El bombero que controló un incendio en Cádiz en bañador: "Se pudo haber liado muy parda"

"Oye, Jose, ese humo negro que se ve salir de allí ¿es bueno o es malo?", le pregunta a José Pérez su amigo nada más bajar a la playa, providencialmente justo delante del Arte Serrano, el restaurante del Paseo Marítimo de Cádiz donde acaba de registrarse un incendio.

José Pérez, bombero de Marbella con 23 años de servicio a sus espaldas, le responde en seguida: "Venga, vámonos" y sale corriendo con él, en bañador, sin camiseta y en chanclas, hacia la humareda. Ni siquiera se para en el coche para al menos ponerse unos tenis. Llega a las puertas del establecimiento en unos segundos, le dicen que hay dos personas atrapadas en el interior, arriba, en la primera planta del restaurante. José no lo duda ni una décima de segundo. Localiza los extintores y se lanza a buscarlas. Son una mujer y un hombre, los dos trabajadores. Sus compañeros, en torno a una veintena, habían logrado salir ya. A ellos no les dio tiempo. Ella estaba en el vestuario y él en la oficina. Todavía no habían abierto al público. El amigo de José se preocupa porque no lo ve salir.

El humo es asfixiante y algunas llamas le queman el pecho, pero los trabajadores consiguen salir gracias a que José y otro bombero han conseguido abrir camino y controlar con extintores el foco del fuego, localizado e la zona de brasería. A costa de que la saturación de oxígeno en sangre le baje hasta a un 89%, cuando lo normal está entre un 95% y un 100%. Necesitará de una mascarilla para recuperarse.

"Yo he intervenido en primera instancia porque me pilló en la playa, justo enfrente. Llevo 23 años de bombero y sé que los primeros minutos son esenciales", dijo José Pérez Diario de Cádiz. "Por lo visto los compañeros del Parque de Cádiz estaban en un simulacro y a han tardado un poquitín más de la cuenta. Y el fuego estaba bien cogido, estaba ya pillando la parte superior del local, la primera planta, y esto es un bloque de diez pisos. Y había dos personas dentro. Así que me he metido en bañador, en chanclas y sin camiseta; me he quemado un poquito el pecho, pero bueno, no es nada".

"Le hemos metido seis extintores, lo hemos controlado un poquito y luego ha llegado un bombero de intervención, me he metido con él y le he indicado el camino. Y le hemos dado fuerte entre los dos. Pero se podía haber liado parda, muy parda. Porque cualquier bombero sabe que en una primera planta el fuego sube enseguida y está ya todo pillado. Luego llegaron el resto de los bomberos y han hecho su trabajo a la perfección. Mi amigo sí que ha pasado mucho miedo. Y mi familia, los niños, estaban en la playa, asustadillos. Pero ya está, muy contento, ya pasó. Ha habido suerte".