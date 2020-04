La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de alumnos (Flampa Gades) lleva desde el inicio del estado de alarma preocupada por la repercusión que tiene la brecha digital en el aprendizaje de los alumnos en pleno proceso de tareas telemáticas. De cara al tercer trimestre recién comenzado, y tras recabar datos de los centros educativos públicos de la capital, alerta de las carencias tecnológicas en muchos hogares. La Flampa denuncia que 459 alumnos entre Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y Ciclos Formativos no tienen ordenadores o tabletas en sus domicilios. Además, 288 carecen de conexión Wifi, "por lo que solo cuentan con los datos de los móviles de sus padres, lo que dificulta mucho el proceso", destaca la presidenta de la Flampa, Marian Gil.

La Flampa se ha puesto en contacto con la Delegación Territorial de Educación para solventar este problema y pedir que facilite los dispositivos adecuados para que estos alumnos "no se queden atrás y se garantice la igualdad de todos los escolares de Cádiz". Marian Gil señala que "si, como parece, van a seguir valorando las tareas telemáticas para evaluar a final del curso, todos los alumnos deben estar en igualdad de condiciones".

Por parte de la Delegación de Educación se indica que la Consejería está trabajando para atender cuanto antes al alumnado que no se puede conectar on line y, por lo tanto, no puede seguir los procesos de aprendizaje. "Para ello la Consejería repartirá tablets", confirma la Delegación.

Desde Educación se apunta que, al igual que lo que ha afirmado la ministra de Educación, Isabel Celaá, esta mañana en el Congreso, "no es brecha digital, es una brecha social, y hay que abordarlo no sólo desde una perspectiva educativa. Es necesario que las distintas administraciones colaboren para ayudar a esos alumnos".

Según el Ayuntamiento gaditano, "la cobertura de esta insuficiencia de material y suministro debe asumirla la Junta de Andalucía, ya que es su competencia y su obligación”, explica la concejala de Enseñanza, Ana Fernández, quien detalla que el Consistorio gaditano ha recopilado las demandas de material y suministro relacionado con las TICs de los colegios públicos gaditanos.