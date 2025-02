Se compran pisos en Cádiz por lo que vale un trastero, con opción (no segura) a un alquiler social

Cádiz/Pongamos por caso que sus padres, esforzados ciudadanos de a pie, han conseguido, con muchísimo trabajo y años de sacrificio, comprar en propiedad su hogar familiar, la modesta vivienda pública que le vendió la administración propietaria, en ese momento muy interesada en esa operación. Que esa vivienda está desde hace mucho tiempo en un edificio en ruinas porque esa administración propietaria lo descuidó durante décadas. Y que usted, que heredó la propiedad, y sus vecinos no tienen capacidad económica para reformar todo un edificio.

Pongamos por caso que el partido que aspiraba a gobernar esa administración que descuidó y vendió esos pisos propone y promete en elecciones hacerse cargo, no de esa rehabilitación integral, que no es posible ya por el lamentable estado en el que se encuentra el inmueble, sino de la construcción de nuevas viviendas. Pongamos por caso que lleva esperando más 30 años esa solución. Y que ese partido, ya gobernando, pacta con usted y con sus vecinos una solución que pasa por que conserven la propiedad de sus hogares, no sin ciertas contraprestaciones, claro. Y que usted y su familia, por fin ven la luz.

Pero, pongamos por caso también que, sin previo aviso y sin comunicárselo, desde la administración que le prometió y con la que ya acordó aquella solución le dicen ahora que le tiene que vender su piso a la misma administración que se la vendió a sus padres, porque los nuevos pisos no los va a pagar esa administración, sino Europa, solo si son para alquiler social. Y que lo que usted tendrá a cambio será una propuesta que no podrá rechazar: el precio equivalente a un trastero y la posibilidad, si cumple con los requisitos, de vivir en uno de esos pisos en alquiler social. Si no cumple con esos requisitos, no se preocupe: habrá perdido usted su hogar familiar pero siempre le quedará un magnífico trastero.

Pongamos por caso, además, que esa administración le 'invita insistentemente' a que se quede con el trastero y con la posibilidad de quedarse sin techo bajo el que vivir porque no va a gastar ni un solo euro de sus propios fondos en esas viviendas públicas, pese a que su promoción es una de sus principales competencias. Pongamos por caso que usted pide, por favor, renegociar esa condición impuesta unilateralmente por la administración que atenta directamente contra el derecho a mantener su propiedad, aunque el partido gobernante de esa administración sea un firme defensor de la propiedad privada. Pongamos por caso que los responsables de esa administración ni siquiera les reciben para escucharles. Y que el único que les atiende es el Defensor del Pueblo Andaluz, que les da la razón en que la administración debió comunicarles y pactar con ustedes las nuevas condiciones.

Pongamos por caso que el alcalde del mismo partido que gobierna esa administración gobierna también su Ayuntamiento, pero que en año y medio no se ha reunido ni con usted ni con sus vecinos. Y que hasta ahora tampoco le consta, al menos públicamente, que le haya reclamado el cumplimiento de ese compromiso a esa administración 'amiga'. Pero que finalmente lo hará, llevando a Pleno una enmienda a una proposición de la oposición por la que el Ayuntamiento, por fin, instará a esa administración 'amiga' a que "financie con fondos propios la rehabilitación de esos edificios tal y como se acordó con las vecinas y vecinos y que estos no pierdan la propiedad de sus viviendas en uno de los barrios más vulnerables de la ciudad". Una proposición que el partido gobernante en Cádiz asegura haber presentado ya en un pleno especial sobre vivienda. Una incómoda instancia a la que no se sabe si acabará respondiendo esa administración 'amiga'.

Esta es la pesadilla que están sufriendo los vecinos y vecinas de la séptima y octava fase del Cerro del Moro, en Cádiz capital, frente a la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Popular, desde hace seis años, después de 37 años de mandato socialista.

¿Sería esto posible en otro barrio que no fuese este? ¿En el Paseo Marítimo? ¿En la Avenida? ¿En Bahía Blanca, quizá? ¿En el barrio en el que usted vive? ¿Con otra administración? ¿En otra provincia? ¿En otra comunidad autónoma? ¿Qué diría ahora el partido gobernante en esa administración si estuviese en la oposición?

¿Aceptaría usted la propuesta? ¿Cambiaría su casa por lo que vale un trastero? ¿A riesgo de verse en la calle?