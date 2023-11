La gestión del Ayuntamiento de Cádiz: Proyectos sin un plan detrás

Los depósitos de tabaco son un muestrario de ‘olvidos’, según ha puesto de relieve el actual concejal responsable de la unidad de Fondos Europeos, José Manuel Cossi, en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz que este viernes ha dado luz verde a transferencias económicas para que el Ifef disponga de 1,2 millones de euros más para ejecutar el que iba a ser proyecto estrella de la Edusi y que no va a estar terminado en plazo.

Según ha indicado Cossi, el proyecto de conversión de los históricos almacenes en un centro social, cultural y económico no había tenido en cuenta diversas cuestiones que se antojan importantes, cuando no fundamentales. “¿Cómo iba a funcionar?”, se ha preguntado el concejal en referencia a la ausencia de partida alguna relacionada con la contratación de personal y de servicios que necesitarán los depósitos cuando vayan a abrir. A lo que se suma la ausencia actualmente de proyecto o partida económica para equipar las dos naves que quedaron fuera de la Edusi y que se van a intentar hacer (porque tampoco parece que vaya a dar tiempo) a través de los Next Generation.

Este problema que ha señalado José Manuel Cossi ha sido una constante en la gestión municipal de los últimos años. De hecho, hace ya unos meses señaló el nuevo gobierno la misma deficiencia en relación a otro nuevo equipamiento, la Casa del Carnaval, que había abierto sus puertas antes de las elecciones sin tener ningún trabajador contratado, ni personal adscrito. Un capítulo fundamental que requiere, en definitiva, una partida económica constante, más allá de la financiación de la obra en sí.

Otro ejemplo que se ha conocido estos días es el del servicio público de alquiler de bicicletas, ante el que el nuevo gobierno alerta de un grave problema que empezaría justo el día después de poner en marcha este servicio: su mantenimiento. En este sentido, han calculado los técnicos municipales que se necesitaría un millón de euros anuales para mantener en perfecto estado de revista este servicio de bicicletas; partida que no contemplan los actuales presupuestos municipales y que complica la ejecución definitiva de estas bicicletas públicas de alquiler, pese a que Europa vaya a financiar su implantación a través de los Next Generation.

En todos los casos el escenario es el mismo; no se ha previsto plan posterior a la apertura o puesta en marcha de esos nuevos equipamientos para la ciudad, que requiere en ocasiones contratación de personal (propio o externo), adquisición de material y, en cualquier caso, una reserva de partida económica que ni siquiera se ha calculado -según el actual gobierno municipal-. Es decir, la obra Edusi de los depósitos se ha adjudicado por 5,7 millones de euros; pero una vez finalice, ¿cuánto va a costar abrir esos depósitos a la ciudadanía?

Esta ausencia de plan ‘pos-obras’ para abrir y cerrar, limpiar y atender, en definitiva, el equipamiento que va a sumar la ciudad no es el único olvido que el actual gobierno ha puesto sobre la mesa en el debate plenario de este viernes. Así, según ha afeado Cossi al anterior equipo de Adelante Cádiz, dar luz verde a las viviendas de Abu era fundamental “porque por debajo de esa parcela va la instalación eléctrica que ustedes habían olvidado”. “Si no, se habrían abierto los depósitos sin luz”, aclaró el concejal.

También señaló Cossi que el proyecto de ingeniería que se hizo en paralelo a la ejecución de las obras se ha convertido en un nuevo problema para los depósitos, ya que “es un proyecto que no cumple la normativa y no se puede ejecutar”, lo que está planteando tensiones entre la empresa responsable de las obras y el Ayuntamiento para definir qué coste tiene ahora ejecutar esas instalaciones que necesita los depósitos.

Paradas se inhibe de cualquier responsabilidad

Nada de lo expuesto por José Manuel Cossi en el Pleno ha sido aceptado por el anterior responsable del IFEF y hoy concejal de la oposición, Carlos Paradas. Lejos de eso, el edil se ha despojado de cualquier responsabilidad relacionada con el retraso en la ejecución de la Edusi o con esas deficiencias señaladas en el proyecto de los depósitos de tabaco.

Ha defendido el anterior concejal de Fomento que hasta las elecciones municipales del pasado mes de mayo “yo tenía un cronograma diciendo que las obras iban en tiempo y forma”. Y ha recordado, una vez más, que el Ayuntamiento recibió “una felicitación del Ministerio por cómo se estaba gestionando la Edusi”. Por eso, Paradas se pregunta “qué ha pasado en estos seis meses” de gobierno del PP en el Ayuntamiento, porque hasta la toma de posesión de Bruno García como alcalde “estaba todo bien”.

“Asuman su papel”, fue el mensaje que repitió en varias ocasiones, y con diversas expresiones, Paradas, insistiendo en que todo lo que ocurra con la Edusi será responsabilidad del equipo de gobierno actual y no del anterior. Pese a que “sobre seis años de Edusi nosotros llevamos cinco meses”, como le replicó Cossi. “Que cada palo aguante su vela, a llorar al Carmen”, fue la respuesta del anterior concejal del IFEF.