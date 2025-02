El PP pide desde Cádiz a la Junta gobernada por el PP lo que les niega a los vecinos del Cerro del Moro

Cádiz/El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cádiz, liderado por Bruno García, propondrá en el próximo pleno ordinario que la Junta de Andalucía, gobernada también por los populares, propondrá la administración autonómica "financie con propios fondos la rehabilitación de la séptima y octava fase del Cerro del Moro, tal y como se acordó con las vecinas y vecinos, y que estos no pierdan la propiedad de sus viviendas en uno de los barrios más vulnerables de la ciudad".

Lo hará mediante una de las 17 enmiendas de adición a otras tantas de las 27 propuestas que presentó la oposición en el reciente pleno extraordinario sobre vivienda, rechazadas inicialmente en favor de la propuesta popular que resultó aprobada solo con los votos del PP. Desde el PP aseguran que esta instancia ya formaba parte de su propuesta en esa sesión plenaria específica.

Ante esta petición, que obviamente saldrá adelante, deberá responder la Junta de Andalucía, colocando al alcalde de Cádiz en una situación previsiblemente incómoda frente a su partido a nivel autonómico... a no ser que haya o vaya a haber un giro hasta ahora desconocido en lo que a financiación del proyecto se refiere. Porque, como saben, la Junta de Andalucía está presionando a los propietarios para que les vendan los pisos que ya adquirieron a la administración autonómica por entre 30.000 y 35.000 euros y a cambio de un alquiler social en la nueva edificación, esto último solo para quienes cumplan con los requisitos, de manera que muchos no podrán acceder a él. La razón: las nuevas promociones se financiarán con fondos europeos, sólo disponibles para promociones de alquiler social, no para viviendas en propiedad.

Mientras tanto, los afectados siguen manteniendo contactos con el fin de que sus reivindicaciones tengan eco y la Junta de Andalucía cumpla con lo que se comprometió con ellos antes del cambio unilateral de las condiciones impuesto por la administración autonómica. Una representación de estos vecinos y vecinas se reunió esta mañana de viernes 14 de febrero con el diputado andaluz José Ignacio García, de Adelante Andalucía, quien se comprometió a pedir explicaciones a la consejera de Vivienda en el Parlamento autonómico. En el encuentro estuvieron también el concejal y portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, y su compañera de bancada municipal, Helena Fernández, edil de Vivienda con el anterior equipo de Gobierno.

"A los vecinos de la séptima fase del Cerro del Moro, después de 30 años esperando una solución a nuestro problema, se nos propone algo que no es factible, puesto que nosotros no somos demandantes de una vivienda de alquiler social, sino que somos propietarios", explica Enrique Estévez, portavoz de la plataforma de afectados de esta fase. "La Junta lo que pretende es hurtarnos esa propiedad y mandarnos, si cumplimos con las condiciones, a una vivienda de alquiler social, con lo cual el vecino que no cumpla con las condiciones no podría acceder a ella y se quedaría sin su vivienda y sin el alquiler social", añadió.

"Nuestra reivindicación es clara: queremos que se cumplan las condiciones que pactamos en su momento y que la Junta de Andalucía, con una falta de transparencia absoluta, cambió sin previo aviso", explicó Estévez."Tuvimos una reunión con el Defensor del Pueblo, quien, entre otras cosas, reconoció que se había actuado con una falta de transparencia absoluta y que nos debían haber consultado ese cambio de condiciones antes de pedir una subvención que impedía cumplir con esas condiciones", añadió.

"Hemos solicitado reuniones con la delegada del Gobierno andaluz y con la subdelegada del Gobierno de la Nación en Cádiz. Ya tenemos concertado el encuentro con la subdelegada, pero la delegada de la Junta de Andalucía sigue sin atendernos y creo que no nos atenderá nunca. También hemos pedido una cita con el alcalde para pedirle una explicación", respondió el portavoz de los afectados a pregunta de un periodista.

"Ellos sostienen que la mayoría de los vecinos han aceptado las nuevas condiciones, pero lo que no dicen es que las aceptan por necesidad y no por convencimiento de perder su propiedad. Ante la necesidad, ante las pocas expectativas y las amenazas constantes que reciben, no tienen la fuerza ni física ni moral para enfrentarse a un monstruo como una administración de este tipo. Por eso ceden en vender esas viviendas cuando realmente su voluntad no era venderlas", añadió Enrique Estévez.

"La Junta de Andalucía pretende pagar entre 30.000 y 35.000 euros, dependiendo de los metros que tenga la casa. Pero en ese precio no se contempla el pago de los impuestos en general que conllevaría la venta, de manera que esa cantidad se quedaría prácticamente en nada, con lo cual nadie tendría la posibilidad de adquirir nada en Cádiz. A lo mejor, con un poco de suerte, podemos comprar un trastero, pero no mucho más", dijo el portavoz de los afectados.

"Son viviendas de propiedad privada que adquirieron nuestros padres en los años 90 con muchísimo esfuerzo y ahora la solución que nos dan son lentejas: o las comes o las dejas. No nos dan ninguna otra alternativa. Tenemos que vender nuestras casas, porque si no, iría la inspección técnica del Ayuntamiento y tendríamos que hacernos cargo de una rehabilitación de una vivienda que está en ruinas. Evidentemente, por la edad de los propietarios y por la situación del edificio, ningún banco va a dar ningún tipo de préstamo y saben que los vecinos no tienen capacidad económica para afrontar esa reforma", explicó Estévez.

