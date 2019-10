El polideportivo Ciudad de Cádiz, en plena transformación

Hace más de un cuarto de siglo, la ciudad sumó una infraestructura que ha sido fundamental para la práctica deportiva de varias generaciones de gaditanos, especialmente para la natación y otros deportes acuáticos que tan buenos deportistas y clubes han dado en estas dos décadas y media. Actualmente, ese pabellón polideportivo Ciudad de Cádiz presenta una actividad casi inexistente porque está siendo sometido a un proceso de transformación que adaptará el edificio a las exigencias y medidas de los tiempos actuales para asegurar, con ello, otras décadas de deporte. El Ayuntamiento –por medio de la delegación de Deportes y del Instituto Municipal de Deportes– está acometiendo diversas actuaciones en el polideportivo situado a la entrada de la ciudad con el objetivo de que a principios de 2020 vuelva a funcionar al 100%.

El principal problema que viene padeciendo el edificio podría considerarse que son las filtraciones de agua cada vez que llueve, lo que afecta tanto al polideportivo como a la zona de la piscina. De hecho, ambos espacios necesitan de plásticos y lonas que intentan protegerlos de esas goteras que el pasado fin de semana, por ejemplo, derivaron en chorros de agua con motivo de las precipitaciones que cayeron en la ciudad.

Las cubiertas

Para dar solución a este problema, se va a impermeabilizar toda la cubierta del polideportivo, que suma alrededor de 2.500 metros cuadrados de superficie. De hecho, ya se está actuando sobre una parte de las cubiertas, que coinciden con la zona donde está la piscina de competición. Media docena de operarios, al menos, se afanan desde hace un par de semanas en colocar la tela asfáltica que protegerá al edificio durante los próximos años.

Curiosamente, la actuación en la cubierta se ha dividido en tres proyectos: la zona del pabellón, por un lado, la piscina, por otro, y el graderío de la piscina, en último lugar. Con la impermeabilización de las cubiertas de la piscina en marcha, el siguiente proyecto que está tramitándose ahora es el de la cubierta del pabellón, que según explica el concejal, José Ramón Páez, cuenta ya con el crédito presupuestario aprobado y va a salir a licitación por un importe de 198.000 euros.

En este problema que presenta el pabellón, advierten los técnicos sobre una circunstancia que ha sufrido la cubierta, al contratarse la impermeabilización con una empresa –actualmente desaparecida– y un material que no ha prestado el servicio y la calidad que se le suponían “y que ha originado un problema no sólo a este pabellón, sino a muchos equipamientos de muchos ayuntamientos que en su momento contrataron los servicios de esta empresa sevillana”, explica un técnico del IMD en relación a esa empresa que comercializó durante unos años (hace más de una década) un material de impermeabilización que resultó no ser de la misma calidad que el original que se fabricaba en Alemania. Lo barato, al final, suele salir caro.

Lucernarios

La actuación en la cubierta de la piscina lleva de algún modo relacionadas otras dos obras que están también en proceso en el Ciudad de Cádiz. Por un lado, se van a instalar lucernarios a lo largo de toda la cubierta de la piscina, más de 40 en total que tienen un metro de diámetro y que se han adquirido en Estados Unidos por la calidad del material y las condiciones que presta.

Estos lucernarios van a aportar mucha luz natural a una zona de piscinas que actualmente es muy oscura, por lo que dejará de necesitar el consumo de luz eléctrica que ha tenido hasta ahora, buscando con ello el Ayuntamiento un importante ahorro energético y, de paso, también económico en la factura de la luz que genera el polideportivo.

Luces LED

Junto a ello, además, se va a proceder a sustituir todos los focos de la piscina por unos nuevos que incorporan tecnología LED, aumentando así los ahorros eléctrico y de consumo.

