El alcalde de Cádiz está "abierto al diálogo sincero" ante las protestas por la despeatonalización de Mentidero y Veedor

La decisión del alcalde de Cádiz de despeatonalizar la calle Veedor y la plaza del Mentidero, vías abiertas al tráfico desde el pasado 17 de noviembre, puede ser repensada por Bruno García que este viernes ha declarado que está "abierto al diálogo sincero" ante las protestas que la AMPA del colegio Carlos III, las asociaciones de vecinos de El Mentidero y Cádiz Centro y varios hosteleros de zona visibilizaron en una asamblea abierta a comienzos de esta semana.

"El diálogo está absolutamente abierto y vamos a hablar con ellos y a seguir hablando con ellos hasta el último momento. Esa vía de diálogo está abierta con los distintos miembros del equipo de Gobierno y yo también voy a participar", ha asegurado el primer edil popular. Un diálogo que, desde luego, no será fácil pero será "sincero" y donde el alcalde está decidido a "escuchar" aunque también ha incidido en que "este un asunto complejo" ya que, en su opinión, la peatonalización de la zona que se había llevado a cabo en estos últimos años "no era buena".

"En San Antonio tenemos un parking de 470 plazas y tanto queremos que la gente venga a la ciudad, como que muchos vecinos de Cádiz tienen allí sus coches. Y la solución que se había dado hasta ahora generaba un giro muy complejo, el de Zaragoza con Benjumeda, los taxistas no estaban yendo y, en la práctica, no había parada de taxi en San Antonio, y hasta se estaba pasando por una calle peatonal como es plaza Viudas. Al final se generaba más trafico que en la situación que nosotros hemos planteado. Pero, dicho eso, y lo digo con toda sinceridad, mi opción es dialogar y mi opción es si podemos revisar, lo que haya que revisar con ellos (AMPA y colectivos), se hará. Pero es una situación muy compleja porque hay que darle salida y solución también a esos coches", ha expresado.

También ha dejado caer Bruno García que tiene en cuenta la opinión del Centro de Día de Mayores La Caleta (calle Zaragoza) a los que la peatonalización de Veedor provocó que "les metieran a un metro, no a 300, todo el tráfico de San Antonio". Un colectivo, el de las personas mayores que, sin embargo, también se ve afectado por su decisión ya que el tráfico ahora lo asume la calle Santa Rosalía en cuyo lateral se sitúa la puerta por donde también salen los usuarios de la Residencia de la Fundación Fragela, que esta semana han notado notablemente las consecuencias del nuevo recorrido para los vehículos.

El PP, la peatonalización y la zona de bajas emisiones

Ante la polémica generada por la despeatonalización de Veedor y Mentidero, no es extraño preguntarse por la complicación que tendrá para el nuevo equipo de Gobierno abordar el cumplimiento de la ley europea sobre las Zona de Bajas Emisiones, cuyo plazo se ha retrasado hasta diciembre 2024. "En el asunto de las bajas emisiones nuestro planteamiento es avanzar y reafirmarnos en la voluntad en que la ciudad tenga la menor emisión posible pero en una convivencia y en un diálogo con los taxistas, comerciantes y vecinos", ha referido el alcalde.

Una convivencia que "tiene que ver" con el pliego para mejorar la movilidad en el que está trabajando su equipo y que, entre otros proyectos, contempla "la instalación de cámaras" que le darán una visión al Ayuntamiento de "cómo" abordar su tarea. "Es un proceso que estamos haciendo y pronto vamos a poder informar", se ha limitado a decir el primer edil que también vuelve a reiterar "el compromiso" de habilitar "aparcamientos en ese nudo que se va generar en Plaza Sevilla".

Y es que Bruno García ha querido dejar claro que "no se trata de peatonalización sí o peatonalización no". De hecho, ha certificado, su intención es "peatonalizar más". Eso sí, "se trata de entender los problemas que tenemos y dar una solución, como lo que se ha intentado hacer con San Antonio". En este sentido, el alcalde ha recordado que en la etapa anterior del Partido Popular en la Alcaldía de Cádiz, él mismo, como concejal, participó en las peatonalizaciones de "plaza de San Juan de Dios, que no nos lo pidió nadie, lo hicimos nosotros; la plaza de Viudas; la mitad de plaza de la Candelaria y he participado en la semipeatonalización de otras tantas calles".

Además, el alcalde ha reiterado su intención de "revisar otros lugares" de cara a su peatonalización "como la plaza de la Reina, que me gustaría que viéramos algunas soluciones allí", ha apostillado.