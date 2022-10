Jesús Maeztu: "Quiero el primer ladrillo de las últimas fases del Cerro del Moro"

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha expresado hoy a los vecinos del Cerro del Moro su compromiso personal de que vigilará el proceso de construcción de las dos fases de viviendas que quedan por levantar en el barrio. Un compromiso de vigilante y "notario" que ha adquirido con los representantes vecinales apenas unas horas después de una intensa mañana en la que Maeztu, que durante años trabajó codo con codo con los vecinos del entonces muy depauperado barrio gaditano, se ha reunido con la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento, con las administraciones implicadas en un proceso que acumula casi 30 años de retraso, como una pancarta recuerda en las calles del barrio, y que el Defensor del Pueblo se compromete a vigilar para que se cumpla: "Quiero el primer ladrillo".

"Quiero tener el reencuentro con mi gente. Recuerdo cuando decía (hace décadas) que en cuarenta metros cuadrados no se puede vivir, que había que tirar todas las casas y hacerlas de nuevo. Mientras, no podía haber paz. Hace unos años, cuando vinimos, ya íbamos tarde. Quiero el primer ladrillo. Hoy le he dicho al Ayuntamiento y a la delegación de Fomento que quiero tener ese ladrillo, y que no me voy a retirar mientras no lo tenga. Sé lo que estoy diciendo", dijo Jesús Maeztu a la prensa antes de reunirse con los representantes vecinales en la sede de la Asociación Claridad Cerro del Moro. Con su presidenta, Candelaria Grimaldi, departió de manera muy cercana a su llegada a la puerta de la asociación: el Defensor, ávido de contar el resultado de sus reuniones; y la presidenta, ávida de ver luz en este supuesto final del túnel.

Desveló incluso Maeztu que había pedido a los políticos de ambas administraciones que no visitaran hoy el barrio: "Les he pedido hoy que no vengan, pero que yo me emplazo en un mes a venir otra vez con ellos, y que lo se diga aquí yo voy a ser el notario y el protector de la gente, como dice el Estatuto de Autonomía, para garantizar que lo que se dice aquí, la gente, si le queda algo de esperanza, que no la pierda". De hecho, unos minutos antes de la llegada del Defensor del Pueblo eran varios los concejales del Ayuntamiento de Cádiz que esperaban su visita, pero ninguno siguió en el lugar cuando se personó en la asociación vecinal.

Dentro, en una amplia sala y ante una maqueta del popular barrio, Jesús Maeztu y su equipo mostraron a los vecinos la caja que contenía la documentación con el proyecto de construcción de las viviendas y su compromiso de financiación. El Defensor señaló que ahora será su departamento quien estudie todos esos papeles para preparar esa segunda, y se supone que fructífera en compromiso directo de las administraciones, al barrio gaditano.

(Seguirá ampliación).