El vaso

Con todos estos proyectos ya en desarrollo dentro del Ciudad de Cádiz, la zona de piscinas quedará culminada con una cuarta actuación que está pendiente de las últimas autorizaciones en el Ayuntamiento (esta semana estaba a la espera de la firma positiva del expediente por parte de la Secretaría). Se trata del vaciado de la piscina de competición para el arreglo integral de los azulejos, algo que no se ha hecho desde la inauguración. “El propio peso del agua es el que mantiene ahora los azulejos fijos, pero hace falta su sustitución porque realmente muchos están rotos o despegados”, señala Páez. En total, son tres millones de litros de agua los que permiten que se practique la natación en este gran vaso que próximamente va a ser arreglado con una partida presupuestaria de 60.000 euros.

El voladizo

Con todas estas intervenciones en marcha o previstas en el interior del pabellón, también se está trabajando fuera en la sustitución de la chapa del voladizo que rodea a la fachada principal que da a la Avenida José León de Carranza y que ya han sido retiradas a la espera de colocar las nuevas. De hecho, el concejal de Deportes explica que esta obra se ha parado unos días porque las nuevas chapas que iba a instalar la empresa adjudicataria de este proyecto “no cumplían con las características y calidades previstas en el contrato, por lo que se han retirado y se le ha reclamado a la empresa que cumpla con lo previsto en el contrato”. Este ‘error’ que han detectado los técnicos municipales está en fase de subsanación, con la previsión de que durante la primera semana de noviembre se instale definitivamente ese nuevo voladizo.

La entrada

La guinda a esta puesta a punto del Ciudad de Cádiz será la sustitución del actual acceso al equipamiento –a base de unas láminas traslúcidas con distintos volúmenes– por otro nuevo. Según adelanta el concejal, la nueva entrada consistirá en una pared vertical construida con paneles de cristal reflectario (como tiene, por ejemplo, el estadio Ramón de Carranza) y manteniendo la antepuerta de acceso en base a la actual normativa que regula este tipo de equipamientos.

Este proyecto se va a realizar en pocos días, ya que el acopio de material se ha realizado y está pendiente de determinar el momento oportuno para su instalación, ya que al tratarse del acceso al pabellón no pueden alargarse mucho tiempo los trabajos para permitir la entrada de los usuarios que siguen acudiendo al Ciudad de Cádiz.

Precisamente, la compatibilidad de las necesarias obras con el uso del pabellón está siendo una de las principales preocupaciones del Ayuntamiento con esta renovación del inmueble. Posiblemente, lo fácil y cómo hubiera sido cerrar por completo la instalación y realizar la obra con mayor comodidad, “pero las instalaciones son pocas y hay que compaginar las necesidades de invertir en su mantenimiento con el propio uso de esas instalaciones”. “Hay que ir haciendo las dos cosas como se pueda”, añade José Ramón Páez, consciente de los problemas que ha generado el cierre de la piscina y del esfuerzo que clubes y usuarios han realizado para adaptarse a la solución provisional que se ha dado en la piscina de Astilleros.

El total de todas las obras contempladas en el Ciudad de Cádiz asciende a 1,2 millones de euros. Y los contratos suscritos determinan que en el mes de febrero –“aunque la idea es que sea ante”, avanza Páez– el pabellón podrá estar de nuevo funcionando al 100%, sin goteras ni plásticos, con mayor luz natural y con mayores medidas de ahorro energético (que se suman a las placas solares ya instaladas y que están permitiendo ahorrar el 40% del consumo de gas). Una especie de nueva versión de este trascendental equipamiento deportivo. El Ciudad de Cádiz 2.0.

El bar

Otro proyecto en el que está trabajando el Ayuntamiento dentro del Ciudad de Cádiz es la reapertura del bar que prestaba servicio en su interior, en la zona del pabellón. Cerrado desde hace años, la intención del Instituto Municipal de Deportes es poner a punto la estancia –que está en muy buen estado– y sacar a licitación la explotación de este equipamiento hostelero, que vendrá a dar servicio a los propios usuarios del Ciudad de Cádiz así como al público que acude a las competiciones o a los padres que esperan durante los entrenamientos habituales de sus hijos. Esta licitación saldrá en breve.