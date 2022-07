“Ante un incendio como el de Cádiz, volveré a intervenir, en chanclas, en bañador o en bikini”

Saltó como un resorte, pese a que acababa de empezar sus vacaciones. Estaba en la playa con su familia y no dudó ni un segundo en intervenir en primera instancia en un incendio declarado el pasado viernes en el restaurante Arte Serrano, del Paseo Marítimo de Cádiz, mientras llegaban los colegas del Parque de Bomberos de Cádiz.

En respuesta, el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CPBC) emitió el domingo un durísimo comunicado en el que denuncia su “temeridad” por haber actuado sin equipo de protección y en el que se pone en duda hasta su íntegra profesionalidad. “Para mí todo esto es muy incómodo, mi trabajo es apagar fuegos”, dice a Diario de Cádiz, poco antes de envíar un escrito que reproducimos a continuación:

“Mi nombre es José Pérez Bellido. Como se pone en duda que soy ‘bombero’, me presento: Soy el bombero Nº 138 del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Marbella, desde el año 1999. Adicionalmente soy presidente de la Asociación Profesional de Bomberos de Marbella, elegido democráticamente por la totalidad de nuestra plantilla”.

“Dentro de mi humilde trayectoria profesional, he estado en un gran número de siniestros e intervenciones realizadas por nuestro servicio. Y en ningún momento, he puesto en duda la actuación de mis compañeros del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz”.

“En mi modesta opinión, un bombero es bombero los 365 días del año, esté de guardia o no lo esté. Así que el pasado viernes 15 de julio, al ver que estaba saliendo gran cantidad de humo del restaurante, me ví en la obligación de actuar, aunque estuviese en chanclas y bañador. (Art.195 Código Penal: Denegación de auxilio)”.

“Estando de vacaciones en la playa con mi familia, observamos que salía una gran columna de humo negro de unos de los locales que teníamos justo en frente. Un familiar y yo salimos corriendo hacia allí con lo puesto. Al llegar vimos a los trabajadores muy nerviosos y preocupados, había mucho estrés y desorden. Me presenté como bombero, pregunté si habían avisado a ‘Bomberos’ y si había alguien en el interior del local. Me contestaron que sí, por lo que aunque no contaba con mi equipo de protección personal (como me hubiera gustado), al entrar y ver que eran dos plantas y que en la planta baja no había humo, junto con los trabajadores, policías y un ciudadano (me enteré después que era opositor a bombero), me facilitaron un extintor y subí a la planta primera”.

“El plano neutro en ese momento estaba bastante alto, por lo que pude aproximarme hasta la zona donde estaba el foco y por una rendija descargué varios extintores, bajando la intensidad del fuego, y al bajar el plano neutro, me dirigí hacia el exterior. Una vez que llegaron los Bomberos de Cádiz, intenté ayudar en lo posible y facilitarles su labor, con la información que disponía”.

“Los riesgos que pude haber asumido, han sido bajo mi responsabilidad y teniendo en cuenta que se trataba de un edificio de unas 10 plantas habitadas (con el riesgo que conlleva), dada mi experiencia profesional, vi necesario hacer un primer intento de extinción, si era posible, por lo que, en mi opinión, mi actuación ha sido proporcionada y adecuada, sin caer en un exceso de celo”.

“Pido disculpas, si en algún momento se ha podido mal interpretar mi acción. Mi única intención en todo momento fue ayudar a los afectados y posteriormente a mis compañeros de Cádiz, con los que tuve y tuvieron conmigo un trato excelente y cordial”.

“Dejo aquí una serie de preguntas que, en mi modesta opinión, deberían contestarse para poder mejorar el protocolo en estos casos:

¿Sería mejor no haber hecho nada?

¿Qué hubiera pasado de no haber actuado?

¿Las dos personas que estaban en el interior, habrían logrado salir?

¿Se habría propagado el incendio por la totalidad del restaurante y a plantas superiores?

¿Qué debería haber hecho cualquier bombero profesional en mi situación?”.

“Si me vuelve a pasar algo parecido, volveré a intervenir, esté en chanclas, en bañador o bikini. Es lo que me han enseñado mis compañeros en el Cuerpo de Bomberos de Marbella”.

“Quiero agradecer el apoyo recibido, en esta incómoda situación, por mis compañeros, por los compañeros de otros Servicios de toda España (incluido Cádiz), por la plantilla y la dirección del restaurante Arte Serrano, entre otras muchas personas”.