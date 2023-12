El espectacular crucero 'Icon of the Seas', el más grande del mundo, atracado en el puerto de Cádiz

Seguro que pocos gaditanos pasarán por alto este jueves la presencia del 'Icon of the Seas' en el puerto de Cádiz. El crucero más grande del mundo se encuentra ya atracado en el puerto de Cádiz y sus dimensiones, de por sí ya portentosas, destacan aún más en las instalaciones del muelle gaditano.

El buque de Royyal Caribbean entró esta madrugada en el puerto de la ciudad procedente de la factoría de Navantia Cádiz. En las instalaciones navieras se ha estado sometiendo a una serie de reparaciones al barco, unas tareas que han finalizado antes de tiempo y que han cumplido con las necesidades que había planteado la naviera norteamericana.

Según el tráfico de cruceros del puerto de cádiz, el buque permanecerá atracado en la ciudad y esta tarde, sobre las 19:00 horas de este jueves saldrá rumbo Algeciras. Esto deja unas horas para que los gaditanos puedan contemplar este crucero de lujo, que actualmente se encuentra en el punto de mira de toda la prensa especializada.

Dos han sido los factores que han permitido que el crucero saliera antes de tiempo de la factoría gaditana. En primer lugar y lo más importante de cara a la confirmación de que el astillero y su plantilla son de las más formales y comprometidas del sector es que los trabajos han ido siempre con un ritmo trepidante y sin parar día y noche. En segundo lugar ha sido la climatología la que ha hecho que se tome esta decisión de cambiar la salida al miércoles por la noche, ya que parece que para el jueves se espera un empeoramiento del tiempo y los fuertes vientos no son nunca buenos a la hora de ejecutar las difíciles maniobras que conlleva el llenado y salida del dique de Navantia.

Aunque nadie ha podido confirmar el sentido de esta escala en Algeciras pero la parada técnica podría estar relacionada con el combustible de este gran buque. Se trata de uno de los primeros del mundo que se mueve con Gas Natural Licuado (GNL) mucho más contaminante que el combustible de toda la vida. Se supone que el buque podría llenar en Algeciras sus depósitos antes de disponerse a atravesar el Atlántico hasta llegar a tierras del nuevo continente, donde será bautizado y donde emprenderá sus atractivas rutas.

Dimensiones de infarto del 'Icon of the Seas'

El nuevo gigante de Royal Caribbean ha desbancado al 'Wonder oh the Seas' como el crucero más grande del mundo. Sus dimensiones son de auténtica locura: 365 metros de eslora, 20 cubiertas y una capacidad para albergar a 9.950 personas entre pasajeros y tripulación. Unos pocos datos para entender las cifras con perspectiva.

Las 9.950 personas que pueden viajar con el 'Icon oh the Seas' es superior al número de habitantes que tenían en 2022 24 municipios gaditanos, es decir, que bien se puede concluir que en realidad es una pequeña ciudad flotante. La mayoría de los municipios de la Sierra de Cádiz no llegan ni por asomo a esa población.

20 cubiertas. Aunque una cubierta puede no tener la altura de un piso medio, hay que pensar que podrán albergar un total de 8 vecindarios completamente rediseñados y llenos de propuestas para disfrutar de unas vacaciones perfectas. En sus cubiertas se puede organizar las vacaciones entorno a sus 15 salas de música en vivo, un minigolf, 20 restaurantes, una pista de patinaje sobre hielo. Además, tiene la primera piscina suspendida en el mar.

Los 365 metros de eslora es una medida para la que también necesitaríamos una comparativa para poder asumirla en su totalidad. En línea recta, y con el Google Maps en la mano, el crucero podría abarcar desde las Puertas de Tierra hasta superar el cruce de la calle Santa Cruz de Tenerife, más o menos.

El peso del buque 250.800 toneladas y costó construirlo unos 2.000 millones de dólares.

. Entre las curiosidades del interior del buque destaca que tiene su 'particular' Central Park interior con 10.000 plantas naturales que precisamente se han cargado en Cádiz por la climatología más benévola

Sobre el precio que podría costar viajar en el Icon of the Seas, dependerá, como es lógico de la ruta y del número de días que dure el trayecto, aunque se calcula que viajar en la cabina más simple y, por supuesto, sin vistas al exterior puede rondar los 2.432 euros por persona, por ejemplo, en un trayecto por el Caribe de ocho días con salida desde Miami.