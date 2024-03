La transformación de barrios vulnerables de Daniel Millor se alza en Cádiz con el Premio Princesa de Girona Social 2024

Daniel Millor (Alicante, 1990) no olvidará nunca a la ciudad de Cádiz. Porque ha sido aquí, en el Palacio de Congresos de la ciudad trimilenaria, donde este arquitecto, coordinador del Programa Asertos desde Quatorze y Arquitectura Sin Fronteras, se ha proclamado como ganador del Premio Princesa de Girona Social 2024, en un acto presidido por el rey Felipe VI durante este mediodía del 20 de marzo.

"Yo soy muy pequeñito y subirme aquí me da un poco de vértigo. Estoy convencido de que la gente que cambia los barrios están en los barrios. Hay que reformar los sistemas para que esa gente tenga todo el apoyo posible para que las pequeñas Paquis, los pequeños Manolos, que he conocido a lo largo de este recorrido, tengan todos las herramientas para cambiar su entorno y, así, poder cambiar el mundo a pequeña escala", ha alcanzado a decir el galardonado justo después de que los representantes del jurado y el presidente de la Fundación Princesa de Girona, Francisco Belil, anunciaran al flamante ganador y a la finalista, la catalana Berta Argenté, entre los cinco últimos aspirantes a estas distinciones.

"No soy nadie sin mi gente, gracias a mi familia, a mi novia, a mi equipo, gracias a la gente que cuida", ha culminado Millor cuyo trabajo consiste en la convicción de que todo el mundo debe de tener un hogar y trabajo adecuados, y que la participación comunitaria es el mayor motor para el cambio social.

De esta forma, algunas de las iniciativas sociales que ha emprendido el Premio Fundación Princesa de Girona Social 2024 buscan la regeneración comunitaria de barrios vulnerados, entornos de nuestras ciudades que sufren las consecuencias de problemas sociales, económicos y residenciales. Estos proyectos sociales han permitido rehabilitar íntegramente 9 inmuebles y realizar 67 intervenciones de urgencia (riesgo eléctrico, estructural, humedades, etc.). Sus iniciativas han sido reconocidas por ONU Hábitat México en 2021 y le han hecho merecedor del premio a la innovación social de la Obra Social la Caixa en 2022.

El Premio Princesa de Girona Social 2024, dotado con 20.000 euros y con la entrega de la reproducción de una obra del artista contemporáneo Juan Zamora, reconoce la trayectoria de jóvenes que, por su liderazgo y compromiso personal, hayan logrado éxitos en la creación y el impulso de proyectos que fomenten la integración de colectivos en riesgo de exclusión, con visiones nuevas y logros tangibles, en el marco de entidades o empresas sociales.

Los candidatos

Más de 85 candidatos se han presentado a la XV edición de estos galardones que ha contado con cinco aspirantes finales que, antes de anunciarse el vencedor, han explicado en un minuto sus distintos proyectos al auditorio del Palacio de Congresos de Cádiz.

Así, Berta Argenté (Barcelona, 1993), nombrada como finalista junto al premiado por la Fundación Blum, cuyo restaurante SHE bistro ofrece formación, empleo y comunidad para mujeres supervivientes de violencia de género y jóvenes con discapacidad intelectual; Alberto Cabanes (Ciudad Real, 1988) por la iniciativa Adopta a un Abuelo; María Caso (Madrid, 1998), por la ONG Inakuwa, un proyecto de cooperación en el que estudiantes y profesionales de todas las disciplinas se unen para lograr el desarrollo económico y social de comunidades sin recursos a través la educación; y Loida Muñoz (Málaga 1988), que se involucró con la organización internacional The A21 Campaign (A21), que lucha contra la trata laboral en explotación y abuso, han sido el resto de aspirantes a los que se ha impuesto Millor "por su compromiso vital como arquitecto, empoderando a sus habitantes barrios en su propio bienestar y mejorando su salud", tal y como ha destacado el jurado que también ha reseñado "el liderazgo con propósito" y desde "un enfoque innovador" de este alicantino que "involucra a las personas en la construcción de su casa y de su barrio".

El gran colofón al Princesa de Girona CongresFest

La proclamación de Daniel Millor como Premio Princesa de Girona Social 2024, un galardón que recogerá a principios de verano en Girona, fue el gran colofón al Princesa de Girona CongresFest, el acto central de la iniciativa Tour del Talento que desde hace tres años promueve la Fundación Princesa de Girona.

En Cádiz, tercera parada del Tour, el acto se ha desarrollado con la implicación de más de un millar de jóvenes gaditanos y andaluces que han asistido a una intensa cita que comenzaba desde bien temprano en el Palacio de Congresos de Cádiz con diferentes charlas inspiracionales y actuaciones musicales como la de la joven Nia Zalen, acompañada por el gaditano Federico Linares al cajón flamenco, y que no se pudo resistir en su presentación a elogiar la obra del autor carnavalero Antonio Martínez Ares e, incluso, recitar parte de la presentación de su última comparsa, 'La oveja negra'.

El cantautor puertorrealeño Gonzalo Hermida ha sido el encargado de cerrar el apartado de actuaciones de un evento al que el rey Felipe VI se incorporó sobre las doce y media del mediodía cuando estaba previsto el anuncio del Premio que lleva el título que ostenta la heredera al trono, su hija la princesa Leonor.

Así, acompañado por la ministra de Inclusión del Gobierno de España, Elma Saiz, Don Felipe ha seguido con interés el desarrollo de la proclamación y disfrutado también con las presentaciones del acto que han realizado la gaditana Begoña Arana, Premio Princesa de Girona Social 2019 y directora de la asociación gaditana Betania, y Miriam Reyes, Premio Princesa de Girona Social 2017 y fundadora y CEO en Escuelas Visuales.