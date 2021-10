Isidoro Cárdeno: “Estas ideas favorecen que la gente salga a la calle con ganas de gastar”

Desde el restaurante Cumbres Mayores, ubicado en la calle Zorrilla, Isidoro Cárdeno, hijo, no lo duda ni un instante a la hora de calificar de “interesante” la iniciativa en la que han ido de la mano la Diputación de Cádiz con Horeca y las cámaras de comercio de Cádiz y Campo de Gibraltar.

“Se trata de un apoyo directo al consumidor y al negocio, por lo que no nos queda más remedio que aplaudir este tipo de ideas que favorecen que los gaditanos salgan a la calle con ánimo de consumir”.

Admite Cárdeno que no conoce ninguna otra provincia en la que se lleve a cabo este tipo de iniciativas, por lo que no se atreve a vaticinar a pies juntillas cuál será el resultado. “Pero, a pesar de ello, no dudo que la reacción, tanto de los negocios de la hostelería como por parte de los propios ciudadanos sea buena”.

Isidoro Cárdeno, hijo del actual propietario de Cumbres Mayores, alaba que “no es ningún invento extraño y lo que hace es favorecer el consumo con una ayuda directa”.

Además, este hostelero resalta que el método que tienen que seguir aquellos establecimientos que quieran adherirse a esta iniciativa es muy fácil”.

En cuanto al momento en el que llega esta iniciativa, Cárdeno afirma que les viene como anillo al dedo, ya que noviembre suele ser uno de los peores meses del año, “ya que se acerca la campaña de Navidad y la gente empieza a ahorrar para volcarse con las compras de diciembre”. Cárdeno afirma que, después de un año catastrófico como fue 2020, “cualquier ayuda es buena”.