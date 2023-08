La mala previsión veraniega del Ayuntamiento de Cádiz

No parece que sea la planificación la mejor virtud del Ayuntamiento en la actualidad. El calendario juega en contra de la gestión municipal, al menos en lo que al área de Contratación se refiere; y a la temporada de verano también. Y es que no solo los puestos de helado van a llegar, si llegan, excesivamente tarde con un proceso de licitación que aún no ha arrancado, tal y como publicaba este periódico; este problema en los retrasos afectó también a la megafonía de la playa, cuyo nuevo contrato no se firmó hasta finales de junio.

No fue hasta finales del pasado mes de marzo cuando el Ayuntamiento puso en marcha el expediente de contratación para la instalación y mantenimiento del sistema de megafonía en La Caleta, Santa María del Mar, la Victoria y Cortadura, cuyo contrato lo firmaría ya el nuevo alcalde con fecha 28 de junio. Y eso pese a que el documento obliga a la empresa adjudicataria (Rhodas Albañilería) al “montaje, puesta a punto, control de funcionamiento, mantenimiento y desmontaje una vez finalizada la temporada de playa” de todos los equipos, que debían estar “plenamente operativo desde el Domingo de Ramos hasta el 30 de septiembre”. Algo imposible de cumplir teniendo en cuenta que el Domingo de Ramos este 2023 ha sido el 2 de abril; es decir, casi tres meses antes de la firma del contrato.

Es a raíz de ese 28 de junio cuando debió asumir el contratista la correcta instalación de los altavoces anclados a mástiles en las distintas playas, las emisoras, por lo que es de esperar que no estaría el servicio completamente dispuesto hasta el pasado mes de julio, en plena temporada ya de playas.

La empresa adjudicataria mantendrá ahora este servicio hasta el final de 2024, pudiendo prorrogar las dos partes un año más de un contrato firmado por 76.348,63 euros.

Este desfase entre la tramitación de expedientes y el calendario de la ciudad se une al de la explotación de los quioscos de helados, que en pleno mes de agosto no se ha licitado aún. Y de algún modo se puede sumar también el error de previsión en relación al Trofeo Carranza, que el pasado domingo se quedaba sin celebración paralela a la del estadio de fútbol. Un verano de lo más atropellado el de este 2023 en San Juan de Dios.