trabajadores, y el año que viene más. Esto es importante, porque se había dejado la política de empleo público de la ciudad y es fundamental porque los funcionarios son los que hacen posible que la ciudad funcione.

P.–¿Qué destacaría de esa ‘nueva’ gestión de la que habla?

R.–Es una gestión basada en tres cosas, fundamentalmente: las cosas pequeñas, las cosas intermedias y los grandes proyectos. Yo me hago un seguimiento de los temas, tengo aquí un documento donde están marcados los grandes temas y las previsiones temporales, que van desde la búsqueda de la financiación, luego la generación del proyecto, la licitación, la ejecución y finalizamos. El planteamiento, obviamente, es ir a todo eso, pero es que hay muchos temas pendientes. Nosotros recibimos muchos temas pendientes. Y esto es muy importante, porque tenemos que hacer muchas cosas a la vez, por eso los tiempos de por sí no son los mismos cuando tienes muchas cosas que hacer a la vez.

P.–Tantos asuntos pendientes le obligará a establecer prioridades. ¿Cuáles son las suyas?

R.–La vivienda, el empleo, el mantenimiento de la ciudad, la parte social, la recuperación de los espacios públicos y los grandes proyectos, a lo que hay que añadir los eventos, que son fundamentales, donde la cultura tenga un papel fundamental. En torno a esto, venimos de un año de consolidar los procesos administrativos para poder sacar temas que estaban pendientes. Y le digo, por ejemplo, los parques infantiles, el albergue, el Palacio de Congresos, el Parque Genovés, el Mercado, el asfaltado de calles, las instalaciones deportivas, los alcorques en toda la ciudad, el mantenimiento urbano como contrato general, las zonas verdes o el servicio de ayuda a domicilio. Son cosas que per se las debería tener actualizadas la ciudad y que cuando llegamos estaban, digamos, en una gestión deficiente. Y hemos tenido que hacer todo eso a la vez, que ahora se está materializando y que en los próximos meses se irán viendo los frutos.

R.Esto que comento es muy importante para ver cuál era la realidad de la ciudad. Un ejemplo claro son los parques infantiles, que parecían un símbolo de que esta ciudad, según la gestión del gobierno anterior, debía estar acostumbrada a las deficiencias, nos habíamos acostumbrado a que los parques infantiles tenían que estar mal. Pues yo no me acostumbro y me rebelo ante eso, y me rebelo ante la situación de la ciudad y ante la situación de tantas cosas. Pero nos rebelamos no pegando gritos, sino gestionando.

P.–¿Está usted contento con su equipo de concejales?

R.–Sí, estoy contento. Viviendo las distintas fases, después de una primera de llegada o aterrizaje porque piense que todos eran prácticamente nuevos en esto; salvo Juancho (Ortiz) y yo no habían gobernado ninguno. De catorce concejales, doce no habían gobernado y eso ha motivado un proceso de adaptación. Ahora son conscientes de la enorme responsabilidad y creo que están respondiendo con trabajo y con una actitud que es la que va a llevar a que la ciudad funcione.

P.–¿Y se plantea algún tipo de modificación o retoque respecto a las cargas de trabajo y responsabilidades iniciales en su equipo?

R.–Ahora mismo no estoy plantándome eso. No descarto que en algún momento lo pueda hacer para generar más impulso en la gestión, pero no es un tema que ahora mismo tenga sobre la mesa. De hecho, las personas que tienen una mayor responsabilidad están respondiendo de manera absolutamente muy notable. Otra cosa es que más adelante veamos la posibilidad de generar un impulso en nuestra labor, pero en este momento, en este ecuador del mandato, ese no es el planteamiento.

P.–Los grandes contratos, sobre todo limpieza y autobuses, parece que se le siguen resistiendo. ¿Cuáles son las previsiones? ¿Cuál es el escenario actual?

R.–El de limpieza es el que heredamos, que ya hemos dicho que el contrato que se adjudicó por el equipo de gobierno anterior no estaba bien planteado. Ahora, en función de la obligación que tenemos para los siete u ocho años que quedan de contrato, es trabajar con ellos para hacerlo lo mejor posible y que la ciudad no se resienta. Y vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que se de un servicio adecuado. En limpieza es cierto que cuando llegamos la situación era mala, luego mejoró, hubo un bache que hicimos saber a la empresa y ha cambiado y ahora está en una situación mejor; aunque es cierto que ahora llega el verano y los días son más largos, hay más gente en la calle, más horas de luz y más actividad. Y, por tanto, sí soy consciente de que tenemos que reforzar y tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos en estos meses que vienen.

