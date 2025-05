Ecologistas acusan al futbolista Suso, del Sevilla CF, de pedir que talen un árbol de 50 años porque le avería la piscina de su chalet de lujo en Cádiz

Cádiz/Agaden-Ecologistas en Acción alerta de que "el jugador del Sevilla C.F, Jesús Fernández, conocido como Suso, pone una demanda a una comunidad de vecinos, para que talen un árbol que estropea su piscina, anteponiéndose el interés privado al beneficio general". Los ecologistas lo han hecho público a través de un comunicado difundido a todos los medios.

"Cuando las cosas rozan lo inexplicable, se debe actuar ante ello. Esto es lo que sucede con el caso de la demanda, que dicho jugador ha interpuesto a una comunidad de vecinos de Bahía Blanca, para obligar a la tala de un Ciprés americano, datado por los vecinos en unos 50 años de antigüedad", sostienen desde Agaden-EA.

"El motivo que ha propiciado dicha demanda es que dicho árbol se encuentra dentro de las instalaciones del jardín de la comunidad, anexo al chalet que hace seis años se construyó, y cuya piscina se ha colocado justo pegada al muro colindante con la comunidad de vecinos, con lo que las hojas de este árbol (entre otros), caen sobre ella y, según el demandante, ya le ha estropeado el motor de ésta una vez", explican los ecologistas en su comunicado.

"Pero la cosa no queda aquí. La entidad ecologista afirma que ha tenido conocimiento de que al futbolista -que ha anunciado que será su último año en el Sevilla y se habla de su posible fichaje por el Cádiz- no solo le molesta dicho árbol, si no que le molestan las hojas y flores de los árboles de la Calle Tamarindos, habiendo ya realizado gestiones en la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz, para que también sean retirados", añaden desde Agaden-EA.

"En una ciudad donde el arbolado se considera como una simple señal o una farola, el Ayuntamiento de Cádiz solo se ha limitado a indicar que dicho ejemplar no está catalogado, pasando como siempre la pelota y sin involucrarse en salvar un ejemplar de gran consideración", aseguran los ecologistas.

Reunión con el Ayuntamiento

El colectivo conservacionista "ha solicitado una reunión con el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento para tratar de este tema, así como para asegurarse que el arbolado de la Calle Tamarindos, no se perjudique por meros intereses privativos. A la vez, la organización apela a que no sólo por los ciudadanos, si no también por las administraciones, se asuma, más allá de la falsa retórica de los discursos, el concepto real de ciudades verdes. Es necesario que de una vez se saquen unas ordenanzas sobre arbolado, así como el Plan de Arbolado con el que esta ciudad cuenta y que el actual equipo de gobierno, mantiene guardado en un cajón", concluyen desde Agaden-EA.

Se trataría de una primera propiedad con la que cuenta el futbolista gaditano en Bahía Blanca, que ahora se está construyendo una casa de tres plantas en el mismo barrio de la ciudad.