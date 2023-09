Teófila Martínez recrea en un vídeo la imagen del puerto de Cádiz integrado en la ciudad

Qué mejor momento para hablar de la integración puerto-ciudad que durante un evento náutico en el que el puerto de Cádiz cede y sacrifica suelo y tráficos portuarios como es la Gran Regata de veleros.

Han tenido que pasar siete años para que Cádiz recupere sus concentraciones de veleros, por motivos de distinta índole y es bueno recordar que este año la celebración ha pendido de un hilo.

Fuentes portuarias afirman y confirman que antes de la celebración de las elecciones municipales no había nada ni escrito ni hablado sobre la celebración de la Gran Regata y ha sido con la llegada de Bruno García a la Alcaldía de San Juan de Dios cuando se tomando este convocatoria como algo prioritario y como algo a lo que Cádiz no podía renunciar.

Todo esto le ha costado a muchos responsables de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) las vacaciones de agosto, ya que la organización de un evento como éste no es un huevo que se echa a freír.

Este mismo jueves, la ex alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, recordaba como durante estos dos últimos meses ha habido que concesionar, firmar, organizar y contratar, de la mano del Ayuntamiento, todo lo necesario para que el evento sea un éxito.

Pues lo dicho, dónde mejor para hablar de la integración puerto-ciudad que un espacio y un momento en el que el puerto y la ciudad lo ponen todo de su parte para lograr un objetivo común, un objetivo de ciudad en el que Cádiz se coloca, un año más, en el escaparate náutico mundial, algo que, de nuevo, se repetirá durante al celebración de Sail GP el próximo mes de octubre.

Así, Teófila Martínez y Bruno García, minutos antes de inaugurar de manera oficial el evento náutico que ya este miércoles recibía a los primeros veleros que forman parte de la concentración, se vieron con los medios para presentarles un vídeo en el que se muestra una recreación fidedigna de cómo quedaría el puerto de Cádiz en esa primera fase de su integración con la ciudad.

Y será así de fiel, según testimonian fuentes de la APBC, ya que el vídeo está creado con el proyecto real y ya aprobado de ese futuro escenario en el que el puerto y la ciudad se suman y nace, como resultado, un lugar en el que el ciudadano podrá acercarse mucho más al cantil del muelle, podrá casi tocar los cruceros, y podrá disfrutar de este suelo ganado por y para la ciudad.

Antes de poder visionarse el vídeo, Teófila Martínez presentó el stand de la APBC que tiene como paredes contenedores cedidos por empresas como Bernardino Abad, Armas Trasmediterránea y Boluda. Y sobre los contenedores se han ubicado distintos carteles que reflejan varios de los hitos importantes del trabajo cotidiano de la APBC como son la integración puerto-ciudad, la lucha por un puerto polivalente, el Muelle como un motor socioeconómico para la ciudad, un puerto sostenible y la transformación e innovación como mandamientos fundamentales para garantizar que el de Cádiz sea un puerto que está al día y a la altura de plantarle cara a cualquier otro puerto de Europa o del mundo.

Teófila Martínez no dejó de reconocer no sólo la importancia que esta integración tendrá para la sociedad así como para los agentes socioeconómicos sino que no quiso dejar en el olvido que, por su experiencia, "esta integración nos dará aún muchos quebraderos de cabeza en lo que a coordinación se refiere, pero al cabo de años se verá lo importante que resultará tanto para el puerto como para la ciudad y todo el entorno de la Bahía de Cádiz". "La integración será física, cultural, económica y social, además de tecnológica", insistió la presidente del puerto gaditano.

En el aspecto tecnológico los ciudadanos que así lo deseen pueden acudir al stand o carpa de la APBC para hacer uso de unas gafas virtuales con las que conseguir una experiencia inmersiva en la hazaña de Magallanes y Elcano y en su primera circunnavegación.