El futbolista argentino Leo Messi será el “icon” del ‘Icon of the Seas’ tras su salida de Cádiz

Un icónico “saque inicial” marcará el comienzo de una nueva era en el concepto de vacaciones cuando el revolucionario Icon of the Seas de Royal Caribbean International haga su debut en enero de 2024.

La línea de cruceros más grande del mundo ha anunciado que el icono de los deportes Lionel Messi será, además, oficialmente el “Icon of Icon of the Seas”.

Como Icono de la combinación única de todas las vacaciones, el futbolista más laureado de la historia dará la bienvenida al nuevo barco en una exclusiva ceremonia de bautismo que tendrá lugar en Miami.

Se da la circunstancia de que el Inter Miami CF es socio de Royal Caribbean. Y al igual que Messi, el Icon of the Seas también estará plagado de récords.

Sin ir más lejos, su presentación en octubre de 2022 provocó el mayor número de reservas en un solo día y el mayor volumen de reservas en una semana en 53 años de historia de la línea de cruceros. “Estoy encantado y me siento honrado de unirme a la familia de Royal Caribbean para celebrar la llegada del revolucionario Icon of the Seas,” ha afirmado Lionel Messi.