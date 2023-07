Las playas de Cádiz: de la más salvaje a la más monumental

La ciudad de Cádiz ha recuperado las cuatro banderas azules en sus playas después de ver cómo La Caleta la perdía el año pasado. A lo largo de los más de 7 kilómetros de costa con los que cuenta la ciudad se encuentran las distintas playas, cada una con su propio encanto. Pequeña y situada dentro del casco histórico de la ciudad, la playa de La Caleta; protegida por sus dunas que le dota de un estilo más salvaje, la playa de Cortadura; la principal de la capital, la playa de La Victoria y la única cala de la ciudad, la playa de Santa María.

La Caleta

Seguramente la más icónica de la ciudad, está situada en pleno casco histórico de la ciudad y cuenta con una longitud de 400 metros. Ver el atardecer con las barcas de los pescadores faenando y los castillos de Santa Catalina y San Sebastián de fondo, es una imagen que se queda grabada.

Una playa en la que hace unas cuantas décadas lo más normal era ver a gente de La Viña, pero que poco a poco ha ido atrayendo a gente de fuera. Esther y Pedro, una pareja de jubilados naturales de Badajoz que todos los años solían ir de vacaciones a un punto distinto de Andalucía, hasta que llegaron a Cádiz. “Cuando conocimos Cádiz, hace alrededor de veinte años, quedamos enamorados, sobre todo con la parte del casco histórico, entonces hace unos cinco años decidimos comprarnos un pisito aquí”. Ellos destacan de la playa sus atardeceres: “ver ponerse el sol al fondo del mar con las barcas de los pescadores y los dos castillos es una imagen espectacular”.

Manu es un joven gaditano que se ha criado desde que tiene uso de razón en el barrio y como buen viñero siempre ha venido a La Caleta. “Cuando era pequeño me solía venir todos los días de verano con mi hermana y mi madre a la playa, ya con unos catorce años empecé a venir con mi grupo de amigos y de vez en cuando hacíamos alguna ‘niñatada’ típica de la edad como es saltar desde el Puente Canal”, comenta mientras se le esboza una pequeña sonrisa. Para él La Caleta es la mejor playa de la ciudad debido a que según asegura tiene “algo único que la diferencia de las demás y no sabría decirte qué es”.

El Kiosko “El Pirata”, que se encuentra en la misma playa, es un negocio muy familiar donde buscan tener una clientela fiel. Sus dueños no venden ningún producto con alcohol ya que ellos quieren que esta playa “sea para los niños y puedan disfrutar de una infancia sana” Al igual que Manu, los dueños comentan que desde hace unos años a esta playa suele venir gente de Sevilla y Extremadura, pero que cada vez son más los turistas extranjeros que vienen y quedan muy sorprendidos con ella.

Cortadura

La playa de Cortadura, está situada como continuación de la Playa Victoria y llega hasta Torregorda, transcurre a lo largo de la carretera CA-33 y une Cádiz con San Fernando. Es la única playa natural de la ciudad, incluso cuenta con una zona ya tradicionalmente nudista tras pasar el ventorrillo de 'El Chato'.

Cuenta con casi 4 kilómetros de arena fina y dorada. Una de las grandes ventajas de esta playa respecto a las demás es que al ser tan espaciosa y estar situada a las afueras de la ciudad no es tan concurrida como las otras. Sin embargo, tiene un gran 'debe', encontrar aparcamiento en los días de más afluencia.

Así, según Enrico, trabajador del chiringo Moana, afirma que “se llena muy rápido, porque está la posibilidad (de aparcar) solo hasta 500 metros, hasta 'El Chato' y después no hay otra manera de aparcar”. Además, tampoco hay una pasarela directa que vaya de la estación de tren “para poder aparcar en el otro lado y venir directamente aquí” y que “hay que hacer un camino enorme, es un punto débil de esta playa”.

Alex, del mismo chiringo, añade otro problema, la abundancia de caravanas por la zona. “No han puesto una reglamentación clara con lo de las caravanas y aparcan todo el tiempo, cosa que la gente cuando quiere venir el fin de semana y aparcar ocupan una plaza y media”, lamenta. La socorrista Mercedes informa que en los últimos días la policía local ha venido a quitar las caravanas, cuando "de toda la vida se han puesto ahí y no ha pasado nada". Por lo demás, Enrico concluye “para mí es una de las mejores playas de Cádiz”.

Maribel, residente de la zona y habitual de esta playa cuenta que “una de las cosas por las que yo voy es porque vivo justo aquí, pero de todas formas me encanta pasear por allí, hay más playa y está menos masificada. Los paseos son mucho más agradables y el agua igual está más limpia porque está como más abierto con lo cual a mí me gusta mucho. Antes de vivir por aquí yo ya venía. Es más salvaje”.

Al no haber construcciones pasado el fuerte de la Cortadura se nota más el levante cuando sopla, pero merece la pena sobre todo para realizar deportes acuáticos como el surf o el kitesurf. Es una playa que necesitaría más promoción según Alex del chiringo Moana, ya que “cuando se habla de las playas más bellas de Cádiz se habla de La Caleta o de La Victoria pero Cortadura nunca la nombran. Sin embargo, es una playa que gusta entre la gente”.

