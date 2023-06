Bruno García (PP) tras izar la bandera arcoris en Cádiz: "No hay más libertad que amar en libertad"

El nuevo alcalde de Cádiz, Bruno García (PP), ha izado esta tarde la bandera arcoiris en el cuarto mástil del Ayuntamiento de Cádiz ante representantes del colectivo LGTBIAQ+ y a los concejales de los tres grupos municipales que conforman el arco plenario. Se trata del arranque de toda una Semana del Orgullo en la que se desarrollará una programación elaborada por el equipo de Gobierno de José María González, Kichi. Lo hizo acompañado de la concejala delegada de Políticas de Inclusión y LGTBI, Virginia Martín, y representantes de las asociaciones y colectivos LGTBIAQ+.

García se ha comprometido ha continuar protegiendo a estas personas "frente a ese odio que existe contra ellas en ocasiones y que no compartimos". El Gobierno popular pretende continuar con la labor que ha desarrollado el ejecutivo saliente. "Nosotros creemos en la libertad y no ha más libertad que amar en libertad", ha dicho en declaraciones a los periodistas.

"Hoy es un día muy especial, en el que contamos con los concejales de los tres grupo municipales, porque iniciamos la Semana del Orgullo, recogiendo y reconociendo el trabajo del equipo de gobierno anterior, proponiendo esa programación que vamos a llevar a cabo al cien por cien", ha dicho el alcalde. "Vamos a estar presentes en todos los actos. Arrancamos hoy y estaremos el miércoles [por mañana] en la Plaza de Sevilla y, por la tarde, en el acto de reconocimiento en el Salón de Plenos", añadió.

"Abrimos una serie de actividades programadas y organizadas con las distintas asociaciones, cuyo trabajo ha sido fundamental con el gobierno anterior. Nosotros vamos a seguir en la lucha, por defender a las personas LGTBI, sin duda alguna, por proteger a todas esas personas frente a ese odio que existe en ocasiones y con el que no estamos para nada de acuerdo. Y vamos a hacerlo con sensibilización, con información y de la mano de las asociaciones. Nosotros creemos en la libertad y no hay más libertad que amar en libertad", concluyó el alcalde.

Bruno García compareció junto al portavoz de la Comisión 28J y presidente de Aghois, Jaime Zamora. "Le damos las gracias a este Ayuntamiento por la izada de la bandera porque en otros no ha sido posible por ciertas coaliciones que se han establecido. Empezamos el curso y esperamos que este nuevo gobierno lleve todos los proyectos LGTBIAQ+ a buen término y que sigamos trabajando codo con codo como hemos hecho hasta ahora con el Ayuntamiento". Zamora invitó a la ciudadanía a participar masivamente el próximo día 30 de junio en la manifestación convocada a favor de los derechos de del colectivo LGTB y en "una gran fiesta para celebrar todos los derechos que hasta ahora hemos alcanzado".

Preguntado por este periódico por si en algún momento vio peligrar la Semana del Orgullo, Zamora respondió: "Yo no dudo que si en estas elecciones hubiera sacado Vox algún concejal podría haber arrastrado con su extremismo a este equipo de Gobierno y tal vez no tendríamos esta foto ahora mismo. Yo he creído en la palabra de nuestro alcalde y sabía que no iba a pesar. Pero en otras ciudades, como en Madrid y en alguna ciudad de Valencia, han quitado la bandera y han prohibido cualquier acto del colectivo. Ahí está el peligro. Por suerte, el PP ha salido elegido con mayoría absoluta y no les ha hecho falta pactar con nadie", añadió.

La ex concejala de Feminismos y LGTBI, Lorena Garrón también confesó esa preocupación a este periódico: "Claro que hemos estado preocupadas de que no se fuera a celebrar. La primera vez que se iza la bandera arcoiris en el Ayuntamiento de Cádiz fue en el primer año de mandato de José María González como alcalde. Antes con las políticas del PP no se izaba. Sí que hubo preocupación por que después de ocho años de un montón de políticas alrededor de la diversidad afectivo-sexual se pudieran perder. Esperamos que no sea así, que se continúe haciendo ese trabajo desde la Concejalía LGTBI y desde todo el Ayuntamiento