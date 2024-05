Puerto Real deja huella en la lucha contra la LGTBIfobia

Puerto Real ha celebrado este 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Una jornada busca concienciar sobre la discriminación y abusos que todavía sufren en nuestra sociedad personas homosexuales, transexuales y bisexuales. Se busca visibilizar que, a pesar de los avances y la mayor aceptación social, aún se registran casos de violencia y acoso por la orientación sexual y/o identidad de género.

Por ello, el Ayuntamiento de Puerto Real se ha unido a esta celebración de la mano de la Asociación Amare LGTBI, con un programa de actos en el que han contado con la participación de grupos de alumnos de la ciudad

La actividad ha consistido en una marcha reivindicativa que partía poco después de las doce del mediodía desde la Plaza de Blas Infante. Tras recorrer calle Sagasta y el Paseo Marítimo, llegaron hasta la plaza de Almudena Grandes (junto a biblioteca).

Allí la concejala del área LGTBI del Ayuntamiento, Virginia Mena, se dirigió a los asistentes para dar las gracias por su compromiso y responsabilidad. “Está en vuestras manos que no se sigan cometiendo actos de ocio hacia el colectivo. No seáis cómplices de ningún tipo de maltrato, no mires hacia otro lado y no os hagáis insensible. Pero, sobre todo, no dejes que nadie os diga a quien debéis amar ni que os quiten vuestra libertad para poder elegir”, dijo a los estudiantes que acudieron

Los alumnos dieron lectura a un manifiesto en el que se recordaba que, a pesar de que España es uno de los países en el que más se ha avanzado en los derechos del colectivo LGTBI, no está todo conseguido y aún se siguen produciendo casos de discriminación y vulneración de derechos.

La propia edil había anunciado en el acto que se pretendía “dejar huella”, y se hizo de forma literal, ya que se estamparán las manos del alumnado con los colores del orgullo en la pared, pintando el "Muro de la Diversidad".

Dentro de los actos se escucharon canciones alusiones a la lucha contra la Lgtbifobia y los derechos del colectivo Lgtbi, mientras el alumnado extendía una de las banderas gigantes del orgullo.