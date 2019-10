Protesta en la piscina de Astilleros por los 300 nadadores que se quedan sin instalaciones

Desde este 1 de octubre alrededor de 300 nadadores se quedan definitivamente sin instalaciones deportivas donde entrenar como consecuencia del cierre por obras de mejora del Complejo Ciudad de Cádiz y, por este motivo, a las 18.30 de este martes se ha convocado una protesta en la puerta de la piscina de Astilleros.

Así lo han anunciado desde el Club de Natación de Cádiz, que argumentan que el Instituto Municipal de Deportes (IMD) "no sólo no nos permiten que los usuarios del deporte base de la natación, waterpolo y triatlón puedan entrenar en unas instalaciones municipales como la piscina de Astilleros, sino que ignora y no contesta a nuestras propuestas de conciliación de entrenamientos, cursillos y usuarios en esta instalación".

Fuentes del club añaden que desde que anunciaron el cierre de las instalaciones clausurada desde el 1 de agosto por las obras que se van a acometer "y que todavía no han empezado", están intentando contactar con el concejal de Deportes, José Ramón Páez, pero no han sido recepcionados. Además, a través del IMD han trasladado varias propuestas como la apertura de algunas calles y horarios en la de Astilleros para seguir entrenando, así como facilidades para el acceso a otras instalaciones de otros municipios cercanos. Ante esto, "sólo hemos conseguido algunas horas en Astilleros en septiembre, pero a partir de octubre ya nada". De este modo, los mayores del Club de Natación de Cádiz "han tenido que trasladarse a otras piscinas fuera de la ciudad y asumir los costes del traslado y del alquiler de instalaciones".

Entre sus peticiones figuraban que los pequeños no tuvieran que desplazarse, pero finalmente no ha habido respuesta alguna, por lo que "dejan de hacer natación, lo que conlleva a que se den de baja y puede ocasionar la desaparición del club".