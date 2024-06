Los vecinos de la 7ª fase del Cerro del Moro temen por la titularidad de sus casas

“Al principio con ilusión, pero después con mucha preocupación e inquietud”. Esa es la temperatura entre la que oscilan los 67 vecinos pendientes de la construcción de las obras de la 7ª y 8ª fase del Cerro del Moro en Cádiz tras el reciente anuncio por parte de la Junta de Andalucía de la licitación de este último tramo de una operación urbanística histórica, la de la necesaria transformación de este barrio gaditano, que 30 años la contemplan.

“Preocupación e inquietud”. Y no es para menos. Así, según relata Enrique Estévez, presidente de la Plataforma de Afectados por las Viviendas del Cerro del Moro, se han quedado “muy sorprendidos” al enterarse de que la prometida promoción se califica en régimen de Viviendas Protegidas en Alquiler (VPA) “cuando en tiempos fue la propia Junta la que obligó a esos vecinos, digamos que puso esa condición previa, a comprar las casas en las que vivían entonces de alquiler para poder después acceder, ya en propiedad a través de una permuta de suelo, a las nuevas viviendas que se contruirían”.

“La verdad es que no entendemos cómo salen ahora con esto, pues en ninguna de las reuniones que se han tenido y en ningún momento se les ha dicho a los vecinos nada de que las nuevas casas serían de alquiler protegido. Y, además, es que no están dispuestos a perder la titularidad. Dicen que serán en régimen de alquiler protegido por 50 años pero, ¿qué pasa después?, ¿qué pasa con la titularidad de la vivienda? No me vale, no porque, insisto, fue la propia Junta de Andalucía la que les dijo que comprar las casas en las que residían era la única manera posible para poder después acceder a la nueva promoción. Lo dicho, no lo entienden, ni yo tampoco”, se cuestiona Estévez que ha solicitado una reunión con el director de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) que está todavía pendiente de fecha fija.

“Me han dicho que entre la semana que viene o la próxima me podría atender”, asegura deseoso de mantener el encuentro “para que nos aclaren todos estos términos y que se despejen las dudas de los vecinos” que están “muy preocupados”.

De hecho, precisa, lo que “sí se llegó a hablar” es que en esa permuta de suelo de las viviendas que compraron los vecinos por las viviendas de la nueva promoción realizada por la administración regional, “los vecinos pagarían la diferencia de metros cuadrados, porque ellos vivían en unas casas de unos 40 metros cuadrados y, se supone, que las que se van a construir tienen unos 70”. “Eso se habló, se ponían unos préstamos especiales, incluso se dijo, pero nada de alquileres de vivienda protegida”, explica el portavoz vecinal.

También asevera Enrique Estévez que las 49 plazas de garaje que, según el anuncio desde la Junta de Andalucía, se construyen en esta operación “se iban a vender a los vecinos por 17.000 euros cada plaza”, pero, según ha sabido, “ahora no, ahora esto queda fuera de los vecinos y se venderán por fuera”.

La 'dependencia' de los fondos europeos para viviendas en alquiler social

Con todo, la principal desazón de los vecinos es la del título de propiedad de sus viviendas. De hecho, a Estévez no se le pasa por alto que buena parte del presupuesto de la obra de construcción de la llamada 7ª fase del Cerro del Moro proviene de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación Resilencia, exactamente, de la línea 6 dedicada a la “ayuda a la construcción de vivendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes”, tal y como se especifica en el propio pliego de licitación de estos trabajos cuyo plazo, por cierto, está abierto hasta el próximo 1 de julio por un importe de 7.134.447,63 euros (con IVA) siendo el 29 de agosto el día de la apertura de ofertas.

De la dependencia de los dineros de esta línea de los Next Generation que favorece el parque público de viviendas también se ha percatado el grupo parlamentario Por Andalucía en el argumentario que a principios de este mes de junio enviaba, a través de la Cámara, a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta al preguntarles por este detalle de calificación de las nuevas viviendas.

“¿Por qué la Junta de Andalucía ha licitado las obras de las 67 viviendas de la 7ª fase del Cerro del Moro en régimen de VPA cuando los vecinos y vecinas destinatarias de esta promoción ostetan en propiedad las actuales? ¿Qué va a ofrecer a los vecinos y vecinas a quienes prometió una permuta de sus viviendas actuales por otra de similares características en régimen de propiedad? ¿Cuál es el motivo por el que la Junta de Andalucía no ha actuado con transparencia y no atiende a la Plataforma de Vecinos del Cerro del Moro?”, cuestionaba la portavoz del grupo, Inmaculada Nieto, sin que haya obtenido “ninguna respuesta todavía”, según explican desde la representación local de Izquierda Unida.

Preguntas que Enrique Estévez espera sean respondidas en su ansiada reunión con AVRA donde, a buen seguro, el portavoz vecinal recordará que en la mesa tripartita formada por Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Plataforma vecinal, y conducida por Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz, que desde noviembre 2018 reactivó las fases pendientes de la transformación Cerro del Moro, “siempre quedó claro que este proceso conllevaría la permuta de las antiguas viviendas por otras en propiedad”. Parece que nada se dejó por escrito. “Pero nosotros confiamos en todo lo que se dijo”, espera.