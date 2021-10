“Muchos hosteleros de Cádiz ya no hablan de lo que han pasado con la pandemia y sí de futuro”

El sector turístico de la provincia vivió un verano excepcional, de ventas en la hostelería y de ocupación hotelera, no sólo por la comparación con el 2020 afectado por lo más duro de la pandemia, sino comparándolo con 2019, el año récord del turismo en toda la provincia.

Terminada la temporada estival, el otoño está logrando también resultados muy por encima de lo esperado, a lo que ha ayudado hasta ahora el buen clima del que se ha venido disfrutando.

A todo ello se le une, según destaca a este diario el presidente de Horeca, Antonio de María, el retorno del turismo de congresos, sin actividad desde el inicio de la pandemia, y la vuelta de las bodas "un mercado muy importante en el último trimestre del año, aunque tardarán en normalizarse porque siempre se organizan con tiempo de antelación".

De María valora de forma muy positiva la iniciativa de la Diputación, que se une a otras que ha ido impulsando la administración provincial en favor del sector turístico."Históricamente el apoyo de la Diputación Provincial ha sido muy importante. Siempre han tenido una sensibilidad muy importante con el sector, sabiendo la importancia que tiene en cuanto a promoción de la ciudad y en cuanto a creación de empleo y de riqueza".

Indica Antonio de María que el proyecto presentado ayer por el gobierno provincial "supone también un reconocimiento a todos los gaditanos que durante todos estos meses de pandemia nos han estado apoyando", mencionando a las peticiones de servicio a domicilio que se han multiplicado ante la imposibilidad de acudir a bares y restaurantes, y como forma de seguir apostando por este sector por parte del resto de la ciudadanía.

Junto a esta medida económica, cuya cuantía, 1,5 millones de euros, también se valoró como muy importante, la Diputación junto con Horeca desarrollan proyecto de promoción de la provincia de Cádiz en el exterior. "Esta promoción en origen tanto en territorio nacional, como puede ser Canarias, como internacional, como la puesta en marcha en Alemania, es muy importante para ir afianzando la cada vez más relevancia del turismo en la provincia".

Recuerda Antonio de María como hace apenas treinta años Cádiz jugaba un papel más que secundario en el turismo.

"Ahora todo es diferente, gracias al enorme esfuerzo de los empresarios y el apoyo de las administraciones. Ahora somos referentes en los medios internacionales", a la vez que tras la apertura del turismo tras los meses de restricciones de la pandemia, la provincia no ha tardado en situarse como una de las referencias del turismo nacional. Y pronto lo será también del visitante internacional a la medida que en todo el mundo se vaya normalizando la situación sanitaria.

Aquí destaca De María la necesidad de seguir potenciando el aeropuerto de Jerez. "En estos meses lo vuelos llegan llenos, pero sigue faltando la tantas veces reclamada ampliación de la pista de aterrizaje".

Con ello se conseguiría, indica el presidente de Horeca, atraer para la provincia el turismo iberoamericano.

Los meses de verano tan positivo y el inicio de otoño también con buenos resultados "han supuesto un bálsamo económico para todo el sector. Esta situación ha provocado que muchos empresarios ya no piensen en todo lo que han pasado (locales cerrados, erte, uso de los ahorros particulares para sobrevivir...). Todos piensan ya en el futuro, porque tienen muy claro que con el ayer no se come".

Junto a ello, De María valora que en este tiempo se ha ido trabajando de forma unida, especialmente en acciones promocionales como Fitur , "donde la provincia va con una sola voz”, poniendo como ejemplo el mar o el vino “que se vende como vinos de las tierras de Cádiz. Qué más da de donde vengan".