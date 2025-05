La concejala Maite González no llevará el caso del árbol del chalé de Suso

El choque de intereses entre una comunidad de propietarios de Bahía Blanca y el futbolista del Sevilla Suso respecto a un árbol no tendrá a la concejala del Ayuntamiento de Cádiz Maite González como protagonista. La edil, segunda teniente de alcalde, ha comparecido este viernes para explicar la situación en la que se había visto envuelta, asegurando que no será ella la abogada que defienda los intereses de la comunidad de propietarios frente a la reclamación de Suso de actuar contra un ciprés de 50 años de antigüedad.

Ha querido explicar Maite González su pertenencia a una esfera pública como concejala y a la vez a una esfera privada como abogada de profesión y como propietaria de una vivienda en Bahía Blanca, en un edificio colindante con el nuevo chalé que se está construyendo el futbolista del Sevilla. Y ha informado que el caso que de alguna forma afecta a su vivienda "no lo podía llevar yo, sobre todo por falta de tiempo", indicando que ha sido derivado a un compañero del despacho donde trabaja.

El hecho de que ella fuera la propuesta para defender los intereses de la comunidad de propietarios se debe a que ella misma forma parte de esa comunidad. "No puedo regalar la casa, entre otras cosas porque la tengo con mi marido", ha ironizado respecto a la casualidad de que hayan confluido hasta tres factores personales (propietaria, abogada y concejala) en un mismo caso.

Además de no ejercer la defensa de la comunidad de propietarios, ha asegurado Maite González que en lo que al Ayuntamiento respecta "me voy a abstener en todo", no participando en ninguna de las deliberaciones que deban producirse en tiempo futuro respecto a esta reclamación respecto al ciprés.

Y al hilo de esto, el propio alcalde de la ciudad, Bruno García, ha tomado la palabra para asegurar que esa cuestión del árbol y el conflicto de intereses entre dos propiedades "se resolverá técnicamente" cuando el Ayuntamiento tenga que entrar en el asunto, que por ahora es de carácter privado. "La solución será técnica y en base a lo que marque la ley", ha aseverado Bruno García.