La cosa va de debates. Y no es que el Pleno del viernes estuviera sobrado de eso, pero la vuelta al cole de los concejales, que a su vez supuso el estreno de la Corporación municipal después de tres meses y medio de aterrizaje desde la investidura, dejó dos momentos especialmente curiosos.

La primera de las disquisiciones fue utilizada como argumento de defensa del equipo de gobierno frente a las propuestas de la oposición. Defendía y repetía el gobierno que determinadas propuestas no podían lanzarse en el arco plenario sin estar acompañadas de informes técnicos que las avalen. Es decir, en el Pleno del viernes, no puede el PP pedir que se reduzca un 20% el impuesto de Circulación sin adjuntar un informe económico de un técnico municipal –“Yo pediría la retirada del punto, porque no es serio traer este tipo de medidas”, llegó a afirmar José Ramón Páez (que, por cierto, se desmarcó como una de las voces más combativas y agresivas que tendrá el gobierno en los plenos)–. O plantear que se amplíe la temporada de playas sin informes que especifiquen qué supondría eso para Cádiz 2000 y el propio Ayuntamiento.

Frente a este argumento de Adelante Cádiz, que defendieron Páez o Demetrio Quirós en distintos puntos de la sesión del viernes, la oposición mostró su sorpresa y también su incredulidad. ¿Será requisito a partir de ahora que determinadas propuestas que vayan a Pleno estén sustentadas por informes de la Secretaría, la Tesorería o la Intervención Municipal? ¿Tendrían capacidad estos departamentos ya por sí saturados para atender y realizar esos informes? ¿Debe la oposición hacer ese trabajo, o por contra “una vez que se apruebe la propuesta es vuestro trabajo buscar el modo de llevarla a cabo”, como defendió la concejal socialista Rosa de la Flor?

La segunda disquisición tiene de protagonista a José Ramón Páez. Como ya hizo en su etapa de asesor, ayer elevó a Pleno una propuesta para que se le permita compatibilizar el cargo de concejal con la impartición de clases en la Universidad de Sevilla. En principio, sería para dar clases dos tardes a la semana, dos horas cada tarde. Y en caso de que aceptara la oferta, Páez puntualizó el viernes que pasaría de dedicación exclusiva a dedicación parcial.

Tal propuesta contó con la abstención de PP y Ciudadanos, que no quisieron impedir esta posibilidad, y con el voto en contra del PSOE, defensor de que los concejales de gobierno, en la situación actual del Ayuntamiento, se dediquen en exclusiva a trabajar por la ciudad. Eso sí, toda la oposición le pidió al alcalde que en caso de que Páez termine aceptando la propuesta de la Universidad de Sevilla realice una reestructuración de su equipo y le retire algunas delegaciones, entendiendo que las áreas de Economía, Hacienda o Deportes son demasiado importantes como para atenderlas a tiempo parcial o ‘liberarse’ dos tardes en semana.

“Estamos aquí de paso, tenemos otras profesiones”, defendía Páez, que llegó a atacar a la oposición manifestando que pese a la labor docente en la Universidad de Sevilla “otros miembros de la Corporación emplean más tiempo en el gimnasio o ensayando Carnaval”. ¿Debe Páez aceptar el ofrecimiento de la Universidad sevillana? ¿Debe renunciar a algunas de sus obligaciones en caso de hacerlo? ¿Se puede compatibilizar la política activa en un gobierno con el desarrollo de la profesión? ¿O debe centrarse estos cuatro años en el Ayuntamiento?

Disquisiciones que dejó el pleno del viernes.