El Hotel Barceló en la estación de Cádiz, de 5 estrellas, salva su último obstáculo para ser una realidad

El proyecto de un hotel sobre el edificio del vestíbulo de la estación férrea de Cádiz sigue adelante. Este mensaje ya es de por sí noticia pues la operación ha estado a punto de fracasar debido a los problemas administrativos que la promotora, el Grupo Barceló, se ha ido encontrando desde que se anunció por primera vez su construcción hace ya una década.

Así, el estudio de detalle de este proyecto ya está terminado tras varias correcciones realizadas en el mismo durante el pasado mes de diciembre.

No han sido los primeros cambios introducidos en este documento, paso previo para que Barceló pueda contratar las obras del nuevo hotel. Divergencias en la altura final del edificio (que se levantará sobre el vestíbulo de la estación) y la utilización de una parte del espacio interior para zona comercial, han dilatado todo este proceso.

Si nada se tuerce esta vez, el estudio de detalle se hará firme para que la compañía hotelera active de una vez por todas su proyecto.

Cuando el mismo se presentó oficialmente en 2024 el coste de la operación se elevaba a 35 millones de euros, cantidad que habrá que ver si crece o no con este último parón que ha sufrido y con la inclusión de la zona de tiendas, que se unirá a las seis plantas del edificio (que se levantarán sobre el ya enorme edificio del vestíbulo de la estación), con un mirador en la azotea que sin duda ofrecerá unas vistas espectaculares de la Bahía y del Atlántico.

La previsión de la cadena es habilitar 180 habitaciones con una categoría de 5 estrellas. Hoy la ciudad no tiene ningún hotel de este nivel, pendiente del final de las obras de un alojamiento similar en la Alameda, y de la construcción del hotel que se proyecta en la Punta de San Felipe, que a las 5 estrellas unirá también la categoría de Gran Lujo.

Mientras que el proyecto en el complejo ferroviario avanza a trompicones, también lo hace la fase administrativa del solar vecino a la avenida de Astilleros, que será gestionado por el Ayuntamiento.

Aquí también se acumulan años de burocracia y despropósitos.

Aunque parezca imposible, aún se está en el periodo de reparcelación y de elaboración del estudio de detalle. Si en algún momento de esta operación los problemas se plantearon incluso desde algún despacho del mismo Ayuntamiento, ahora es Adif la que ha presentado alegaciones.

Descartada hace años la instalación aquí de la Comisaría de la Policía Nacional, el Ayuntamiento baraja ahora la posibilidad de recuperar el primitivo proyecto de varios bloques de viviendas.