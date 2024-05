El meteorito que sobrevoló Cádiz: a una velocidad de 160 km por hora y procedente de un cometa

El experto José María Madiedo, astrofísico del Grupo de Investigación de Cuerpos Menores del Sistema Solar y responsable del proyecto SMART, ha analizado la gran bola de fuego que cruzó el cielo de Cádiz y de media península ibérica.

En un vídeo que ha editado explica que esta espectacular bola de fuego que fue grabada desde numerosos puntos de la provincia de Cádiz y de España atravesando el cielo nocturno en la noche del sábado 19 de mayo, a las 0:46, "transformó por un breve instante la noche en día a causa del brillo tan grande que llegó a tener, ya que su luminosidad fue muy superior a la de la luna llena. Sobrevoló España y Portugal".

Este análisis ha revelado que el fenómeno tuvo lugar al entrar en la atmósfera terrestre una roca procedente de un cometa a una velocidad de unos 161 mil kilómetros por hora, y con una trayectoria casi rasante, con una inclinación de solamente unos diez grados respecto a la horizontal.

Estas rocas que impactan contra la atmósfera se denominan "meteoroides", explica, y al impactar bruscamente contra el aire a esta gran velocidad, la superficie de la roca (el meteoroide) "se calentó y se volvió incandescente. Y fue esa incandescencia la que pudo verse en forma de una bola de fuego que se inició a una altitud de unos 122 km sobre España, cerca de la vertical de la localidad de Don Benito, en Badajoz".

Partiendo de Don Benito, prosigue el análisis, avanzó en dirección noroeste, cruzó Portugal y se extinguió a a unos 54 km de altitud sobre el Océano Atlántico. Y a lo largo de su trayectoria mostró varias explosiones que provocaron aumentos súbitos de su luminosidad y que se debieron a diversas rupturas bruscas de la roca. La distancia total que recorrió la bola de fuego en la atmósfera terrestre antes de extinguirse fue de unos 500 km.

Las grabaciones revelan que la roca se rompió en varios fragmentos. No obstante, ninguno de ellos habría conseguido llegar al suelo. Esta bola de fuego ha sido registrada por los detectores del proyecto SMART desde las estaciones de detección ubicadas en Huelva, La Hita (Toledo), Calar Alto, Sierra Nevada, La Sagra (Granada), Sevilla y Marçà (Tarragona).

SMART es un proyecto que se desarrolla en el marco de la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (Red SWEMN). Esta red se coordina desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y tiene como objetivo monitorizar continuamente el cielo con el fin de registrar y estudiar el impacto contra la atmósfera terrestre de rocas procedentes de otros objetos del Sistema Solar.

