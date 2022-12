Las viviendas del Cerro del Moro, con "financiación comprometida" pero sin fecha de obra

La deuda pendiente de la Junta de Andalucía con el Cerro del Moro desde hace 30 años está camino de saldarse o, al menos, eso opinan el Defensor del Pueblo Andaluz, actual gobierno de la comunidad y Ayuntamiento de Cádiz que con la mediación de la primera institución, personificada en Jesús Maeztu, han informado este jueves de los nuevos pasos enfilados a resolver la situación de las 67 familias que con paciencia de estatua esperan la construcción de las fases 7º y 8º de las viviendas del barrio gaditano. Y continúan esperando. Porque de la reunión que han mantenido con los representantes de los organismos públicos no ha salido una fecha del inicio de las obras aunque, eso sí, les aseguran que "la financiación" del proyecto está ya "comprometida". "Y eso es lo más importante", dicen.

"Si se miente se pierde la autoridad moral, por eso he sido yo quien les ha recomendado a los responsables públicos que no den a los vecinos fechas que no pueden asegurar", ha asumido Maeztu que, cumpliendo con su promesa de hace un par de meses de volver a Cádiz para realizar personalmente "el seguimiento" del proceso, ha vuelto a reivindicar su papel de "notario" y "protector" de los ciudadanos y ha validado con su presencia la veracidad de la definitiva resolución de la situación dramática de este más de medio centenar de familias que desde hace tres décadas esperan la construcción de las nuevas viviendas. "Yo tengo muchos años ya pero sí, esta vez, me lo creo", ha certificado el Defensor del Pueblo "las buenas intenciones" políticas.

Se lo cree porque hay "financiación comprometida" para un proyecto -un proyecto de ejecución que no está firmado de manera definitiva- que asciende a 10.069.602,2 euros apuntalados por el Programa 6 de Eco Vivienda del Plan de Recuperación y Transformación de Resilencia (es decir, los fondos Next Generation, en plata, Europa), que pondrá 3.165.211 euros; el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 (vulgo, el Estado), que aportará 3.582.665,15 euros; y la propia Junta de Andalucía, que se compromete a destinar 3.321.725,88 euros, tal y como han informado a los medios de comunicación la delegada de Vivienda de la Junta en Cádiz, Carmen Sánchez, y el director provincial en funciones de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Juan Jesús Bernal, minutos antes de mantener una reunión con todas las asociaciones y plataformas implicadas en el proyecto del Cerro del Moro, donde también han asistido el Defensor del Pueblo Andaluz y el alcalde de Cádiz, José María González, "satisfecho" porque su Ayuntamiento ha resuelto todos los trámites que hasta ahora les han pedido en este erial.

De los trámites en los que se han trabajado en estos meses que distan desde la anterior visita de Maeztu también han dado cuenta Sánchez y Bernal, éste último insistiendo en que no hay día previsto para comienzo de las obras en el barrio gaditano pero sí una fecha a tener en cuenta: "No sabemos la fecha en la que se pondrá el primer ladrillo, pero sí sabemos que tenemos que terminar de poner determinados ladrillos antes de julio de 2026 que tiene que estar justificado el programa de Eco Vivienda".

Y es que, como ha precisado la delegada de Vivienda, dicho programa es "una de las tres patas" sobre las que se sostiene el presupuesto para las dos últimas fases de construcción en el Cerro del Moro, "y sí decirles que desde la Secretaría General de Vivienda se ha trabajado para que saliera la resolución de incluir este barrio y este proyecto en concreto dentro de la financiación del Programa 6".

La segunda pata de financiación, es decir, la que atañe al Plan Estatal, tampoco está cerrada del todo, aunque Sánchez asegura que depende de "días" ya que "antes del 31 de diciembre" debe estar firmado el convenio entre Ministerio y Consejería de Fomento que permitirá recibir el montante económico del Estado en virtud de la orden del organismo andaluz "en la que se acuerda la delimitación del área degradada del Cerro del Moro fase 6 y fase 7, que está ya publicada en el BOJA", ha asegurado.

De la tercera vía de aportación económica, la que depende directamente de la Junta de Andalucía, la delegada de Vivienda sólo habló de "apuesta decidida" de poner en el presupuesto (los presupuestos de la Junta están ahora mismo en tramitación en el Parlamento) "lo que haga falta" para que "en el 2023 haya dinero para que lo que tengamos que hacer, se haga". "No podemos decir una cantidad exacta porque, dependiendo del mes en que se terminen todos los trámites, así iremos avanzando. Pero el compromiso es que haya partida presupuestaria, que al final es lo importante", ha valorado.

Los trámites pendientes

Con todo, aunque se asegure la financiación del proyecto, el inicio de las obras "no será de un día para otro", como también ha advertido el Defensor del Pueblo Andaluz, consciente de la envergadura de un proyecto de estas características donde se tendrán que levantar dos nuevos bloques de viviendas que todavía están a la espera de un procedimiento tan determinante para las obras como la separación de las dos unidades de ejecución.

"Yo acabo de colgarle al director general de Urbanismo para preguntar por ese informe que tenemos pendiente de esa modificación de errores del PGOU y nos ha dicho que a la mayor brevedad posible nos lo enviará", ha confirmado la delegada territorial de Vivienda que ha pasado la palabra al director provincial de AVRA que ha arrojado algo de luz sobre los trámites urbanísticos a los que se deberá enfrentar las fases 7 y 8 de las viviendas del Cerro del Moro.

"Lo positivo es que son procedimientos que ya están todos en marcha porque nosotros no hemos parado de trabajar solapadamente en cada uno de los procesos de forma que ningún procedimiento tiene que estar esperando para hacerse a que se termine otro", ha valorado Bernal que señala que toda vez que el director general de Urbanismo "evacúa el informe por el que se terminen de separar esas dos unidades de ejecución", se pasará al Plan de Reparcelación, "que ya está preparada la documentación". "Una vez que se apruebe, después de su plazo de alegaciones y sus historias, se presentará la solicitud de licencias, luego viene la concesión de licencia y después la licitación de los proyectos, porque aunque el proyecto existe, los proyectos de ejecución siempre se terminan de firmar justo antes de presentarlo a la solicitud de licencia porque es ahí cuando se le hace una revisión por si ha habido alguna modificación técnica o salido alguna nueva normativa de carácter energética, para adaptarlo en ese momento y presentarlo con todas las garantías", explica el responsable de AVRA que tranquiliza sobre esta miríada de trámites garantizando que "vamos todos (las administraciones públicas) como una piña y a toda velocidad".

En este sentido, el alcalde de Cádiz ha recalcado que "la actitud del Ayuntamiento de Cádiz, en todo momento del historial de este proyecto, ha sido colaborativa y facilitadora" y considera "una suerte" que vayamos a asistir ahora "a la solución" de "una lamentable deuda que viene desde hace muchos años atrás" y "una prueba del desinterés de la Junta de Andalucía en materia de vivienda en la ciudad de Cádiz" que "afortunadamente ahora se va a resolver aunque 30 años tarde".