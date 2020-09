Ocho horas de pleno dan para mucho. Aunque no haya Salón de Plenos, ni presencia física de concejales, ni público sentado en las sillas, los maratonianos debates del último viernes de mes siempre dejan anécdotas, momentos y curiosidades. Estas son las de la sesión del mes de septiembre, celebrada este viernes:

Los fallos del directo

Ha vuelto a pasar. El mantenimiento de las sesiones de modo telemático, en contra de lo que reclama la oposición, ha vuelto a dejar los mismos problemas: errores de conexión, intervenciones que quedan congeladas, votaciones eternas porque tienen que hacerse uno a uno por todos los concejales (peor aún cuando se acuerda votar la moción por puntos separados)... 27 personas conectadas a una misma conversación eterna, además del personal técnico igualmente conectado, hace que el desarrollo del pleno sea un auténtico ejercicio de paciencia por parte del público que el último viernes de mes sintoniza Onda Cádiz Televisión.

A todo ello hay que sumar la conexión y desconexión de los micrófonos, que por poco juega en el tramo final del Pleno una mala pasada a la portavoz de Ciudadanos, Lucrecia Valverde, que dejó el micrófono abierto mientras valoraba una anterior intervención. El asunto no fue a mayores.

Baja, a medias

El alcalde, José María González, no ha participado en la reunión con motivo de su baja de paternidad. Pero no significa que no haya estado pendiente en todo momento, haciendo una crónica paralela del desarrollo de la sesión en las redes sociales, donde ha ido comentando muchos de los puntos tratados. El móvil en la oreja, que decía su pareja, y el dedo en el teclado.

El tiempo y sus límites

El nuevo Reglamento Orgánico Municipal estipula que los debates tendrán un tiempo de cinco minutos en primera intervención y tres en segunda para cada grupo municipal. No obstante, en determinadas cuestiones este tiempo se antoja excesivamente corto e impide abordar con la profundidad debida determinadas cuestiones. ¿Es positivo cortar un debate por cumplirse el tiempo, sea cual sea el argumento o las explicaciones que se estén dando?

En el pleno de este viernes, puede servir de ejemplo lo que ha ocurrido en el punto relativo al Casino Gaditano, donde el concejal Paco Cano ha tenido que interrumpir bruscamente su intervención, precisamente cuando estaba explicando (al fin, porque hasta ese momento nadie del equipo de gobierno había avanzado nada) el plan que el Ayuntamiento tiene para el uso futuro de este histórico edificio.

Error de principiantes

Varios fueron los lapsus que protagonizaron ayer dos concejales. Demetrio Quirós, que en su condición de alcalde accidental tuvo algunos errores durante el desarrollo de la sesión que él presidía respecto a quién tenía en cada momento la palabra. O Rocío Sáez, que se equivocó en el signo de su voto en dos de las propuestas, que votó a favor para inmediatamente abstenerse como el resto de su grupo. Ambos se estrenaban en sus funciones de presidente del Pleno y de concejala.

La exclusión de Villero

Ha vuelto el concejal no adscrito a reclamar su presencia en los organismos autónomos, en el que en base a la normativa actual queda fuera. “Es un craso error y les insto a que cuanto antes solucionen esta situación”, ha reclamado Villero, que incluso planteaba la legalidad de esta situación en la que no está presente "en absolutamente ninguno de los órganos colegiados de esta Corporación” por su condición de concejal no adscrito.

Cruce de zascas

Los concejales José Ramón Páez (responsable de Hacienda y Deportes) y José Carlos Teruel (del Partido Popular) han llevado sus habituales discusiones en las redes sociales al debate plenario, en le que han protagonizado un cruce de zascas no exentos de humor. Empezó Páez afirmando que en el diccionario la palabra "demagogia" aparece con la cara de Teruel. Éste, por cuestión de orden, replicó a continuación que Páez aparecía en todas las carteleras de cine anunciando el estreno de la película Pinocho. Y Páez recogió el guante, previa llamada al orden del presidente, invitando al concejal popular José Manuel Cossi a que fiche a su compañero Teruel como miembro de su conocido cuarteto.

A este episodio se unió minutos después el alcalde accidental, que ante una desconexión del presidente popular, Juancho Ortiz (que incluso motivó un receso de cinco minutos en el desarrollo del pleno) ha deslizado que Ortiz debía tener recursos suficientes para una buena conexión a internet, a raíz de la información recientemente publicada sobre las rentas y los bienes patrimoniales que tiene cada uno de los concejales de la Corporación. La portavoz del PP, Carmen Sánchez, ha afeado a Quirós ese comentario.

Todo esto dio de sí un pleno que comenzaba a las nueve y media de la mañana y que ponía fin más de nueve horas después, a las siete menos cuarto de la tarde.