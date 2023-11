El Mentidero se moviliza para frenar la despeatonalización de su plaza y Veedor

La movilización del barrio del Mentidero para revertir la decisión del Ayuntamiento de Cádiz de abrir al tráfico la calle Veedor y el lateral de la emblemática plaza gaditana ha comenzado este martes 21 de noviembre con una asamblea abierta que ha contado con una buena representación de vecinos, comerciantes de la zona y familias del colegio Carlos III. Una cita que ha superado las expectativas de organizadores y donde se ha tomado la temperatura a unos ciudadanos dispuestos, por lo que se ha dicho, a tomar medidas y movilizarse para no perder las vías peatonales de las que venían disfrutando en los últimos años.

Los escolares del centro educativo público, ataviados con unos chalecos amarillos que, según se ha decidido, llevarán estos días los niños y niñas a la entrada y salida del colegio, han acompañado a sus padres en la asamblea e, incluso, han intervenido para pedir que el "camino seguro" que el pasado viernes perdieron, y que era "una buena idea", apostillaron, vuelva a ser recuperado ya que "nos da miedo de que se puedan producir accidentes", explicaron colocados en el centro del círculo que formaron los asistentes.

Niños que minutos antes coloreaban con tizas pasos de peatones en el lateral de la plaza por el que ahora transitan los coches y que, justo antes de empezar la asamblea, se trasladaban ya a la zona segura del Mentidero ante la petición de la Policía Local que se personó en la zona para comunicar que una reunión de tal número de personas debía contar con un permiso y que los pequeños no podían estar en la carretera por su seguridad. Con todo, los agentes no impidieron que el evento se desarrollara con los menores dentro de la plaza e insistieron en que su presencia sólo se debía "al motivo de comunicar".

De esta forma, la convocatoria ha transcurrido de manera ejemplar y en ella se ha dado cabida "a que todo el mundo hable, se expresen todas las opiniones y se escuche desde el respeto aunque lo que se diga no sea lo que esperamos", ha advertido María Gallego, presidenta de la AMPA del Carlos III. Sin embargo, la recomendación de la moderadora de la asamblea no ha hecho falta puesto que todas las intervenciones han remado en el mismo sentido. "No a la despeatonalización y emprender medidas para conseguir un diálogo con el Ayuntamiento gaditano".

Así, comerciantes de la zona como Patricia, de la farmacia El Mentidero, o Juan Chicón, del veterano establecimiento El Veedor, han mostrado su rechazo a la vuelta del tráfico en la zona y se han puesto "a disposición" de la asamblea para apoyar las acciones que se decidan, tal y como ha declarado la farmacéutica. Chicón, por su parte, que ha explicado que tanto su padre como él han visto "de todo" en la calle Veedor desde mediados de los años 70 -"desde la construcción del parking, accidentes, atropellos, caos..."- ha querido precisar que su presencia "no se debe a defender mi terraza, que yo renuncio a ella, sino que lo que quiero es seguridad para la calle Veedor".

Y no sólo el bar-ultramarinos Veedor -al que, según ha contado Chicón, "nadie" informó del regreso del tráfico en la calle donde tiene tres mesas y doce taburetes, sino que "me lo encontré el viernes"- se muestra en contra de la despeatonalización, también el bar El Trompeta, ya en la plaza del Mentidero, "incluso va a recoger firmas de los comerciantes que no estén de acuerdo con la medida", ha aseverado María Gallego.

"Realmente, con todos los comerciantes que hemos hablado, excepto uno, rechazan el tráfico en Mentidero y Veedor", ha llegado a decir la presidenta de la AMPA que también ha dado la palabra a su homóloga del instituto San Severiano, Esther Mata, que ha apoyado la reivindicación del barrio del Mentidero y ha informado de la problemática con la que también se encuentra su centro educativo "donde todos los días, en cinco minutos, salen y entran 800 alumnos y 120 profesores sin un paso de peatones y con una parada de autobús en la puerta del instituto". Una situación de "caos" que parecía que iba a enmendarse con la puesta en marcha de un proyecto de ampliación de acerca y traslado de la parada "que el actual Ayuntamiento nos ha parado", se ha quejado.

Representación del colegio Tierno Galván, de Marea Verde y la Coordinadora de la Escuela Pública, pero también vecinos del Mentidero y representantes de asociaciones como la del propio barrio, Mujeres de Acero y de la asociación La Zancada, con Moisés Velasco a la cabeza, que ha animado a que se puede "revertir" la situación "aunque no sea volver exactamente a lo que se tenía pero sí abrir un proceso de escucha donde se puedan conseguir cosas", se han pronunciado a favor de trabajar por conseguir una vía de diálogo.

Junto a todos los ellos, en silencio pero sin perderse un detalle de cada intervención, representantes de partidos políticos y actuales concejales de la oposición como David de la Cruz (Adelante Izquierda Gaditana) o José Macías (PSOE) y el concejal de Movilidad del anterior equipo de Gobierno, Martín Vila, han estado presentes en la reunión ciudadana.

Un encuentro que ha funcionado como una primera toma de contacto, como una acción de movilización en sí misma y como un laboratorio de ideas donde han salido propuestas como la creación de una Plataforma por la Peatonalización del Mentidero y Veedor, invitar al alcalde de Cádiz, Bruno García, a próximas asambleas para que pueda escuchar sus posiciones y la recogida de firmas y campaña de concienciación en el barrio puerta a puerta. Además, parece que también se ha decidido en firme la visibilización de la problemática a través de los chalecos amarillos para los escolares, promover una campaña en change.org y seguir insistiendo con el Ayuntamiento para conseguir una reunión donde se estudien otras posibilidades a la apertura del tráfico en Veedor y Mentidero que ya es un hecho.