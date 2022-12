Plataforma de afectados por las viviendas del Cerro del Moro: "Vamos a dar a las administraciones el voto de confianza que nos pidió el Defensor del Pueblo"

Cuando la Plataforma Vecinal de Afectados por la séptima y octava fase de viviendas del Cerro del Moro puso el pasado año una reclamación al Defensor del Pueblo Andaluz pidiéndole su intervención como mediador con las administraciones en vistas de conseguir levantar un proyecto parado desde hacía 30 años, Enrique Estévez, su portavoz, no esperaba tan pronta respuesta de Jesús Maeztu y "tan positiva". Tanto que, tras la reunión mantenida este jueves entre los vecinos, Jesús Maeztu y los representantes de Junta de Andalucía y Ayuntamiento, los vecinos del barrio gaditano piensan que, "esta vez sí", sus prometidos nuevos hogares serán una realidad.

"Vamos a dar a las administraciones el voto de confianza que nos ha pedido el Defensor del Pueblo", certifica Estévez que después de escuchar el pasado 15 de diciembre a los responsables públicos opina que "esto va en serio", "aunque no hayan dado fecha del comienzo de la obra". "Pero sí se detuvieron a detallar el tema de la financiación y asegurar que el proyecto de ejecución ya está terminado, y eso es importante", confía.

"Es que al venir de donde veníamos, de casi la nada, pues se notan cambios. Sobre todo se nota un cambio de comunicación entre Ayuntamiento y Junta, parece que se acabaron las peleas políticas y se han puesto manos a la obra juntos, y eso nos tranquiliza bastante", analiza el portavoz del colectivo la actitud de los servidores públicos en un encuentro donde se les aseguró que la financiación para levantar los dos bloques de pisos con los que se culminaría las dos últimas fases de rehabilitación del Cerro del Moro, que comenzó hace tres décadas, está "comprometida" y vendría de tres fuentes: los fondos Next Generation (Europa), el Plan Estatal 2022-25 (Gobierno Central) y Junta de Andalucía.

El representante vecinal también valora "esa fecha que nos han dado como referencia de 2026, en la que tiene que estar hecha la obra para justificar el presupuesto del proyecto (la parte correspondiente a los fondos europeos), porque al menos tenemos ahí un plazo para que los vecinos estén en sus viviendas", se agarra Estévez que también informa que durante la reunión, los representantes de la Junta de Andalucía hablar de "por lo menos un plazo máximo de 2 años de ejecución de la obra, y antes, se necesitarían unos 6 meses para la preparación de licitaciones". "Así, suponemos que a finales de 2025 o primeros de 2026 los vecinos estarán en sus casas", baraja.

Así, si se cumple con lo acordado, en cuatro años se pondría solución a la situación "lamentable" de 67 familias que "desde hace mucho tiempo" habitan en casas "que no tienen las condiciones adecuadas para vivir en ellas". "Estas casas ni siquiera se pueden mantener porque tienen problemas estructurales que no pueden resolver los vecinos. Las grietas de las paredes exteriores sustraen agua hacia dentro, están los problemas con insectos, ratas y ratones y, aunque el mes pasado se pagó una empresa especializada para quitar todo eso, si no se cambian las estructuras de las viviendas es complicado que no se vuelvan a colar en las casas", informa Enrique Estévez que también incide en los problemas que "el temporal" de lluvia y viento como el que estamos viviendo en esta semana "aceleran los problemas de los edificios" que, "como no los tiren pronto, se van a caer solos".

De hecho, por todos estos problemas, "y porque la mayoría de los vecinos no se sentían apoyados por la asociación vecinal", a finales de 2021 se creó la Plataforma de Afectados. "Al no sentirse apoyados por la asociación y sentir que no se estaba dando impulso a las reclamaciones sobre la construcción de las últimas fases de las viviendas se creó la plataforma y nada más que constituirnos pusimos esa reclamación al Defensor del Pueblo Andaluz que, a partir de ahí, se comprometió en darnos una solución".

Una solución que, "siempre con la debida prudencia", ven cerca aunque, avisa Estévez, "estaremos atentos y alerta y seguiremos visualizando los problemas" aunque "en principio" asegura que van a ser "legales con la administración" y les otorgarán "ese voto de confianza" que Jesús Maeztu les pidió.