La Victoria

La playa de la Victoria está situada entre las playas de Cortadura y Santa María, cuenta con 2.500 metros de arena fina, siendo la segunda más grande de la ciudad. Se caracteriza por ser una playa familiar, pero a la que acuden muchos turistas. Además, cuenta con una gran oferta de servicios, ya no sólo gracias a los chiringuitos que hay a lo largo de la playa, sino también al paseo marítimo que hay junto a la misma. A su vez, hay una zona establecida para realizar varias actividades deportivas como el voley playa, el balonmano, el fútbol playa o la calistenia.

Pepe es un joven que vive en la Laguna. Él, normalmente, ha venido siempre a esta playa con su grupo de amigos ya que es la que está más cerca de su casa. Además, añade que “es la más tranquila de la ciudad puesto que es la más espaciosa. Cuando la marea bajaba, antes solíamos jugar algunos partidos de fútbol”. Él cree que todas las playas de la ciudad son muy buenas, pero lo que más le atrae de esta es “su amplitud y las instalaciones deportivas que tiene la playa”.

María y su familia son naturales de Badajoz y este es el tercer año consecutivo que vienen a la ciudad. Para ellos todas las playas de Cádiz son “increíbles”. Al estar viviendo en los pisos del paseo es la Victoria a la que más van. Además de ser bastante espaciosa “la playa cuenta con pistas para jugar voley o baloncesto, por lo que nuestros hijos pequeños están muy entretenidos”. Otro factor clave con los que cuenta esta playa son los bares del paseo, Julio, el padre de la familia, comenta que “después de la playa siempre me gusta tomarme algo por aquí, además de que hay muy buen ambiente”.

Amadou es una de las personas que venden gafas, toallas y demás enseres por la playa. Él lleva transitando las playas de Cádiz desde justo antes de la pandemia. Considera que la gente “es muy simpática, pese a que muchos no compren siempre me tratan muy bien”. Según su experiencia dice que La Victoria es la playa a la que más turistas van. Además, añade que este año se está notando un poco menos de turistas.

Santa María del Mar

Santa María, conocida también como La Playita de las Mujeres, está encuadrada entre dos espigones y es la única cala urbana de la ciudad con una extensión de 900 metros. Cuenta incluso con un chiringo, un restaurante/bar y un mirador semicircular (la Plaza de la Estrella). Además, es conocida como la playa más famosa para surfear en invierno por su oleaje y en verano para dar clases gracias a su tranquilidad.

Según Emilio, profesor de una escuela de surf, no se puede decir que una playa es mejor que otra sino que depende de las condiciones que se den, el viento, la marea… Él asegura que al estar Santa María resguardada por los dos espigones “tiene muchos días que está tranquila por lo que es una playa cómoda para dar clases”.

Hay varias escuelas de surf repartidas a lo largo de la ciudad, pero normalmente los días en los que “está movido por allí arriba”, refiriéndose a las playas de Cortadura y la Victoria, en Santa María el mar está más calmado “entonces ellos se vienen aquí y están de categoría” cuenta Emilio.

Es una playa muy familiar, sobre todo por las mañanas en verano. La mayoría de las personas la eligen porque está muy bien los días de levante, gracias a su excelente posición geográfica que le protege del viento.

Otro de los motivos por el que la escogen es por cercanía o por razones sentimentales, como es el caso de Loli “la playa de Santa María del Mar tiene para mí un significado muy importante porque es la playa a la que yo iba cuando era pequeña, ahí también empecé a ir con mis amigas sola y a bajar por unos huecos que hacía la gente, porque entonces no había las comodidades que hay ahora desde que la arreglaron, en esa playa viví mi juventud con mis amigas y le tengo especial cariño, además, ahí conocí a mi marido Paco”.

Otra ventaja es que al no ser muy grande las personas del barrio se acaban conociendo “porque siempre vamos los mismos” indica Chari. Como desventajas de esta playa, últimamente las personas se quejan de que aunque está prohibido (y así lo anuncian por megafonía) se dan muchos casos de niños ya mayores jugando con balones de reglamento duros, sobre todo cuando la marea está llena. En ocasiones la policía les requisa los balones, pero no sirve de nada ya que no les sancionan.

Los socorristas de las playas de Cádiz indican que en general todas son muy seguras, pero destacan que en la de Santa María se producen corrientes cerca de los espigones y pueden resultar peligrosas. Por ello, creen que deberían de poner carteles avisando a la gente que no conoce esta playa. Han sido varias las ocasiones en las que estos mismos o surferos en las épocas de otoño e invierno han tenido que ir a ayudar a algunos bañistas que quedan atrapados “en la esquinita” según dice Emilio.

“En Portugal tú vas a las playas y tienes toda la información de todo y además lo ponen en pizarra, aquí falta un poquito de cartelería con respecto a seguridad, a las corrientes y demás” prosigue. A excepción de este par de cosas, “es una playa estupenda” concluye Loli.