Ciudadanos reclama que se recuperen los plenos presenciales

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Lucrecia Valverde, ha insistido en la necesidad de recuperar los plenos presenciales para "ir avanzando poco a poco con la idea de que el Ayuntamiento de Cádiz, y en este caso el órgano en el que están representados todos sus ciudadanos, recupere su actividad habitual, que se ha visto condicionada por los efectos del Covid-19". Valverde ha pedido al alcalde, José María González, que "escuche y atienda las peticiones de la oposición y vuelva a retomar el formato habitual cumpliendo con las estrictas medidas de seguridad para que todas las formaciones políticas podamos seguir aportando nuestras propuestas como hasta ahora para conseguir que la ciudad se recupere de esta crisis sanitaria".

La concejal de la formación naranja ha apuntado que a apenas escasas horas de que se cierre el plazo para que los diferentes grupos municipales presenten sus propuestas "no sabemos cuál será el número exacto de mociones que podremos debatir en el próximo pleno ordinario, lo que está afectando considerablemente su preparación y supone un enorme agravio comparativo con el trabajo que puede realizar el equipo de gobierno". "Nuestra labor fiscalizadora se está viendo menoscabada, por lo que los partidos de la oposición no estamos pudiendo ejercer nuestros derechos por las restricciones que estamos sufriendo", ha remarcado.

Por otro lado, Valverde ha advertido que, "teniendo en cuenta que vemos que esta situación se alarga pleno tras pleno y no hay ninguna intención de buscar otra solución", va a solicitar "un informe a la secretaría municipal ya que entendemos que no solo se están restringiendo los derechos de la oposición, sino que estamos preocupados por el posible incumplimiento de los artículos 50 y 51 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), ya que se está privando a la ciudadanía de su derecho a intervenir, con un máximo de siete personas por pleno, y que un grupo de la oposición le ceda su primer turno de intervención a una persona afectada, asociación o colectivo para defender una determinada propuesta".

La edil de la formación naranja ha manifestado que "no es entendible que en un momento tan vulnerable como en el que nos encontramos y en el que desde la oposición queremos trabajar al máximo se nos reduzcan el número de propuestas solo a dos por el hecho de no querer cambiar el escenario por otro recinto municipal con mayor capacidad para salvaguardar la distancia de seguridad". A esto ha añadido que "no sirve como excusa que se está velando por la salud de los funcionarios cuando estos se están reincorporando a sus puestos de trabajo y se están convocando actos y consejos presenciales". La portavoz ha concluido advirtiendo que la convocatoria telemática, además de producir interferencias y problemas en su desarrollo, dificulta el sistema de voto ya que no estaba previsto en el ROM que fuera telemático y los cambios que se están produciendo entre sesiones para el uso del voto nominal.