"Hablan de tapiar las casas que se vendan, de manera que estarían aislando y haciendo pequeños nichos con los vecinos que no vendan. La delegada del Gobierno también ha manifestado en alguna ocasión, cuando los periodistas le han preguntado qué va a pasar con los vecinos que no vendan, que siempre habrá medidas jurídicas para echarnos. Supongo que se refiere a expropiaciones...", aseguró este vecino.

"La Junta está actuando de manera miserable"

"La Junta de Andalucía está actuando de manera miserable con estos vecinos y vecinas. El Partido Popular está actuando como un auténtico asustaviejas. Está amenazando constantemente y después dicen que hay una mayoría de vecinos que están de acuerdo. No. Los vecinos lo que están sufriendo una práctica de amenazas todos los días. Y se ven entre la espada y la pared, se ven acorralados y dicen: me acojo a lo que puedo. Con una falta total de transparencia y una dinámica constante como si fueran de la peor inmobiliaria posible", dijo el parlamentario andaluz José Ignacio García

"Son unos asustaviejas. Nos parece una auténtica barbaridad. El Partido Popular siempre defiende el sacrosanto derecho a la propiedad privada, pero eso parece que solo vale para los poderosos y para los ricos. Para los vecinos humildes de una barriada trabajadora de Cádiz no hay derecho a la propiedad. Lo que se les está diciendo es que se les dan 25.000 euros y que se busquen la vida. Yo le propongo a la consejera de Vivienda que encuentre alguna cas en Andalucía por ese precio. Si ella lo consigue, yo me callo. De momento lo que está haciendo es amenazarlos", añadió.

"De facto, algunos que no cumplan los criterios para acceder a un alquiler social y con los 25.000 euros no pueden encontrar otra casa, quedarán en tierra de nadie. Eso se llama desahucio. Y esa es la práctica del Partido Popular en materia de vivienda. Con los débiles, mano dura, fuerte, amenazas, les acorralan, medidas jurídicas, se les mete miedo. Con los fuertes, con las empresas de pisos turísticos, con las promotoras inmobiliarias, con esos, canapés y nos vamos a Fitur. Pero con los vecinos del Cerro del Moro, miedo",dijo el parlamentario andaluz

"Esto lo vamos a llevar al Parlamento de Andalucía y en el pleno del mes de marzo la consejera de Vivienda va a hablar sobre la 7ª fase del Cerro del Moro. Y a ver qué dice. Porque la excusa de que no hay dinero... Todo el presupuesto sería de 3 o 4 millones de euros. El presupuesto de la Junta de Andalucía para 2025 es de 48.836 millones de euros. El chiringuito de José Manuel Soto le ha costado ya a la Junta 500.000 euros y solo es humo. Para que nos hagamos una idea de cuáles son los prespuestos mientras se les dice a los vecinos y vecinas del Cerro del Moro que es que es muy caro y no puede poner ese dinero de fondos propios. Por favor, un poquito de vergüenza", añadió.

"Tenemos un gobierno clasista que no se preocupa por los vecinos"

"Lo primero que he hecho es preguntarles a los vecinos y vecinas si el alcalde se ha reunido con ellos y ellas. No se ha reunido con ellos y con ellas. Ese alcalde de los cafés con los vecinos y vecinas en campaña, ese alcalde accesible ha tenido tiempo en este año para ira a São Paulo, a Lisboa, unas pocas de veces a Madrid, a Zaragoza el fin de semana pasado y a Jerez pero no ha tenido tiempo para ir al Cerro del Moro, que es uno de los barrios de la ciudad que gobierna", dijo David de la Cruz, portavoz de Adelante Izquierda Gaditana.

"Esto es porque ocurre en el Cerro del Moro. Si hubiese ocurrido en otro barrio, creedme, que se habría reunido ya con los vecinos, se habría solucionado, se habría preocupado por una situación que deja a muchas de esas 67 familias en la calle. Pero es en el Cerro del Moro, donde no sacan tantos votos o no son su gente o la gente que le interesa. Ahí hay clasismo, es un gobierno clasista que no se preocupa por los vecinos y las vecinas del Cerro del Moro".

"Es un alcalde que antepone siempre los intereses partidistas del Partido Popular y de la Junta de Andalucía y los intereses particulares de las constructoras. Y venden un solar público para una constructora y no hace falta que la Junta de Andalucía invierta tres millones para que los vecinos del Cerro del Moro mantengan la propiedad de sus casas, aunque se gasten dos en Madrid, en un programa de toros. Puede vender el cinturón universitario mientas que los vecinos se quedan en la calle. La Junta de Andalucía puede hacer todos los desmanes que quiera. Tenemos un alcalde ausente, más pendiente de las cosas de su partido, porque antepone la empresa para la que ha trabajado toda la vida a los vecinos y vecinas de Cádiz, que es la ciudad que gobierna. Creo que ya está bien. Porque la coacción, la presión y las amenazas que están sufriendo estos vecinos, que les están dando a elegir entre miseria o la calle, no se la merecen".