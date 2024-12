Los vecinos de la Séptima Fase del Cerro del Moro de Cádiz se plantean movilizaciones ante "las coacciones" de la Junta

Cádiz/Ante la decisión tomada por la Junta de Andalucía de tratar a los afectados "como demandantes de alquiler social en vez de como propietarios, que es lo que somos", la Plataforma de Vecinos de la Séptima Fase del Cerro del Moro se plantea confeccionar un calendario de movilizaciones con la esperanza de que el Gobierno andaluz dé marcha atrás en el régimen de condiciones que plantea para acceder a estas viviendas. Unas condiciones que fueron cambiadas "de forma unilateral, con absoluta falta de transparencia y sin intención de llegar a un acuerdo", según explica su portavoz, Enrique Estévez.

Y es que fueron los propios vecinos -67 familias afectadas- los que descubrieron durante el pasado mes de junio que el contrato de licitación de construcción de las nuevas viviendas, enmarcadas en el plan de rehabilitación del barrio gaditano que lleva arrastrando más de tres décadas, establecía la adjudicación de los hogares en régimen de alquiler por un periodo de arrendamiento de 50 años. Sin embargo, hay que recordar, que estos vecinos residen en viviendas de su propiedad, de hecho, a instancias de la propia Junta de Andalucía que, en tiempos del PSOE en el Gobierno andaluz, los instó a comprarlas "con la promesa de cambiarlas por las que se constuirían en el futuro".

Bien, el futuro llegó, los alcanzó con sus vivivendas adquiridas "con muchísimo sacrificio", pero ni cambio, ni permuta se ha planteado la Junta para que estos vecinos puedan disfrutar de los nuevos hogares, sino una posibilidad de alquiler, previa venta de sus casas "a precio de saldo", con lo que Estevez denuncia "una expropiación encubierta".

"Y aunque al principio de todo esto, en aquel momento donde nos invitaron a comprar, nadie nos habló de pagar nada más, sólo de un cambio de unas casas por otras, nosotros no queremos que nos regalen nada, sino que estamos dispuestos a pagar la diferencia entre lo que valen nuestras viviendas y lo que valen las nuevas, la fórmula que se aplicó en la sexta fase y que es la que se nos comunicó antes de que saliera la licitación de la promoción", asevera el portavoz de una plataforma a la que la Junta de Andalucía ni recibe, ni atiende. "No, no quieren hablar con nosotros porque están negociando con los vecinos uno a uno, y a cada uno les aprietan las tuercas de manera diferente", lamenta.

"Si te quedas y viene la inspección, vas a cargar tú con las reparaciones"

En ese contexto, desde la Plataforma de Vecinos de la Séptima Fase del Cerro del Moro aseguran que, en estas reuniones con los representantes del Gobierno andaluz, los vecinos se sienten "coaccionados". "Cuando algunos de los afectados explican que no tienen intención de vender sus viviendas para acceder a las nuevas en régimen de alquiler, les han llegado a decir, pues si te quedas en tu casa, en las malas condiciones que está, y viene la Inspección del Ayuntamiento vas a tener que cargar tú con las reparaciones, o también que se van a tapiar el resto de las casas de los vecinos que quieran vender y los que no se van a quedar aislados. Vamos, que o vendes o te quedas tirado", explican desde la plataforma vecinal.

Insinuaciones con un calado importante en el ánimo de los afectados pues, como cuenta Estévez, actualmente viven "de manera muy precaria" en "casas que prácticamente se les caen encima" y que "no cumplen con condiciones dignas de habitabilidad". "Por ello, no es casualidad que a los que están peor y en una situación más vulnerable les hagan más comentarios de este tipo, porque saben que para mucha gente quedarse en las casas en las que viven ahora no es una opción", denuncia.

Así, aunque Enrique Estévez baraja que "un 70% de los afectados" se va a negar a tragar por las condiciones impuestas por la Junta de Andalucía, "siempre habrá entre un 20-30% que venderá y no porque les apetezca, ni mucho menos, que sus derechos como propietarios se vean vulnerados, sino porque la gente está en muy mala situación, no pueden vivir así durante más tiempo", comprende.

Los contratos estarán listos durante el mes de febrero

Una difícil decisión que tendrán que toman antes de que llegue el próximo mes de marzo. Así, desde la administración pública se les ha informado que "durante el mes de febrero estarán listos los contratos" a la medida de los deseos de la Junta para que los vecinos puedan vender sus actuales casas y optar a la promoción prometida, eso sí, ya no como propietarios, sino como inquilinos.

"Mercedes Colombo -delegada de Gobierno en Cádiz de la Junta- vino a decir hace unos días en prensa que hay muchos vecinos esperando una casa de alquiler, que hay una lista larga. Y eso es lo que confunden, que nosotros no somos demandantes de alquiler social, nosotros somos propietarios de nuestras casas, estamos en una situación distinta, y ellos tenían un acuerdo con nosotros", protesta.

Frente a este complicado panorama, el portavoz de los vecinos adelanta que ya tienen planteada una reunión cuando pasen las fiestas en la que decidirán "el calendario de movilizaciones". "Además, para la primera de ellas ya contamos con algunas organizaciones ciudadanas que se han comprometido a apoyarnos", avanza a la vez que también tienen alguna esperanza más "con el Defesor del Pueblo Andaluz". "Estamos esperando su respuesta porque pusimos una queja abierta que todavía no se ha cerrado en ningún sentido. La última vez que hablé con él me dijo que estaban recabando información y, bueno, hace dos días presentamos una petición de cita, dentro del marco de la queja, y estamos esperando que nos reciba", anhela Estévez conocedor de la implicación de Jesús Maeztu con la rehabilitación del Cerro del Moro.

Adelante Izquierda Gaditana pide que la Junta construya la promoción con su propio presupuesto

A nadie se le escapa que el interés de la Junta de Andalucía en que los vecinos accedan a las viviendas de la Séptima Fase del Cerro del Moro en régimen de alquiler tiene que ver con la importante subvención que ha recibido de Europa para la construcción de esta promoción que, eso sí, ahora estaría ligada a este modelo de comercialización.

Por ello, David de la Cruz, portavoz de Adelante Izquierda Gaditana en el Ayuntamiento de Cádiz, como solución al problema que le causa a los vecinos, propietarios de sus casas, insta a la Junta de Andalucía a construir estos hogares "con su propio presupuesto". "Dinero hay porque hace bien poquito vimos que la Junta tiene dinero para poner 2 millones de euros para un programa de toros en Madrid que no se emite", recrimina.

Desde AIG también recuerdan que la adquisición de estas viviendas en propiedad es un compromiso que la Junta llegó con los vecinos con lo que ahora "tiene que cumplir con sus palabra" porque "esos vecinos hicieron en su momento el esfuerzo económico de comprar las casas en las que vivían con la condición de acceder a esta promoción", recuerda.

Además, De la Cruz no ha dudado de calificar de "barbaridad" lo que están pasando los vecinos "que están sufriendo coacciones por parte de la Junta" por algo "tan básico como reclaramar su techo". "Esto no ocurriría en otro barrio, en otro barrio no serían capaces de hacerlo", lamenta sobre una de las zonas más deprimidas de la ciudad de Cádiz y sobre unos vecinos a los que pide "que se mantengan unidos" y a los que ofrece "todo el apoyo" de sus siglas.