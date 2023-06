La bandera arcoiris vuelve a ondear en la plaza de Sevilla de Cádiz con motivo de la Semana del Orgullo

La bandera arcoiris que simboliza al colectivo LGTBI onde en el mástil de la plaza de Sevilla después de que en la mañana de este martes se haya llevado a cabo un acto simbólico con la presencia de numerosos concejales de los tres grupos municipales con representación en el Ayuntamiento, Partido Popular, PSOE y Adelante Izquierda gaditana, encabezados todos ellos por el alcalde Bruno García. junto a la Corporación han estado representantes de este colectivos y de las distintas asociaciones que los agrupan y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Blanca Merino.

El alcalde ha asegurado tras el izado de la bandera que en esta Semana del Orgullo "teníamos muy claro que queríamos continuar con la agenda del Gobierno saliente y hacer que se visualizara más esta lucha que es de todos. Es una alegría ver a los representantes de la ciudad, casi todos los concejales, y como alcalde estoy muy orgulloso de defender esta causa que es fundamental".

En este sentido, ante los periodistas ha dicho que "no hay posibilidad de convivencia sin libertad y Cádiz siempre ha sido un símbolo y por eso vamos a pelear siempre para que siga siéndolo y esta semana es buena para visualizarlo y es bueno que se ice la bandera para compartir con la ciudad esta lucha por los derechos".

Tras una pregunta de los medios acerca de si este acto podría no ser entendido por parte de sus votantes, ha dejado claro que "yo no tengo votantes, no son míos ni de nadie. Lo que hago es lo que creo que tiene que hacer esta ciudad que es defender la libertad y respeto distintas opiniones. Pero la posición clara del Ayuntamiento, la mía propia y de mi equipo de Gobierno y la de mi partido es muy clara, la defensa de la libertad y la defensa de los derechos".

Bruno García ha asegurado que antes de las elecciones mantuvo una reunión con distintos colectivos "y hablamos de sensibilización, de formación y otras cosas y nos pidieron que mantuviéramos la presencia del Ayuntamiento en la calle visualizando la defensa del orgullo y aquí estamos. Lo que he hecho es reforzar lo que habían planteado ellos mismos y mantengo una relación muy cordial con todos los colectivos. Tengo muy claro que esto es bueno para la ciudad y ya he dicho en varias ocasiones que lo que consideremos que sea positivo lo vamos a mantener y reforzar".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Óscar Torres, ha señalado tras el acto del izado de la bandera que ésta "es una semana que debería expandirse todo el año de reivindicación, de lucha por la igualdad, de consolidación de derechos adquiridos y de seguir en la lucha por consolidar otros derechos nuevos. El movimiento LGTBI tiene su espacio después de una lucha durante muchos años y no podemos dar ni un paso atrás, sobre todo en estos momentos complicados donde desde muchos lugares del país, como comunidades autónomas y ayuntamientos, se está queriendo retroceder en los derechos adquiridos y no podemos permitirlo".

Lorena Garrón, de Adelante Izquierda Gaditana, ha ejercido de portavoz en el acto del izado. La edil ha manifestado que "seguimos teniendo que reivindicar muchos derechos en torno al colectivo LGTBI". Así cree que es "muy importante que en el Ayuntamiento y en la ciudad de Cádiz se siga izando la bandera cuando en otras ciudades y municipios se está retirando la bandera o simplemente no se cuelga. Sigue habiendo mensajes de odio por parte de la ciudad y parte de las instituciones y necesitamos combatir esos mensajes de odio y esa falta de derechos y de libertades. Creemos que en Cádiz podemos hacerlo y se ha hecho un trabajo enorme en estos años y no sólo por parte del equipo de Gobierno sino también por parte de los colectivos".

Ana Camelo, que fue concejal del Ayuntamiento en el primer mandato y que estaba presente en el izado de la bandera junto al resto de colectivos, dijo en voz alta una reflexión lanzada hacia el Partido Popular y que de manera indirecta hacía referencia a Vox y es que "cuando os juntais con otros que son más malos, cuando se dice una cosa a la semana siguiente se dice otra. Esto que ha costado, no solo aquí sino en otras ciudades, que ha costado luchar por los derechos, que esos derechos no se pierdan".

Por último, Blanca Merino ha destacado que "es un día precioso en el que celebramos el amor, la paz, la tolerancia y la libertad. Reiterar el apoyo de la Junta de Andalucía a la ciudad de Cádiz, al colectivo LGTBI y a todas las asociaciones porque el camino para visualizar esto es la unidad entre la sociedad, las asociaciones y las instituciones. Se puede ver la unidad en esta celebraciçón porque aquí está la Junta, el ayuntamiento y compañeros de la Corporación municipal de todos los colores. En temas como los que nos hace estar aquí hoy no puede haber banderas que nos separen sino que nos unan como esa que ondea ahí o la bandera de la nación".