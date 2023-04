“Cádiz va a seguir en el radar de Royal Caribbean muchos años”

–¿Cómo ve una gigantesca naviera como la vuestra al puerto de Cádiz? ¿Un puerto bien situado? ¿Un puerto a una hora de Sevilla?...

–Vemos a Cádiz como un puerto importante con grandes infraestructuras y, a la vez, vemos su privilegiado posicionamiento desde el punto de vista geoestratégico. La modernización del puerto de Cádiz es ya también una realidad que también valoramos de manera muy positiva así como su potencial turístico. Es evidente nuestra visión del puerto de Cádiz y qué mejor manera de demostrarlo que viendo como este año cuatro de nuestros barcos más importantes harán escala en Cádiz. También es un puerto que tiene mucho que ofrecer a los pasajeros de los cruceros, su casco histórico, su gastronomía, que es un algo muy valorado por los turistas…

-¿Cuatro escalas?

-Sí. El Anthem of the Seas lo tendremos en Cádiz en julio y agosto, el Odyssey of the Seas, en octubre, y el Symphony of the Seas, en noviembre.

-¿Y cree que es un puerto que pudiera morir de éxito?

-La obligación de Royal siempre es ver las mejores opciones que tenemos para nuestros pasajeros y creo que Cádiz va a seguir en nuestro radar muchos años. Y lo veremos con los buques de la flota de Royal y con los de Celebrity Cruises, fusionadas desde hace años, que tiene programadas unas 27 escalas para este año. Creo que mientras la relación sea fluida tal y como ha sido hasta ahora, no vemos ningún tipo de riesgo. También reconozco que hay mucha competencia a nivel internacional y a nivel local. Hay muchos puertos que se están activando ahora y es cierto que todas las compañías estamos sacando nuevos buques cada año, lo que nos obliga a seguir expandiéndonos y a buscar nuevos puertos de escala por Europa. Pero le repito que Cádiz será uno de los puertos que seguirán estando en nuestros radares.

-Cádiz se ha llevado muchos años apareciendo en los itinerarios como Sevilla (Cádiz). ¿Hemos logrado ya salir de ese paréntesis?

-Sí. Habéis conseguido salir del paréntesis y ha sido gracias a vuestro esfuerzo. La razón de lo de Sevilla era que los pasajeros internacionales tienen más en su percepción a Sevilla. Pero eso ya hemos querido corregirlo y lo hicimos hace ya dos años.

-¿Entonces era un asunto pendiente?

-También le digo que ha sido la Autoridad Portuaria de Cádiz la que nos insistió mucho en ese detalle.

-Navantia ha ayudado mucho a Cádiz a la hora de ubicarse en los mapas, ¿no?

-Tenemos un grado muy alto de satisfacción con Navantia y nuestra relación viene de años. Y cada año pasan por Navantia dos o tres barcos, este año van a ser tres. Las relaciones profesionales entre ambas compañías son muy buenas y están en constante evolución.

-¿Tenéis también en cuenta si un puerto es más o menos sostenible a la hora de elegirlo como escala?

-La obligación de Royal Caribbean es tener en cuenta todos los elementos a la hora de planificar las rutas. La electrificación será un factor súper decisivo a la hora de elegir nuestros itinerarios. Royal lleva años trabajando en esa misma línea. En 2021 ya anunciamos que nuestra estrategia es lograr una descarbonización cero de aquí a 2050. Sabemos que nuestra casa es el mar y sin el mar no hay negocio que valga, con lo que el compromiso de Royal Caribbean con esta estrategia es total.

-¿Tras la pandemia observáis un cambio en el perfil de los pasajeros?

-Estamos incrementando nuestra presencia entre las familias multigeneracionales. Royal Caribbean, como marca, está apostando fuerte por las familias. El Icon of the Seas, por ejemplo, va a tener una zona (ellos le llaman vecindarios) exclusivamente para familias con cabinas para grupos de hasta cinco y siete personas, algo que nunca ha existido.

-¿Creen que se ha perdido ya el miedo a viajar en crucero?

-Las ganas de hacer cruceros es cada vez más patente. Los clientes están empezando a reservar sus vacaciones con mucha antelación. ¿Pero han cambiado los pasajeros? Le diría que son ahora más cautos.

-¿Y cuenta Royal Caribbean ya con un producto luxury dentro de sus gigantescos y multitudinarios buques?

-Con la salida del Wonder of the Seas inauguramos lo que se denomina el octavo vecindario, con suite class. Esa es nuestra apuesta para llegar a un tipo de pasajeros que busca un trato especial. De todas formas, le recuerdo que en Royal Caribbean trabajamos también con Silversea, una naviera considerada de lujo que ofrece un producto especialmente pensado para ese tipo de pasajeros que buscan un tipo de cruceros algo más especiales.