El 'Icon of the Seas', el crucero más grande del mundo, llega a Cádiz en una escala técnica

Tras varios meses de espera, ha llegado al astillero de Cádiz el que hasta el momento es el crucero más grande del mundo. El 'Icon of the Seas' entraba en la mañana de este martes 5 de diciembre en las instalaciones de Navantia de la capital para una varada técnica antes de su inauguración en Miami.

El buque, de la naviera norteamericana Royal Caribbean, ha llegado a aguas de la Bahía procedente del puerto finlandés de Meyer Turku, donde se hizo la entrega oficial a la compañía. No obstante, según indicaron fuentes muy solventes consultadas en su momento por Diario de Cádiz, la empresa norteamericana no habría quedado conforme del todo con los remates llevados a cabo en el astillero finlandés y habría decidido trasladarlo hasta el astillero de Navantia en Cádiz, que se ha ganado la confianza de la naviera, para que le den los retoques necesarios antes de que el buque se traslade a Miami, donde será inugurado de manera oficial.

Es tal la confianza que Royal Caribbean tiene con los astilleros de Cádiz que días después de la entrega, unos quince técnicos especializados de Navantia se trasladaron a Turku desde Málaga para comprobar de primera mano cómo era la navegación del barco y aprovechar los días de trayecto hasta Cádiz para ir comenzando los trabajos que ahora se continuarán en el astillero gaditano.

Es probable que el 'Icon of the Seas' permanezca en Navantia Cádiz hasta el 22 de diciembre. Ese día está incluido en el boletín de movimiento de cruceros del puerto de Cádiz por lo que ese viernes se podrá ver en todo su esplendor las dimensiones del barco en la dársena gaditana. Según la web del puerto, permanecerá hasta el sábado 23, que saldrá a las 22:00 horas con destino a Algeciras.

Dimensiones de infarto del 'Icon of the Seas'

El nuevo gigante de Royal Caribbean ha desbancado al 'Wonder oh the Seas' como el crucero más grande del mundo. Sus dimensiones son de auténtica locura: 365 metros de eslora, 20 cubiertas y una capacidad para albergar a 9.950 personas entre pasajeros y tripulación. Unos pocos datos para entender las cifras con perspectiva.

Las 9.950 personas que pueden viajar con el 'Icon oh the Seas' es superior al número de habitantes que tenían en 2022 24 municipios gaditanos, es decir, que bien se puede concluir que en realidad es una pequeña ciudad flotante. La mayoría de los municipios de la Sierra de Cádiz no llegan ni por asomo a esa población: Olvera 8.016 Bornos 7.655 Trebujena 7.042 Benalup-Casas Viejas 7.020 Puerto Serrano 6.954 Jimena de la Frontera 6.665 Prado del Rey 5.655 Algodonales 5.526 Paterna de Rivera 5.470 Alcalá de los Gazules 5.245 Alcalá del Valle 5.031 San José del Valle 4.432 Espera 3.845 Castellar de la Frontera 3.070 San Martín del Tesorillo 2.821 Setenil de las Bodegas 2.698 El Bosque 2.223 Grazalema 2.030 El Gastor 1.709 Algar 1.442 Zahara 1.391 Torre Alháquime 800 Benaocaz 695 Villaluenga del Rosario 464

20 cubiertas. Aunque una cubierta puede no tener la altura de un piso medio, hay que pensar que podrán albergar un total de 8 vecindarios completamente rediseñados y llenos de propuestas para disfrutar de unas vacaciones perfectas. En sus cubiertas se puede organizar las vacaciones entorno a sus 15 salas de música en vivo, un minigolf, 20 restaurantes, una pista de patinaje sobre hielo. Además, tiene la primera piscina suspendida en el mar.

Los 365 metros de eslora es una medida para la que también necesitaríamos una comparativa para poder asumirla en su totalidad. En línea recta, y con el Google Maps en la mano, el crucero podría abarcar desde las Puertas de Tierra hasta superar el cruce de la calle Santa Cruz de Tenerife, más o menos.

El peso del buque 250.800 toneladas y costó construirlo unos 2.000 millones de dólares.

Sobre el precio que podría costar viajar en el Icon of the Seas, dependerá, como es lógico de la ruta y del número de días que dure el trayecto, aunque se calcula que viajar en la cabina más simple y, por supuesto, sin vistas al exterior puede rondar los 2.432 euros por persona, por ejemplo, en un trayecto por el Caribe de ocho días con salida desde Miami.