R.El caso del autobús es distinto. No entiendo que en ocho años el equipo de gobierno anterior solo fuera capaz de hacer un cuadro de costes y en el último mes de mandato. La verdad es que no sé qué estuvieron haciendo. No lo he entendido. Nosotros, desde que llegamos, lo hemos ido abordando y pronto vamos a tener todo; no el cuadro de costes, sino el cuadro de costes, el pliego administrativo, el pliego técnico y la licitación. Es uno de los grandes objetivos de esta legislatura, poder cambiar esos autobuses, pasando de 45 a 60 autobuses nuevos. Eso es lo que estamos haciendo nosotros con un pliego que saldrá pronto.

P.–La oposición no está de acuerdo con su valoración sobre la limpieza, y en las últimas semanas son constantes las críticas por el estado de revista de las calles. ¿Está usted de acuerdo con eso?

R.–No, no lo estoy. Ellos dibujan una situación o intentan dibujar una situación lo más defectuosa posible para intentar sacar un rédito. Pero claro, toda la ciudadanía sabe que durante los ocho años que pudieron hacerlo bien, no lo hicieron. Y estoy hablando de Adelante y también del Partido Socialista, que fue el socio colaborador en todo para que la ciudad llegara a una parálisis que ellos mismos tuvieron que reconocer en campaña. Así que yo creo que esas críticas forman parte de su estrategia, pero desde luego no creo que se ajuste a la realidad.

P.–Acaban de adjudicarse los contratos de Ayuda a Domicilio, Mantenimiento Urbano y Parques y Jardines. ¿Eso qué le va a suponer a la ciudad?

R.–Un mejor servicio. La propia oposición decía en campaña que la situación era lamentable y que con la inversión que hacía el Ayuntamiento no daba. Nosotros lo que hemos hecho es duplicar la inversión. Eso significa más personas trabajando y un mejor servicio de la ciudad. Supone mejor servicio para los ciudadanos y unas mejores condiciones para los trabajadores, que hacen un trabajo positivo para la ciudad. La ciudad se hartó de Adelante Izquierda Gaditana y del Partido Socialista, entre otras razones por su dejadez en el mantenimiento de la ciudad. Y nosotros no es que no lo dejemos, es que vamos a invertir el doble.

P.–Da la sensación de que está demasiado pendiente al pasado reciente, comparándose siempre con la gestión del gobierno anterior.

R.–Lo que ocurre es que nuestro gobierno tiene de oposición a los que gobernaron, las mismas personas. Son ellos los que tratan de hacernos la comparación, y a mí me encanta que me hagan la comparación esas mismas personas. Por ejemplo, si ellos hacen una crítica sobre el número de viviendas, tendremos que recordar que durante los cuatro primeros años ellos no construyeron ninguna y yo estoy construyendo ya 106. Es llamativo que el que ha tenido la oportunidad no lo hiciera y ahora lo reclame. Yo no me puedo abstraer cuando David de la Cruz o el Partido Socialista critica una cosa que no han hecho, en muchas ocasiones por su dejadez. Por eso también tenemos que informar, y a mí me gusta medir, que nos midan, que nos midamos con las mismas métricas, comparándonos. No tengo ningún problema con eso.

P.–¿Por qué ha cambiado de opinión el PP respecto al turismo y su incidencia en la vivienda, pasando de rechazar que había problemas a de alguna forma abanderar las medidas que limitan la expansión turística?

R.–Yo lo explico. Nosotros ya en campaña dijimos que nos preocupaba la saturación de las viviendas turísticas y que allí donde hubiera saturación íbamos a regular. Y eso es lo que estamos haciendo, actuando con firmeza. Pero eso no significa que estemos en contra del turismo, no hemos cambiado nuestro discurso sobre el turismo. Lo que hemos hecho es dar prioridad a los espacios habitacionales, a lo residencial; y lo que estamos diciendo es que en lo residencial tienen que tener prioridad los vecinos de Cádiz. Nosotros creemos en un turismo sostenible, y consideramos que en las viviendas turísticas hemos llegado al límite. Pero no estamos en contra del turismo, no estamos en contra de los cruceros. En absoluto. Al revés, tratamos de cuidarlo a través de la cultura, a través de las actividades.

R.Lo que nosotros estamos haciendo es poner como prioridad la vivienda de tres maneras muy claras: construyendo, rehabilitando viviendas del parque público, que eso no se había hecho nunca antes; y con medidas, algunas restrictivas y otras en positivo. Necesitamos que la población no se pierda y en el casco histórico hay menos oportunidades de construir grandes viviendas en el futuro. En extramuros tenemos la Zona Franca con Navalips, el Carmen Jiménez, la Lonja… Pero en el casco histórico es mucho más difícil hacer viviendas de ese volumen. Por eso precisamente creemos que en lugar de que Náutica sea una residencia para estudiantes o una residencia de mayores, preferimos viviendas.

