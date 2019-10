Las propuestas imposibles del Pleno del Ayuntamiento de Cádiz

En octubre de 2015, el Pleno del Ayuntamiento acordó analizar el ADN de las heces caninas que se encontraran en la vía pública para multar a los propietarios de esos perros por no recogerla en su momento. En mayo de 2017, el Pleno aprobó también la propuesta socialista de construir un pabellón Fernando Portillo mucho más ambicioso que el proyecto que entonces estaba (como hoy) a la espera de ejecución. En ambos casos, por muy diferentes que parezcan las propuestas guardan un nexo común: son imposibles de realizar. Así lo asegura el equipo de gobierno, que tras la celebración del Pleno del pasado viernes insiste en pedir a la oposición rigor a la hora de presentar mociones.

En la sesión del viernes se suscitó un debate en torno a la necesidad o no de que determinadas propuestas vinieran avaladas por informes técnicos que certifiquen la posibilidad de aprobarlas y ponerlas en práctica. Y desde el equipo de gobierno se insiste en esta posición: “El ROM que aprobó el Pleno, con el voto en contra del PP, prevé que al menos un tercio de los concejales pueden solicitar informes técnicos que avalen sus propuestas”. “Esto permitiría un ejercicio responsable que aporte a la ciudad, algo que se pide como devolución del dinero que invierte la ciudad en sostener esa oposición”, añaden las fuentes cercanas al equipo de gobierno.

El planteamiento que realiza Adelante Cádiz en el primer pleno ordinario de este mandato tiene su hilo conductor en los pasados cuatro años, en los que denuncian una oposición “profundamente desleal que ha rozado el delirio”. Según el entorno del alcalde y su equipo, en el anterior mandato estuvo plagado de propuestas “que la oposición sabía perfectamente que no se podían llevar a cabo porque económicamente eran inviables o técnicamente eran imposibles”.

Este tipo de propuestas imposibles lleva al equipo de gobierno –en minoría respecto a la oposición– a ver cómo se aprueban determinadas mociones “que luego los técnicos nos indican que no se pueden llevar a cabo”. “Y entonces llega la cantinela de la oposición de que no cumplimos con los acuerdos plenarios o que paralizamos los proyectos aprobados. Pero la realidad es que no se pueden cumplir”, indican.

Por estos motivos insiste el actual equipo de gobierno en que determinadas propuestas que se llevan a pleno vengan acompañadas de informes técnicos que avalen la viabilidad de ponerlas en práctica. En el caso concreto de lo ocurrido el viernes pasado, dos son las mociones señaladas por Adelante Cádiz: las propuestas del PP de bonificar un 20% el impuesto de Circulación –algo que ya anunció este periódico que supondría una merma de ingresos de un millón de euros para el Ayuntamiento– y de ampliar los servicios de playa al menos hasta el 31 de octubre (o el 3 de noviembre, que es el domingo más inmediato este año). De hecho, respecto a esta última propuesta señalan que era tan imposible “que el propio PP modificó la propuesta durante el debate planteando que la ampliación de los servicios no se hiciera este año sino en los próximos” teniendo en cuenta la fecha del debate (27 de septiembre).

“El papel de la oposición es imprescindible, y precisamente por eso debe ser un papel serio y realizarse con un mínimo de rigor. De ahí que pidamos que lleven documentos reales sobre propuestas reales, para asegurar una oposición de calidad y altura de miras y evitar la demagogia con propuestas que son la antítesis de cualquier concepto de rigor y trascienden incluso el ridículo”, aseguran desde el equipo de gobierno, insistiendo en que la oposición cuenta con el ROM a su favor para elaborar esos informes técnicos que tanto se reclamaron el pasado viernes en el primero de los plenos ordinarios de este mandato corporativo.