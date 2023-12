El Icon of the Seas cargará en Cádiz las 10.000 plantas naturales para su Central Park

2.000 millones de dólares de inversión (1.839 millones de euros) le ha costado a Royal Caribbean la construcción en el astillero MeyerTurku, en Finlandia, del crucero que ahora ostenta el orgullo de ser el buque turístico más grande del mundo:el Icon of the Seas.

La construcción de esta obra que se iniciaba en abril de 2022 finalizó con la entrega del astillero a Royal Caribbean en un acto que tuvo lugar el pasado 27 de noviembre.

En aquella fecha ya se contemplaba, por motivos de diversa índole, que realmente la construcción del Icon of the Seas no estaba del todo finalizada sino que sería necesario su paso por Cádiz, concretamente por la factoría de reparaciones de Navantia de la capital gaditana, para recibir unos últimos retoques tanto técnicos como logísticos que sí servirán para que la naviera norteamericana pueda ponerle la guinda a este crucero considerado en la actualidad, con sus 365 metros de eslora (longitud) y sus 48 de manga (en su parte más ancha), el buque turístico más grande y espectacular de los que hay ahora mismo en el mercado.

De esta manera, le duela a quien le duela, el astillero de Navantia de Cádiz quedará grabado en la historia de este buque después de que el pasado 5 de diciembre hiciera su aparición por el puerto de Cádiz, en cuyo astillero permanecerá hasta el día 22, momento en el que pasará a la dársena comercial, donde permanecerá hasta el día 23. De esta manera, este espectacular buque pernoctará en Cádiz entre el 22 y el 23 de diciembre y será este último día cuando zarpará hacia Algeciras , donde será recibido igualmente con los brazos abiertos.

Aquí en Cádiz, los trabajos están siendo de tres tipos: asistencia logística, trabajos técnicos y andamiaje.

En lo referido a los trabajos técnicos, según indican fuentes cercanas al astillero gaditano, se ha detectado un problema con la azipod de estribor. Este tipo de hélice es de las más modernas y avanzadas del mercado. Pero en este caso se ha observado anomalías de funcionamiento. Para esta labor, el personal de Navantia está asistiendo a los técnicos especializados de ABB que es la empresa fabricante que ha instalado esta hélice.

También se le ha modificado dos cajas de mar, con mejoras significativas de diseño. (Las cajas de mar o Box Coolers y los cofres de enfriamiento o Sea Chests representan la parte más importante en el sistema de refrigeración de un barco).

El buque requerirá estos días asistencia logística en Cádiz para la instalación y cuidado del ajardinado y plantas. Debido a que el clima de Finlandia no es propicio para ello, se ha esperado a estar en estas latitudes. Cabe recordar que solo el Central Park con el que cuenta el buque tiene mas de 10.000 plantas naturales.

En Cádiz hay grúas de sobra

En el campo de la logística, en el astillero de origen, en Finlandia, solo han contado con una grúa. Esto ha provocado que parte de las principales necesidades son de índole logística. Es decir, que necesitan ir introduciendo una impresionante cantidad de materiales de todo tipo (víveres, decoración de camarotes y espacios comunes, plantas y ornamentación, etcétera).

Se da la circunstancia de que en el astillero de Cádiz cuentan con más de una docena de grúas entre las del propio dique 4 y grúas móviles autopropulsadas. A eso se le suma que desde ambos lados del dique hay acceso permanente al buque, cuando en el astillero finlandés de Meyer Turku el buque estaba en muelle, teniendo por tanto solo un lado desde el que operar e introducir todo lo necesario.

Y por último: andamios. En principio, los responsables de la naviera pidieron una gran cantidad de andamios por distribuir por todo el buque. Fuentes cercanas a la obra indican que estos andamios podrían servir para terminar de instalar todo el decorado que requiere un crucero de estas características (cortinaje, iluminación, cuadros, plantas ornamentales, etcétera). De esta manera, el la intención de Royal Caribbean es que el Icon of the Seas salga de Cádiz listo para un bautizo al estilo que se merece tanto una naviera de renombre como ésta como este buque que se ha convertido en poco tiempo en todo un icono de modernidad y comodidad en el sector a nivel internacional.