P.–Ahora que menciona Náutica, se le achaca a usted no ser muy incisivo con la Junta de Andalucía respecto a los grandes proyectos que tiene pendiente en Cádiz.

R.–Mire, yo he ido con el presidente a una entrega de llaves de 62 viviendas en Matadero, voy a asistir a la primera piedra de Valcárcel, voy a asistir a la primera piedra de la Ciudad de Justicia, y sigo trabajando con la Junta de Andalucía para desbloquear el hospital. Todo eso hay una manera de hacerlo, que es trabajando desde la gestión y en el día a día, y otra manera que es decirlo con un megáfono. Pero el megáfono no sirve, ¿eh? Ir a la puerta de Valcárcel a decir con un megáfono que voy a poner cinco millones de euros y no ponerlos no sirve para nada. Yo estoy en la otra manera, y las cosas están avanzando.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en su despacho durante la entrevista concedida a Diario de Cádiz. / Julio González

P.–¿Cómo va el hospital?

R.–Buscando una fórmula para poder obtener el suelo porque la Junta ya se ha comprometido a hacer el hospital. La fórmula de ceder el suelo para construir el hospital, por cierto, es la misma que ha aplicado Málaga, salvo que allí lo ha hecho la Diputación. Por eso estamos negociando con Zona Franca.

P.–No parece que esas negociaciones estén dando fruto…

R.–Nosotros seguiremos dando posibilidades hasta llegar al acuerdo.

P.–Y la Ciudad de la Justicia, ¿cree que será este año cuando empiecen al fin las obras?

R.–El consejero ha dicho que sí. El proyecto tiene distintas fases, y el primer acto administrativo real ya se ha producido. Yo confío en que dentro de las dificultades que siempre tiene un proyecto así, las obras empiecen este año.

P.–En Valcárcel según los planes de Diputación puede ser que en el plazo de tres meses ya no estén las naves de la trasera del edificio. ¿Empezaría entonces el Ayuntamiento a hacer esa plaza pública que ha ideado, o habrá que esperar a vender el solar del Campo de las Balas para obtener esa financiación?

R.–No. No vamos a esperar al Campo de las Balas. Ahora hay una primera fase que lidera la Diputación y nosotros estamos trabajando paralelamente en el proyecto de urbanización de esa plaza. Quiero recordar que allí al lado de Valcárcel va un hotel, y va un hotel porque el gobierno de Kichi decidió ponerlo ahí; por eso nosotros queremos recuperar ese espacio como plaza pública, para no colmatar el suelo con otro edificio. Y lo haremos sin esperar al Campo de las Balas. Cuando llegue el momento, lo haremos vía préstamo porque ahora tenemos capacidad para ello al haber reducido la deuda.

P.–¿Cómo lleva el alcalde que algunos de sus concejales sean señalados? Pasó con la edil de Vivienda y sus posibles influencias inmobiliarias y ha pasado días atrás con Pablo Otero y un conflicto laboral en el centro de mayores que dirige.

R.–Bueno, son dos cosas distintas. Una primera (la de la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán) donde no hay incompatibilidad ninguna aunque sí podía tener relación con lo público; y lo de Otero, que es algo privado que no sé qué tiene que ver con su labor como concejal. Yo creo, en ambos casos, que todo es fruto de la política actual, que está en un momento complejo; pero no me parece que tenga que responder a una acción privada que no tiene nada que ver con lo público ni guarda relación alguna con su labor pública. La política tiene enormes cosas positivas, y otras que no lo son, como esta. Lo asumo, sin estar de acuerdo. Pero eso no cambia que Pablo Otero está haciendo un gran trabajo y que esta misma semana ha sacado adelante lo que los otros no fueron capaces de hacer (por el servicio de Ayuda a Domicilio).

P.–Damos por hecho que optará a la reelección en 2027.

R.–Lo que sí damos por hecho es que voy a hacer todo lo posible por hacer todo lo que está en nuestra mano. El equipo actual se va a volcar al máximo y se va a entregar en la misión que nos hemos propuesto. Eso es lo único que podemos dar por hecho. Luego vendrá el proceso de elección del candidato, que se producirá cuando se tenga que producir. Yo tengo claro que lo mío es algo temporal, un compromiso de trabajo máximo estos cuatro años; y cuando llegue el momento llegará, eso no ha ocurrido aún. Además influirá mucho el que yo mismo vea que he cumplido con los objetivos que me he marcado. El primero que evaluará si sigue o no seré yo mismo, desde la perspectiva de si he podido cumplir o no lo que me he marcado y si he sido capaz de sacar o no las cosas para adelante. Yo he venido aquí para hacer, no para estar. Dejemos que sea el camino el que nos marque, que se vayan viendo resultados, que se produzca un cambio en positivo respecto a lo que había… dejemos que sea eso quien decida.