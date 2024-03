El rey Felipe VI llega al Palacio de Congresos de Cádiz para presidir el acto central del Tour del Talento

El rey Felipe VI ya esta en Cádiz. Sobre las once menos cuarto ha llegado a las puertas del Palacio de Congresos para presidir el acto central del Tour del Talento que, organizado por la Fundación Princesa de Girona, se celebra en la capital gaditana durante esta semana. Tras bajarse del coche oficial y saludar a las autoridades, entre ellas el alcalde Bruno García y el consejero Antonio Sanz, el monarca se ha dirigido al cerca del medio centenar de personas apostadas tras las valla de seguridad para saludar con calma y tranquilidad a los ciudadanos que le vitoreaban.

Y es que ya sobre las diez y media de la mañana algunos gaditanos iban tomando posiciones en el lugar habilitado por la seguridad de la Casa Real para ver a Felipe VI y, con suerte, darle la mano, como así ha ocurrido. Gritos de vivas al Rey y a España, además de aplausos, han acompañado la llegada de jefe del Estado al Palacio de Congresos gaditano.

Ya para entonces era nutrida y evidente la presencia de miembros del Cuerpo Nacional de Policía que vigilaban todo el perímetro del Palacio de Congresos y de agentes de la Policía Local que habían situado conos en el cruce entre la Cuesta de las Calesas y la plaza de Sevilla y que trataban de agilizar el tráfico en la zona, con prioridad para los autobuses, cuando se hacía más denso. Mientras, los escoltas de la Casa Real iban tomando posiciones sin perder de vista cualquier movimiento en los accesos al Palacio de Congresos.

El número de ciudadanos interesados en ver la llegada del monarca fue aumentando conforme se acercaba la hora. "Hay poco público", dijo una incondicional del Rey comparándolo con los actos del año pasado en el Congreso de la Lengua: "Hay menos gente que en el Teatro Falla".

Entre los asistentes, leve enfado por la ausencia de la bandera de España en el mástil de la plaza de Sevilla. "Tendría que estar puesta desde hace una semana; como venga el alcalde, se lo digo". Dicho y hecho: Bruno García recogió el guante y reconoció el "error". Minutos más tarde un ciudadano aprovechó la cercanía del Rey para pedirle perdón: "Majestad, disculpas, que no está la bandera en el mástil". A lo que el monarca, levantando la vista, contestó: "No pasa nada, no hay problema".

El Rey, como queda dicho, fue saludando con mucha calma y atención al público, al que agradeció su presencia y sus vítores, y antes de entrar en el Palacio de Congresos pudo escuchar más gritos de apoyo, además de algún piropo, y una frase un tanto lapidaria: "Majestad, no permita que se rompa España". Mientras, el Tour del Talento se celebra dentro del Palacio de Congresos.